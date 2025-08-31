HILIGHT
เตือนบริษัทเช่ารถ หน้าม้าขอเช่า รู้อีกทีรถโผล่ชายแดน - เรียก 3.8 แสน ชี้โดนกันเพียบ

          เตือนบริษัทเช่ารถ เจอมิจฉาชีพมาเช่า รู้อีกทีรถอยู่ชายแดน 2 คัน พบคันหนึ่งอยู่ฝั่งเมียนมา เจอเรียก 3.8 แสน จนยอมทิ้งรถ ชี้หน้าม้าทำกันเพียบ ได้ค่าจ้างเป็นหมื่น  
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 

          วานนี้ (30 สิงหาคม 2568) เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7  ออกมาเผยเรื่องราวเตือนภัย ผู้ประกอบการธุรกิจเช่ารถ หลังพบมิจฉาชีพ 2 ราย ทำทีมาเช่ารถกับบริษัทหนึ่งเป็นเวลา 3 วัน โดยทั้งคู่ไม่รู้จักกัน แต่เข้ามาในเวลาใกล้ ๆ กัน แล้วขับออกไปชายแดน พร้อมตัดสัญญาณ GPS ทิ้งทั้ง 2 คัน ยังไม่มีคันใดได้คืน จึงอยากฝากให้สังคมแชร์ต่อเรื่องราวดังกล่าว และอยากให้ติดตามจับตัวคนร้ายให้ได้ 

          โดยผู้เสียหายเผยว่า ตนทำธุรกิจรถเช่ามาได้ 8 เดือนแล้ว เจอปัญหามากมายซึ่งก็แก้กันเรื่อย ๆ จนมีปัญหาใหญ่เข้ามา คือรถในการดูแลของบริษัท 2 คัน หายไปในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน คันแรกหายวันที่ 19 สิงหาคม ส่วนอีกคันหายวันที่ 22 สิงหาคม ซึ่งได้เข้าแจ้งความดำเนินคดียักยอกทรัพย์แล้ว 

          หลังแจ้งความ ทางทางบริษัทได้ติดตาม ติดต่อหาข้อมูลเองทั้งหมด และประสานขอความช่วยเหลือจากคนรู้จัก อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการติดตามหาตำแหน่ง จนได้ข้อมูลว่า รถคันแรกซึ่งเป็น Toyota CH-R สีแดง เดินทางไปเส้นทางอ่างทอง - ราชบุรี แล้วถูกตัว Jamming GPS ในพื้นที่ราชบุรี

          จากนั้นบริษัทพยายามติดต่อและหาข้อมูล จนผ่านไป 3 วันหลังแจ้งความ สุดท้าย GPS ไปโผล่พื้นที่ชายแดน ฝั่งเมียนมา จึงติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ ใช้เวลา 1 วัน ในการติดตามรถจากฝั่งเมียนมา โดนเรียกค่าซื้อคืนมูลค่า 380,000 บาท ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจ ไม่ซื้อคืน ปล่อยทิ้งไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 

          ส่วนรถอีกคันเป็น Toyota Fortuner สีขาว เส้นทางเดินรถอยู่ใน กทม. ทั้งวัน กระทั่งข้ามวันมี GPS 1 ตัวที่เกิดความผิดปกติในช่วงเช้าวันที่ 23 สิงหาคม จึงเฝ้าระวังตลอดทั้งวันจนกลับมาปกติ แต่ก็ยังเกิดความสงสัย ช่วงเที่ยงจึงลองติดต่อผู้เช่า แต่ติดต่อไม่ได้ เลยคิดว่าโดนแล้วแน่นอน 

          เมื่อเข้าไปดู GPS อีกตัว จึงรู้ว่ารถไปอยู่พื้นที่ จ.หนองคาย แล้ว เป็นไปได้ว่า GPS ตัวแรกถูกถอดแล้วนำไปใส่รถคันอื่น บริษัทจึงแบ่งทีมเร่งติดตาม และประสานงานกับคนรู้จัก ซึ่งก็ยังไม่ได้รับเบาะแส ถามไปยัง ตม. ชายแดน เอารูปรถ ข้อมูลต่าง ๆ ให้ดู ก็ไม่มีผ่านแดนไป จนวันที่ 29 สิงหาคม ยังตามหาในพื้นที่ ตรวจสอบกล้องต่าง ๆ ยังไม่พบ ก็แอบหวังว่ายังไม่ข้ามไปฝั่ง สปป.ลาว 
 
          ทั้งนี้ ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทเช่ารถโดนแบบนี้กันเยอะมาก ผู้เช่านำรถไปจำนำ เช่าไปขายชายแดน มีการปลอมแปลงเอกสาร บัตรประชาชน ใบขับขี่ มีหน้าม้ารับเช่ารถต่าง ๆ ซึ่งผู้ให้บริการเช่าไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือตรวจสอบได้ยากมาก กว่าจะรู้ตัวก็โดนนำรถไปขายหรือจำนำแล้ว ซึ่งบางรายก็ได้คืน บางรายได้คืนแบบต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือไม่ได้รถคืนเลย 
 
          ตอนนี้ผู้ให้บริการรถเช่าระมัดระวังตัวกันแบบสุด ๆ แต่ก็ยังโดน ซึ่งตนเชื่อว่า ตอนนี้คดีแจ้งความยักยอกทรัพย์ อยู่กับตำรวจช่วง 1 - 2 เดือนนี้เยอะมากแน่นอน เพราะแต่ละเจ้าโดนกันหลายที่ แต่ตนไม่รู้ว่าตอนนี้จับได้บ้างหรือยัง 

          ตนมองว่าหากมีการติดตามคดีที่จริงจัง ไล่จับจริง ๆ ก็เชื่อว่าคนพวกนี้จะเบาบางลงบ้าง แต่ถ้าทำแล้วรอดยังไม่มีโดน สุดท้ายก็วนกลับมาทำซ้ำ กับเจ้าอื่นต่อ หรือมีหน้าม้ามารับทำ เพราะได้ค่าจ้าง ครั้งละ 10,000++ เลยไม่มีใครกลัว

โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 14:02:03
