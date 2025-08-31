โปรดเกล้าฯ ให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 34 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง ถูกไล่ออกจากราชการ หรือต้องคำพิพากษาให้จำคุก
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุความว่า..
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ อดีตข้าราชการตำรวจ จำนวน 34 ราย ออกจากยศตำรวจ ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตำรวจ พ.ศ. 2565 ข้อ 4 (2) และ (4) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และ ข้อ 7 (2) และ (1) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้
2. พันตำรวจโท ชัชชัย หรือสงกรานต์ โรจนชินบัญชร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
3. พันตำรวจโทหญิง พจณีย์ หรือพจนีย์ เซกระโทก หรือรุจิระ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
4. พันตำรวจโท สำรวล เพชรสถิตย์ ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
5. พันตำรวจโท อนุสรณ์ มูลสาร ออกจากยศตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์ มงกุฎไทย เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา
สำหรับลำดับที่ 6 - 34 อ่านเพิ่มเติมที่นี่ คลิก
ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 34 ราย เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว