วันหยุดเดือนกันยายน 2568 มีวันหยุดราชการกี่วัน มาวางแผนหยุดยาวกันได้เลย

วันหยุดเดือนกันยายน 2568 มีวันหยุดราชการกี่วัน มาวางแผนหยุดยาวในเดือนนี้ และเดือนตุลาคม 2568
อย่างไรก็ตาม เดือนกันยายน 2568 ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ใด ๆ ตามประกาศวันหยุดราชการของรัฐบาล ดังนั้นวันทำงานในเดือนนี้จะเป็นไปตามปกติคือจันทร์ถึงศุกร์ รวมทั้งหมด 22 วันทำงาน และมีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ทั้งหมด 8 วัน
ทั้งนี้ แม้ไม่มีวันหยุดราชการ แต่เดือนนี้มีวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพิพิธภัณฑ์ไทย (19 กันยายน) และวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน)
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนการพักผ่อนหรือการเดินทาง สามารถพิจารณาใช้วันลาส่วนตัวเพื่อสร้างวันหยุดยาวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือรอวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนถัดไป ซึ่งคือ วันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ที่จะตรงกับวันจันทร์ ทำให้ได้วันหยุดยาว 3 วัน รวมกับวันเสาร์-อาทิตย์
เข้าสู่เดือนที่ 9 ของปี ตอนนี้หลายคนกำลังค้นหาวันหยุดเดือนกันยายน 2568 ว่าจะมีหรือไม่ เพื่อที่จะวางแผนหยุดยาวกันต่อ หลังเพิ่งได้หยุดยาวช่วงวันแม่แห่งชาติไป
อย่างไรก็ตาม เดือนกันยายน 2568 ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ใด ๆ ตามประกาศวันหยุดราชการของรัฐบาล ดังนั้นวันทำงานในเดือนนี้จะเป็นไปตามปกติคือจันทร์ถึงศุกร์ รวมทั้งหมด 22 วันทำงาน และมีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ทั้งหมด 8 วัน
ทั้งนี้ แม้ไม่มีวันหยุดราชการ แต่เดือนนี้มีวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพิพิธภัณฑ์ไทย (19 กันยายน) และวันเยาวชนแห่งชาติ (20 กันยายน)
สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนการพักผ่อนหรือการเดินทาง สามารถพิจารณาใช้วันลาส่วนตัวเพื่อสร้างวันหยุดยาวในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ หรือรอวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนถัดไป ซึ่งคือ วันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2568 ที่จะตรงกับวันจันทร์ ทำให้ได้วันหยุดยาว 3 วัน รวมกับวันเสาร์-อาทิตย์