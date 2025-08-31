สาวแต่งกับหมอ เพิ่งรู้ความลับคืนวิวาห์ สิ่งที่เขาใส่บนเตียง ทำสับสน เหมือนเป็นเชื้อโรค

สาวแต่งหนุ่มใจดี ทำอาชีพหมอ ช็อกเพิ่งรู้ความลับในคืนแต่งงาน กับสิ่งที่เขาหยิบมาใส่ก่อนร่วมเตียง ให้ความรู้สึกเหมือนตัวเชื้อโรค รักนี้จะรักษาไว้ได้ไหม
ในขณะที่การแต่งงานควรเป็นช่วงเวลาแสนหวาน ก่อนเริ่มชีวิตคู่อย่างเป็นทางการ แต่สำหรับหลาย ๆ คน คืนแต่งงานกลับกลายมาเป็นความทรงจำเลวร้ายที่หลอกหลอนไปทั้งชีวิต ดังเช่นเรื่องของเจ้าสาวรายหนึ่ง ที่ได้รับการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ Soha เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2568
โดยหญิงรายหนึ่งเผยว่า เธอรู้จักกับสามีผ่านแม่สื่อมาราว 1 ปี เขาเป็นสุภาพ ใจดี และมีหน้าที่การงานมั่นคงในแวดวงการแพทย์ เมื่อทั้ง 2 ครอบครัวไม่ติดขัด และเธอเองก็คิดว่าโชคดีที่ได้เจอผู้ชายจริงจังที่มีความเป็นผู้ใหญ่ จึงตกลงคบหากัน ซึ่งระหว่างนั้นเขาก็มีความเป็นสุภาพบุรุษมาก ไม่เคยล้ำเส้นใด ๆ แค่จับมือหรือกอดเธอเบา ๆ บางครั้งก็จุ๊บไว ๆ เธอดีใจที่เขาให้เกียรติเธอเสมอ
กระทั่งถึงวันแต่งงาน ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่น เพื่อน ๆ และครอบครัวต่างมาร่วมยินดี เธอเองก็เฝ้ารอคืนแรกกับเขา แต่ทันทีที่ประตูห้องหอปิดลง สิ่งต่าง ๆ กลับพลิกผันไปในทิศทางที่เธอคาดไม่ถึง
เจ้าบ่าวของเธอนั่งลงบนเตียง หยิบกระเป๋าใบเล็ก ๆ ที่เขาพกติดตัวไว้ตลอดขึ้นมาเปิด และดึงกล่องใส่ถุงมือทางการแพทย์ขึ้นมา เขาสวมถุงมือ เธอจึงมองเขาอย่างประหลาดใจ ถามติดตลกว่า "คุณจะทำอะไรคะ จะผ่าตัดฉันเหรอ ?"
แต่ปรากฏว่าสามีไม่ยิ้ม เขามีสีหน้าจริงจังและค่อนข้างเย็นชา กล่าวว่า "ผมไม่อาจใช้มือเปล่าสัมผัสคุณได้ ผมกลัวจะติดเชื้อโรค"
ได้ยินแบบนั้นเจ้าสาวก็อึ้งไป รู้สึกชาเหมือนถูกน้ำเย็นสาดใส่กลางฤดูหนาว เธอพยายามใจเย็นและถามเขาว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า แต่เขากลับส่ายหน้า อ้างว่าเป็นแค่นิสัยจากการทำงาน และเป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น แต่เธอรู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติ
ประสบการณ์คืนแรกทำให้เจ้าสาวทั้งเจ็บปวดและสับสน ภาพข้าวใหม่ปลามันอันหวานชื่นที่เคยฝันไว้พังทลาย มีแต่ความคาใจและความหวาดหวั่น ตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภรรยาของเขา แต่เป็นเหมือนคนไข้อีกคนของเขาเท่านั้น
ในช่วงหลายวันต่อมา สิ่งต่าง ๆ ก็ยิ่งเลวร้าย สามีมักจะรักษาระยะห่างเสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย แม้แต่ตอนที่เขาดื่มน้ำ ก็จะรีบเปลี่ยนแก้วใบใหม่ทันที ตอนนั้นเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่แค่นิสัย แต่เขาหมกมุ่นกับความสะอาด
เมื่อเธอไปคุยกับแม่สามี แม่สามีก็ถอนหายใจ เล่าให้ฟังว่าลูกชายเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมาตั้งแต่เด็ก แต่ครอบครัวปิดไว้เป็นความลับ เพราะกลัวว่าเธอจะไม่ยอมแต่งงานด้วย และเชื่อว่าเมื่อลูกชายแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้
ตอนนี้หญิงสาวจำเป็นต้องเลือก ระหว่างความรักที่เธอมีให้สามี ผู้ซึ่งเป็นคนรับผิดชอบ อ่อนโยน และไม่เคยทำอะไรผิด กับความผิดหวังในชีวิตคู่ที่แทบจะไม่มีความใกล้ชิด เธอนอนร้องไห้อยู่หลายคืน ได้แต่สงสัยว่าตัวเองจะยอมรับชีวิตคู่ที่ไม่สัมผัสกันและกันได้หรือไม่ เธอจะอดทนพอที่จะก้าวข้ามโรคนั้นไปกับเขาไหม
จนถึงปัจจุบันเธอก็ยังไม่ได้รับคำตอบ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่ใจก็คือ..คืนแต่งงานเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ทำให้เธอเปลี่ยนจากเด็กสาวช่างฝัน กลายเป็นผู้หญิงที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย การแต่งงานนั้นไม่ได้มีแค่ความรัก และยังมีความลับและข้อบกพร่องที่ไม่มีใครยอมเปิดปากพูด กระทั่งสายเกินไป
สุดท้ายเธอก็ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ และชีวิตคู่หลังจากนี้
