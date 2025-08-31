แฉวีรกรรม LGBTQ ไรเดอร์โดนบิดกันทั่ว - เปิดภาพกระเป๋าเจ้าปัญหา จนวีนในรถไฟฟ้า

แฉวีรกรรม คู่กรณีด่าสาวในรถไฟฟ้า บิดเงินไรเดอร์ เรียกแล้วยกไปทั่ว พร้อมเปิดภาพกระเป๋าเจ้าปัญหา คนลั่น วีนขนาดนั้นนึกว่าแบรนด์เนม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
เป็นประเด็นดราม่าสนั่น กับคลิปสาวมุสลิมถูกคู่กรณีซึ่งเป็น LGBTQ ด่าหยาบถึงพ่อแม่ เหยียดศาสนา แถมยังถอดรองเท้าชี้หน้า ทำท่าจะตบ อ้างไม่กลัวถูกปรับ 500 บาท จนถูกวิจารณ์หนักในสังคม เดือดจนต้นสังกัดสั่งไล่ออกจากงานนั้น
อ่านข่าว : ฉาว LGBTQ+ ด่าเหยียด ขู่ตบสาวกลางรถไฟฟ้า ลั่นแค่จ่าย 500 - ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว
ล่าสุด (31 สิงหาคม 2568) เพจ ท่านเปา ได้เผยภาพกระเป๋าที่เป็นประเด็น หลังจากกระเป๋าผ้าน้องผู้หญิงมุสลิมไปโดน จนถูกคู่กรณีรายนี้ลุกขึ้นด่า ซึ่งน้องผู้หญิงได้เล่าขณะให้การกับตำรวจ ว่าคู่กรณีวางกระเป๋าไว้ข้างตัว ทั้ง ๆ ที่ไม่ควรจะวางตรงนั้น หรือควรหยิบมาวางบนตักหากมีผู้โดยสารคนอื่นเข้ามานั่ง
ภาพที่ปรากฏทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ เช่น มันที่วางกระเป๋าเหรอ, ส่วนใหญ่คนที่มีมารยาทจะวางกระเป๋าไว้บนตักนะคะ เพื่อที่คนอื่นได้นั่งได้, เธอไม่มีมารยาทเอง.. ใครเขาให้เอาสมบัติไปตั้งบนที่นั่ง, วีนขนาดนั้นกูนึกว่ากระเป๋าหลุย
อ่านข่าว : ฉาว LGBTQ+ ด่าเหยียด ขู่ตบสาวกลางรถไฟฟ้า ลั่นแค่จ่าย 500 - ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว
ล่าสุด (31 สิงหาคม 2568) เพจ ท่านเปา ได้เผยภาพกระเป๋าที่เป็นประเด็น หลังจากกระเป๋าผ้าน้องผู้หญิงมุสลิมไปโดน จนถูกคู่กรณีรายนี้ลุกขึ้นด่า ซึ่งน้องผู้หญิงได้เล่าขณะให้การกับตำรวจ ว่าคู่กรณีวางกระเป๋าไว้ข้างตัว ทั้ง ๆ ที่ไม่ควรจะวางตรงนั้น หรือควรหยิบมาวางบนตักหากมีผู้โดยสารคนอื่นเข้ามานั่ง
ภาพที่ปรากฏทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ เช่น มันที่วางกระเป๋าเหรอ, ส่วนใหญ่คนที่มีมารยาทจะวางกระเป๋าไว้บนตักนะคะ เพื่อที่คนอื่นได้นั่งได้, เธอไม่มีมารยาทเอง.. ใครเขาให้เอาสมบัติไปตั้งบนที่นั่ง, วีนขนาดนั้นกูนึกว่ากระเป๋าหลุย
ขณะเดียวกัน เพจ ท่านเปา ยังเปิดคลิปอีกหนึ่งวีรกรรมของ LGBTQ+ รายดังกล่าว ขณะกำลังวีนใส่คนถ่ายคลิป หลังเจ้าตัวขอยกเลิกไรเดอร์ที่เรียกไว้ บอกว่า "มึงถ่ายรูปกู กูฟ้องละเมิดนะ" และ "กูจะยกก็เรื่องของกู กูผิดอะไรคะ"
โดยระบุว่า วีรกรรมของ "X" คือจะเรียกไรเดอร์ผ่านแอปฯ ตลอด แต่พอลงมาจากรถไฟฟ้า ถ้าเห็นสองแถวจอดอยู่ ก็จะบอกกับไรเดอร์ว่า "ไม่ไปแล้วให้ยกเลิกด้วย" แล้วก็เดินขึ้นรถสองแถวไป จนไรเดอร์แถวนั้นรู้กัน...
โดยระบุว่า วีรกรรมของ "X" คือจะเรียกไรเดอร์ผ่านแอปฯ ตลอด แต่พอลงมาจากรถไฟฟ้า ถ้าเห็นสองแถวจอดอยู่ ก็จะบอกกับไรเดอร์ว่า "ไม่ไปแล้วให้ยกเลิกด้วย" แล้วก็เดินขึ้นรถสองแถวไป จนไรเดอร์แถวนั้นรู้กัน...
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
รวมถึงมีภาพจากแหล่งข่าว ที่พูดถึงบุคคลดังกล่าวว่า "สาวสองปากแซ่บครับ บิดเงินไรเดอร์เรียกแล้วยกเลิกไปทั่ว"