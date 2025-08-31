HILIGHT
โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 34 ราย

 
          โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 34 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง ถูกไล่ออกจากราชการ หรือต้องคำพิพากษาให้จำคุก
 
             วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุความว่า.. 

             มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ อดีตข้าราชการตำรวจ จำนวน 34 ราย ออกจากยศตำรวจ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 (2) และ (4) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (2) และ (1) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

             1. พันตำรวจเอก วิเชียร สุนทรพินิจ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2563 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

             2. พันตำรวจโท ชัชชัย หรือสงกรานต์ โรจนชินบัญชร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

             3. พันตำรวจโทหญิง พจณีย์ หรือพจนีย์ เซกระโทก หรือรุจิระ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             4. พันตำรวจโท สำรวล เพชรสถิตย์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

             5. พันตำรวจโท อนุสรณ์ มูลสาร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

             สำหรับลำดับที่ 6 - 34 อ่านเพิ่มเติมที่นี่ คลิก  

             ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 34 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

