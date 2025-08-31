HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงถูกด่าบนรถไฟฟ้าเข้าแจ้งความ เผยไม่ได้อยากได้เงิน 500 เห็นใจอีกฝ่ายถูกไล่ออก

 
          สาวอิสลามถูกด่าเหยียดบนรถไฟฟ้า แจ้งความคู่กรณีแล้ว ยันไม่อยากได้เงิน 500 บาท ขอเพียงคำขอโทษที่จริงใจ เห็นใจอีกฝ่ายที่ถูกไล่ออกจากงาน

สาวอิสลาม ถูก LGBTQ+ ด่า เหยียดศาสนา กลางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sudarat Azzahabi  

          จากกรณีผู้โดยสารสาวอิสลามถูก LGBTQ+ รายหนึ่งด่าทอ-เหยียดศาสนากลางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ แม้จะพยายามขอโทษอย่างสุภาพแต่กลับเจอคำพูดหยาบคาย เหยียดศาสนา ด่าถึงพ่อแม่ แถมยังถอดรองเท้าบอกว่าพร้อมตบ ปรับแค่ 500 บาท จนคลิปถูกวิจารณ์หนักในโซเชียล ก่อนที่ต่อมาบริษัทต้นสังกัดของคู่กรณีออกแถลงการณ์ปลดพนักงานทันทีนั้น

          อ่านข่าว : ฉาว LGBTQ+ ด่าเหยียด ขู่ตบสาวกลางรถไฟฟ้า ลั่นแค่จ่าย 500 - ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว 

สาวอิสลาม ถูก LGBTQ+ ด่า เหยียดศาสนา กลางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์

          วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ผู้เสียหายในคลิป เดินทางเข้าแจ้งความหมิ่นประมาทกับคู่กรณี ยืนยันว่า ไม่ได้อยากได้เงิน แต่อยากให้ผู้ที่กระทำความผิดมาแสดงความขอโทษออกสื่อด้วยกับความจริงใจ ทั้งกับตัวน้องแล้วก็การที่กล่าวพาดพิงศาสนาอิสลาม

          เธอเองนั้นเป็นคนนราธิวาส เดินทางมาทำงานในกรุงเทพฯ ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ ยอมรับว่าสงสารที่อีกฝ่ายต้องโดนออกจากงาน  เมื่อคืนหลังเกิดเรื่องคิดในใจว่า ทำไมต้องด่าเราแรงขนาดนั้นด้วย แล้วก็แล้วก็ร้องไห้ นอยด์มาก เพราะตนเองเพิ่งกลับจากทำงานเหนื่อย ๆ แล้วทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้

         ในเหตุการณ์นั้นคู่กรณีเอากระเป๋าวางไว้ตรงที่นั่ง เมื่อเธอมานั่งที่ติดกัน กระเป๋าผ้าที่เธอสะพายอยู่ได้ไปโดนกระเป๋าของพี่คนนั้น ซึ่งจริง ๆ เขาไม่ควรจะวางกระเป๋าตรงนั้น หากมีคนมานั่งควรนำกระเป๋าไปไว้บนตัก ซึ่งเมื่อกระเป๋าผ้าเธอโดน คู่กรณีก็ลุกขึ้นต่อว่าทันที ถอดรองเท้าทำท่าว่าจะตบ แต่ไม่ได้ตบ เราก็สังเกตอยู่ว่าเขาจะทำจริงไหม เราเองก็เป็นคนสู้อยู่ จะลุกขึ้นแล้ว แต่ตอนนั้นเห็นพี่ผู้ชายอีกคนทำมือเป็นสัญลักษณ์บอกให้ย้ายไปที่อื่นเถอะ แต่เราไม่ผิดเลยไม่ย้ายไปไหน พี่เขาเลยพยายามบอกให้เราใจเย็นลง คิดว่าน่าจะเป็นพี่อิสลามเหมือนกัน ตนขอบคุณเขามาก และเขาก็ยินดีจะเป็นพยานให้ด้วย เราจึงพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ขึ้นตามคู่กรณี 

สาวอิสลาม ถูก LGBTQ+ ด่า เหยียดศาสนา กลางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sudarat Azzahabi  

          อย่างไรก็ดี เธอเองไม่อยากจะเปิดใจกับสื่อ เพราะอยากให้เรื่องมันจบ กลัวว่าอีกฝ่ายจะอยู่ในสังคมยากอีก กลัวเขาไม่มีที่ยืนในสังคม สงสารคู่กรณีเหมือนกัน เพราะตกต้องงานทันที ยอมรับว่าจริง ๆ ตนเองก็ไม่ได้นิสัยดี แต่ว่าเราไม่ได้อยากใช้อารมณ์ส่วนตัว 

          ฝากบอกพี่คนนั้น (คู่กรณี) ด้วยว่าไม่ต้องเครียด คือหนูไม่ได้อะไรกับเขาแล้ว ถ้าอยากเจอหนูก็มาเจอได้ รวมทั้งอยากขอบคุณพี่ ๆ ที่ถ่ายคลิปไว้ด้วย และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบนรถไฟฟ้า 

          สุดท้ายนี้ ทางผู้โพสต์คลิปฝากถึงคู่กรณีด้วยว่าถ้าจะขอโทษ รบกวนไม่ใส่แมสก์ผิดบังใบหน้า ส่วนเงิน 500 ไม่ต้องเอามาให้ เพราะน้องไม่ได้อยากได้เงินใด ๆ 

สาวอิสลาม ถูก LGBTQ+ ด่า เหยียดศาสนา กลางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sudarat Azzahabi  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงถูกด่าบนรถไฟฟ้าเข้าแจ้งความ เผยไม่ได้อยากได้เงิน 500 เห็นใจอีกฝ่ายถูกไล่ออก โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 12:03:53 1,518 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย