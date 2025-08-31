HILIGHT
ไฟไหม้บ้าน เจอทองสภาพนี้จะขายได้เท่าไหร่ ช่างแนะวิธีหาทอง - ทึ่งพระไม่เป็นไรเลย

          ไฟไหม้บ้าน เจอซากทองเป็นก้อน อยากรู้ได้เท่าไหร่ - แนะนำวิธีหาทอง กรณีถูกไฟไหม้ ให้สังเกตยังไง เช็กกรอบพระมีทึ่ง หลวงพ่อไม่เป็นอะไรเลย 




ทองไฟไหม้ จะได้แค่ไหน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0  

             วันที่ 31 สิงหาคม 2568 มีรายงานว่าบน TikTok @namobanchangtongdaengso0 ของนะโมบ้านช่างทอง ได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ขณะที่ลูกค้านำทองคำที่เหลือจากเหตุไฟไหม้บ้านมาให้ตรวจสอบ ประกอบด้วยทองรูปพรรณ 2 บาท ที่ถูกไฟเผาจนรวมเป็นก้อนและมีคราบดำติดอยู่ รวมถึงกรอบพระ และยังคงเหลือทองคำอีกประมาณ 2 บาทที่หาไม่เจอ 

           โดยทางลูกค้าเล่าว่า เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน สาเหตุน่าจะมาจากไฟลัดวงจรที่แอร์ในห้อง ห้องนั้นถูกไฟไหม้ทั้งหมด เตียงกับตู้เสื้อผ้าเสียหาย แต่โชคยังดีที่เจอแล้วดับทัน ทำให้ไฟไม่ลามไปทั้งบ้าน อย่างไรก็ตาม ทองคำที่เก็บไว้ให้ห้องนั้นเสียหายไปด้วย 

           ลูกค้าเล่าเพิ่มเติมว่า ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ประมาณ 2 วัน มีงูเข้าไปในแอร์ ตนกับแฟนได้ยินเสียงแอร์ดังแล้วดับ จากนั้นเมื่อเปิดแอร์ใหม่ก็เจอหัวงูโผล่ออกมา จึงใส่ถุงมือจับหัวงูดึงออกมา พบว่าตัวยาวเท่าช่วงศอก หลังจากนั้นเห็นว่าแอร์ยังทำงานได้ปกติเลยไม่ได้เรียกช่างเข้ามาดู ก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุด้วยหรือไม่  

           สำหรับทองที่เก็บออกมาได้นี้ ถูกเก็บไว้ในกล่อง ช่างคาดว่าเศษดำที่เห็นคือเศษพลาสติกจากกล่อง ซึ่งก็จะทำการหลอมทองทั้ง ๆ แบบนี้เพื่อประเมินน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์ทองต่อไป ส่วนพลาสติกก็จะถูกเผาไปตอนหลอมเอง 

ทองไฟไหม้ จะได้แค่ไหน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0  

ทองไฟไหม้ จะได้แค่ไหน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0  

           ขณะที่ในส่วนกรอบพระนั้น พบว่าแม้กรอบจะเสียหาย แต่พระซึ่งเป็นเหรียญเงินที่อยู่ด้านในไม่เป็นอะไรเลย โดยเป็นพระพุทธไสยาสน์ รุ่นโตแน่นอน จากวัดสะตือ อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 

           ช่างยังให้ความรู้ว่า กรณีไฟไหม้บ้านหากมีอุณหภูมิสูงเกิน 1,000 องศาเซลเซียส มีโอกาสที่ทองจะหลอมละลาย เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว อาจจะมีลักษณะเหมือนก้อนเหล็กหรือโลหะ เป็นก้อนเหมือนทองหล่อพระ สีจะคล้ายทองเหลืองไม่ทองอร่าม ซึ่งคำแนะนำกรณีมีไฟไหม้บ้าน แล้วทองถูกเผาละลาย ก็ให้หาสิ่งที่ดูเหมือนก้อนโลหะ เก็บเอาไว้ก่อน เพื่อนำมาให้ทางร้านช่วยตรวจสอบว่าใช่ทองหรือไม่ 
   
           ทั้งนี้ สำหรับทองที่ลูกค้านำมานั้น ในส่วนทองรูปพรรณหลอมแล้ว ได้ 94.5% มีน้ำหนัก 30.33 กรัม ซึ่งยอดเยี่ยมมากที่น้ำหนักทองแทบไม่หาย ใกล้เคียง 2 บาทมาก ส่วนที่เป็นกรอบพระได้ 74% น้ำหนัก 4.08 กรัม ซึ่งจะคิดราคาทองคำแยกกัน โดยสุดท้ายแล้วประเมินราคารวมอยู่ที่ 108,467 บาท  

ทองไฟไหม้ จะได้แค่ไหน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0  

ทองไฟไหม้ จะได้แค่ไหน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0  

ทองไฟไหม้ จะได้แค่ไหน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0  

ทองไฟไหม้ จะได้แค่ไหน
ภาพจาก TikTok @namobanchangtongdaengso0  


ไฟไหม้บ้าน เจอทองสภาพนี้จะขายได้เท่าไหร่ ช่างแนะวิธีหาทอง - ทึ่งพระไม่เป็นไรเลย อัปเดตล่าสุด 31 สิงหาคม 2568
