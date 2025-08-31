หญิงถูกด่าบนรถไฟฟ้าเข้าแจ้งความ เผยไม่ได้อยากได้เงิน 500 เห็นใจอีกฝ่ายถูกไล่ออก

สาวอิสลามถูกด่าเหยียดบนรถไฟฟ้า แจ้งความคู่กรณีแล้ว ยันไม่อยากได้เงิน 500 บาท ขอเพียงคำขอโทษที่จริงใจ เห็นใจอีกฝ่ายที่ถูกไล่ออกจากงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sudarat Azzahabi
จากกรณีผู้โดยสารสาวอิสลามถูก LGBTQ+ รายหนึ่งด่าทอ-เหยียดศาสนากลางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ แม้จะพยายามขอโทษอย่างสุภาพแต่กลับเจอคำพูดหยาบคาย เหยียดศาสนา ด่าถึงพ่อแม่ แถมยังถอดรองเท้าบอกว่าพร้อมตบ ปรับแค่ 500 บาท จนคลิปถูกวิจารณ์หนักในโซเชียล ก่อนที่ต่อมาบริษัทต้นสังกัดของคู่กรณีออกแถลงการณ์ปลดพนักงานทันทีนั้น
อ่านข่าว : ฉาว LGBTQ+ ด่าเหยียด ขู่ตบสาวกลางรถไฟฟ้า ลั่นแค่จ่าย 500 - ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว
วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ผู้เสียหายในคลิป เดินทางเข้าแจ้งความหมิ่นประมาทกับคู่กรณี ยืนยันว่า ไม่ได้อยากได้เงิน แต่อยากให้ผู้ที่กระทำความผิดมาแสดงความขอโทษออกสื่อด้วยกับความจริงใจ ทั้งกับตัวน้องแล้วก็การที่กล่าวพาดพิงศาสนาอิสลาม
เธอเองนั้นเป็นคนนราธิวาส เดินทางมาทำงานในกรุงเทพฯ ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นี่ ยอมรับว่าสงสารที่อีกฝ่ายต้องโดนออกจากงาน เมื่อคืนหลังเกิดเรื่องคิดในใจว่า ทำไมต้องด่าเราแรงขนาดนั้นด้วย แล้วก็แล้วก็ร้องไห้ นอยด์มาก เพราะตนเองเพิ่งกลับจากทำงานเหนื่อย ๆ แล้วทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้
ในเหตุการณ์นั้นคู่กรณีเอากระเป๋าวางไว้ตรงที่นั่ง เมื่อเธอมานั่งที่ติดกัน กระเป๋าผ้าที่เธอสะพายอยู่ได้ไปโดนกระเป๋าของพี่คนนั้น ซึ่งจริง ๆ เขาไม่ควรจะวางกระเป๋าตรงนั้น หากมีคนมานั่งควรนำกระเป๋าไปไว้บนตัก ซึ่งเมื่อกระเป๋าผ้าเธอโดน คู่กรณีก็ลุกขึ้นต่อว่าทันที ถอดรองเท้าทำท่าว่าจะตบ แต่ไม่ได้ตบ เราก็สังเกตอยู่ว่าเขาจะทำจริงไหม เราเองก็เป็นคนสู้อยู่ จะลุกขึ้นแล้ว แต่ตอนนั้นเห็นพี่ผู้ชายอีกคนทำมือเป็นสัญลักษณ์บอกให้ย้ายไปที่อื่นเถอะ แต่เราไม่ผิดเลยไม่ย้ายไปไหน พี่เขาเลยพยายามบอกให้เราใจเย็นลง คิดว่าน่าจะเป็นพี่อิสลามเหมือนกัน ตนขอบคุณเขามาก และเขาก็ยินดีจะเป็นพยานให้ด้วย เราจึงพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้ขึ้นตามคู่กรณี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sudarat Azzahabi
ฝากบอกพี่คนนั้น (คู่กรณี) ด้วยว่าไม่ต้องเครียด คือหนูไม่ได้อะไรกับเขาแล้ว ถ้าอยากเจอหนูก็มาเจอได้ รวมทั้งอยากขอบคุณพี่ ๆ ที่ถ่ายคลิปไว้ด้วย และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องบนรถไฟฟ้า
สุดท้ายนี้ ทางผู้โพสต์คลิปฝากถึงคู่กรณีด้วยว่าถ้าจะขอโทษ รบกวนไม่ใส่แมสก์ผิดบังใบหน้า ส่วนเงิน 500 ไม่ต้องเอามาให้ เพราะน้องไม่ได้อยากได้เงินใด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sudarat Azzahabi