หญิงท้องซื้อหอยแมลงภู่ กินไปหลายตัวเพิ่งเอะใจ ผวาเพิ่งเห็นอะไรลอยปนในน้ำจิ้ม

หญิงโพสต์เตือนภัย หลังซื้อหอยแมลงภู่มากินเพลิน ๆ แต่เจอหนอนปะปนในน้ำจิ้ม ผวาหนักเพราะกำลังตั้งท้อง แนะเช็กให้ดีทุกครั้งก่อนกิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟ้า บางบอน ฯ.
วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ฟ้า บางบอน ฯ. โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์สุดสะพรึง หลังซื้อหอยแมลงภู่มากินแล้วพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างปะปนอยู่ในถ้วยน้ำจิ้มที่ทำเอง เพิ่งมาเอะใจหลังกินหอยไปแล้วหลายตัว ยิ่งกังวลมากขึ้นเมื่อกำลังตั้งท้องอยู่ด้วย จึงอยากเตือนใครที่ชอบกินหอยให้ตรวจสอบให้ดีก่อนกินทุกครั้ง
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เตือนภัยสำหรับคนชอบกินหอยแมลงภู่ ไปซื้อหอยแมลงภู่จากร้านหนึ่ง ตอนแรกที่กินรู้สึกว่าเนื้อเละ ๆ ก็คิดว่าน่าจะต้มนาน เพราะชอบกินหอยมาก เลยไม่ได้คิดอะไรมาก พอกินไปสักพักมองถ้วยน้ำจิ้มที่เราทำเอง เห็นอะไรขาว ๆ เล็ก ๆ เราก็คิดว่าเป็นแค่แสงสะท้อนจากไฟกับพริก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟ้า บางบอน ฯ.
แต่พอดูดี ๆ กลับพบว่ามันคือหนอน และมีเยอะด้วย ! จึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่าย น่าจะมาจากหอยที่กินไปก่อนหน้านี้ ขนาดในชามยังเป็นแบบนี้ แล้วที่เรากินเข้าไปแล้วล่ะ ? ประเด็นคือตอนนี้ตนกำลังตั้งครรภ์ เลยกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ใครที่ชอบกินหอย โปรดตรวจสอบให้ดีด้วย
ภายหลังภาพและเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำเอาหลายคนที่ชื่นชอบกินหอยแมลงภู่ต่างรู้สึกตกใจ โดยคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคนขายที่เก็บหอยไว้นานเกินจนเน่าและแมลงวันเข้าไปวางไข่ ซึ่งหลายคนต่างแชร์ตรงกันว่าถ้าให้ดีควรจะต้องเลือกหอยที่สดนำมานึ่งเองจะปลอดภัยที่สุด เป็นต้น