HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แฉวีรกรรม LGBTQ ไรเดอร์โดนบิดกันทั่ว - เปิดภาพกระเป๋าเจ้าปัญหา จนวีนในรถไฟฟ้า


            แฉวีรกรรม คู่กรณีด่าสาวในรถไฟฟ้า บิดเงินไรเดอร์ เรียกแล้วยกไปทั่ว พร้อมเปิดภาพกระเป๋าเจ้าปัญหา คนลั่น วีนขนาดนั้นนึกว่าแบรนด์เนม 

ไรเดอร์แถวนั้น รู้กันดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

           เป็นประเด็นดราม่าสนั่น กับคลิปสาวมุสลิมถูกคู่กรณีซึ่งเป็น LGBTQ ด่าหยาบถึงพ่อแม่ เหยียดศาสนา แถมยังถอดรองเท้าชี้หน้า ทำท่าจะตบ อ้างไม่กลัวถูกปรับ 500 บาท จนถูกวิจารณ์หนักในสังคม เดือดจนต้นสังกัดสั่งไล่ออกจากงานนั้น 

           อ่านข่าว : ฉาว LGBTQ+ ด่าเหยียด ขู่ตบสาวกลางรถไฟฟ้า ลั่นแค่จ่าย 500 - ล่าสุดโดนไล่ออกแล้ว

           ล่าสุด (31 สิงหาคม 2568) เพจ ท่านเปา ได้เผยภาพกระเป๋าที่เป็นประเด็น หลังจากกระเป๋าผ้าน้องผู้หญิงมุสลิมไปโดน จนถูกคู่กรณีรายนี้ลุกขึ้นด่า ซึ่งน้องผู้หญิงได้เล่าขณะให้การกับตำรวจ ว่าคู่กรณีวางกระเป๋าไว้ข้างตัว ทั้ง ๆ ที่ไม่ควรจะวางตรงนั้น หรือควรหยิบมาวางบนตักหากมีผู้โดยสารคนอื่นเข้ามานั่ง 

           ภาพที่ปรากฏทำให้หลายคนเข้ามาคอมเมนต์ เช่น มันที่วางกระเป๋าเหรอ, ส่วนใหญ่คนที่มีมารยาทจะวางกระเป๋าไว้บนตักนะคะ เพื่อที่คนอื่นได้นั่งได้, เธอไม่มีมารยาท​เอง.. ใครเขาให้เอาสมบัติ​ไปตั้งบนที่นั่ง, วีนขนาดนั้นกูนึกว่ากระเป๋าหลุย

ไรเดอร์แถวนั้น รู้กันดี

ไรเดอร์แถวนั้น รู้กันดี

           ขณะเดียวกัน เพจ ท่านเปา ยังเปิดคลิปอีกหนึ่งวีรกรรมของ LGBTQ+ รายดังกล่าว ขณะกำลังวีนใส่คนถ่ายคลิป หลังเจ้าตัวขอยกเลิกไรเดอร์ที่เรียกไว้ บอกว่า "มึงถ่ายรูปกู กูฟ้องละเมิดนะ" และ "กูจะยกก็เรื่องของกู กูผิดอะไรคะ"

           โดยระบุว่า วีรกรรมของ "X" คือจะเรียกไรเดอร์ผ่านแอปฯ ตลอด แต่พอลงมาจากรถไฟฟ้า ถ้าเห็นสองแถวจอดอยู่ ก็จะบอกกับไรเดอร์ว่า "ไม่ไปแล้วให้ยกเลิกด้วย" แล้วก็เดินขึ้นรถสองแถวไป จนไรเดอร์แถวนั้นรู้กัน...

ไรเดอร์แถวนั้น รู้กันดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

ไรเดอร์แถวนั้น รู้กันดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

           รวมถึงมีภาพจากแหล่งข่าว ที่พูดถึงบุคคลดังกล่าวว่า "สาวสองปากแซ่บครับ บิดเงินไรเดอร์เรียกแล้วยกเลิกไปทั่ว"

ไรเดอร์แถวนั้น รู้กันดี



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แฉวีรกรรม LGBTQ ไรเดอร์โดนบิดกันทั่ว - เปิดภาพกระเป๋าเจ้าปัญหา จนวีนในรถไฟฟ้า อัปเดตล่าสุด 31 สิงหาคม 2568 เวลา 18:09:27 5,794 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย