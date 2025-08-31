HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

หญิงท้องซื้อหอยแมลงภู่ กินไปหลายตัวเพิ่งเอะใจ ผวาเพิ่งเห็นอะไรลอยปนในน้ำจิ้ม


          หญิงโพสต์เตือนภัย หลังซื้อหอยแมลงภู่มากินเพลิน ๆ แต่เจอหนอนปะปนในน้ำจิ้ม ผวาหนักเพราะกำลังตั้งท้อง แนะเช็กให้ดีทุกครั้งก่อนกิน 
หนอนจากหอยแมงภู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟ้า บางบอน ฯ.  

หนอนจากหอยแมงภู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟ้า บางบอน ฯ.  

          วันที่ 30 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก  ฟ้า บางบอน ฯ. โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์สุดสะพรึง หลังซื้อหอยแมลงภู่มากินแล้วพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างปะปนอยู่ในถ้วยน้ำจิ้มที่ทำเอง เพิ่งมาเอะใจหลังกินหอยไปแล้วหลายตัว ยิ่งกังวลมากขึ้นเมื่อกำลังตั้งท้องอยู่ด้วย จึงอยากเตือนใครที่ชอบกินหอยให้ตรวจสอบให้ดีก่อนกินทุกครั้ง
          
          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เตือนภัยสำหรับคนชอบกินหอยแมลงภู่ ไปซื้อหอยแมลงภู่จากร้านหนึ่ง ตอนแรกที่กินรู้สึกว่าเนื้อเละ ๆ ก็คิดว่าน่าจะต้มนาน เพราะชอบกินหอยมาก เลยไม่ได้คิดอะไรมาก พอกินไปสักพักมองถ้วยน้ำจิ้มที่เราทำเอง เห็นอะไรขาว ๆ เล็ก ๆ เราก็คิดว่าเป็นแค่แสงสะท้อนจากไฟกับพริก 

หนอนจากหอยแมงภู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟ้า บางบอน ฯ.  

หนอนจากหอยแมงภู่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟ้า บางบอน ฯ.  

          แต่พอดูดี ๆ กลับพบว่ามันคือหนอน และมีเยอะด้วย ! จึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่าย น่าจะมาจากหอยที่กินไปก่อนหน้านี้ ขนาดในชามยังเป็นแบบนี้ แล้วที่เรากินเข้าไปแล้วล่ะ ? ประเด็นคือตอนนี้ตนกำลังตั้งครรภ์ เลยกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก ใครที่ชอบกินหอย โปรดตรวจสอบให้ดีด้วย 
          
          ภายหลังภาพและเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ทำเอาหลายคนที่ชื่นชอบกินหอยแมลงภู่ต่างรู้สึกตกใจ โดยคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคนขายที่เก็บหอยไว้นานเกินจนเน่าและแมลงวันเข้าไปวางไข่ ซึ่งหลายคนต่างแชร์ตรงกันว่าถ้าให้ดีควรจะต้องเลือกหอยที่สดนำมานึ่งเองจะปลอดภัยที่สุด เป็นต้น

หนอนจากหอยแมงภู่

หนอนจากหอยแมงภู่

หนอนจากหอยแมงภู่

หนอนจากหอยแมงภู่

หนอนจากหอยแมงภู่

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หญิงท้องซื้อหอยแมลงภู่ กินไปหลายตัวเพิ่งเอะใจ ผวาเพิ่งเห็นอะไรลอยปนในน้ำจิ้ม โพสต์เมื่อ 31 สิงหาคม 2568 เวลา 16:31:57 2,064 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย