คนแห่มุงป้าย เมียหลวงขอบคุณเพื่อน คอยดูแลผัวให้ตลอด แอบแซ่บลับหลังนาน 5 ปี

เมียหลวงแขวนป้าย-ส่งธงขอบคุณเพื่อนสนิท รู้กันกันมานาน 20 ปี แต่ลับหลังแอบแซ่บกับสามี มาตลอดช่วงเวลา 5 ปี
วันที่ 30 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ SCMP รายงานว่า โลกออนไลน์ของจีนกำลังวิจารณ์สนั่น กรณีป้ายผ้าปริศนาถูกนำมาติดประจานใกล้กับคอนโดแห่งหนึ่ง โดยมีข้อความและรูปภาพขอบคุณหญิงที่เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิท ที่คอยดูแลสามีให้เป็นพิเศษ แอบไปขึ้นเตียงด้วยกันลับหลังผู้เป็นภรรยามาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่บริเวณใกล้คอนโดแห่งหนึ่งในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน จู่ ๆ ก็มีผู้คนมายืนมุงดูอะไรบางอย่างพร้อมกับซุบซิบพูดคุยกันอย่างออกรส เมื่อเข้าไปดูใกล้ ๆ จะเห็นเป็นป้ายและธง ซึ่งมีข้อความเชิงประชดประชันถึงหญิงที่แอบไปมีสัมพันธ์ลับ ๆ กับสามีของเพื่อนสนิท โดยมีการระบุถึง หญิงนามสกุลซือ พร้อมแจ้งพิกัดว่า ซือทำงานอยู่ที่สำนักงานแห่งหนึ่งในย่านหงซาน แถมบริเวณขอบของป้าย ยังมีภาพของซือขณะถูกจับได้ว่ามีสัมพันธ์กับสามีเพื่อนอีกด้วย
นอกจากป้ายผ้าแล้ว ยังมี ธงขอบคุณ แขวนอยู่ โดยข้อความระบุว่า "ซือ เพื่อนสนิทของฉัน ทำงานอยู่ในฝ่ายการเงินของสำนักงานการจัดการท่องเที่ยว ชุมชนหงซาน เป็นเพื่อนสนิทของฉันมา 20 ปี คอยให้บริการพิเศษกับสามีฉันมาโดยตลอด พร้อมทิ้งท้ายว่า "ภรรยาหลวงมอบให้ด้วยความเคารพ"
ภาพจาก Weibo
เบื้องต้นคาดว่า ภรรยารายนี้เชื่อมาโดยตลอดว่าเพื่อนสนิทไปมาหาสู่บ้านของเธอเพราะความเป็นเพื่อน แต่แท้จริงแล้ว เพื่อนกลับมีความสัมพันธ์ลับกับสามี โดยตลอดช่วงเวลาหลายปี เพื่อนสนิทแอบนัดสามีของเธอในช่วงเวลางานเพื่อไปเข้าโรงแรม ก่อนที่สุดท้ายเธอเองจะเพิ่งรู้และจับได้คาหนังคาเขา ขณะเดียวกันคาดกันว่า ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นคนมีการศึกษา มีหน้ามีตาในสังคมไม่น้อย
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
รายงานระบุว่า สำนักงานจัดการการท่องเที่ยวประจำชุมชนหงซาน ต้นสังกัดของหญิงที่ถูกประจาน ออกมายอมรับว่า หญิงคนดังกล่าวนั้นทำงานที่นี่จริง ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นได้รับการร้องเรียนแล้ว ขณะนี้ทางองค์กรกำลังทำการสืบสวน
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP, 163.com