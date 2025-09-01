HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สรุปอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย ขยับกี่อันดับ - กำไรกี่คะแนน โปรแกรมถัดไป


          สรุปวอลเลย์บอลหญิงไทย ได้กำไรกี่คะแนนหลังจบศึกชิงแชมป์โลก 2025 งานนี้มีแต่ยิ้ม พร้อมเผยทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ลงสนาม


วอลเลย์บอลไทย
ภาพจาก volleyballworld

          แม้ว่าเส้นทางของสาวไทยในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 จะจบลงไปแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งดี ๆ ที่ตามมาอยู่ นั่นคือ คะแนนสะสมในอันดับโลกที่ได้กำไร ทำให้ไทยมีอันดับโลกดีกว่าก่อนการแข่ง

          ก่อนหน้านี้ ไทยรั้งอันดับ 21 ของโลก แต่จบทัวร์นาเมนต์นี้ ได้คะแนนเพิ่มมา 11.24 คะแนน ขึ้นมารั้งอันดับ 18


โปรแกรมถัดไปของวอลเลย์บอลหญิงไทย

          สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์ถัดไปของไทย คือ ซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568

วอลเลย์บอลไทย




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สรุปอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย ขยับกี่อันดับ - กำไรกี่คะแนน โปรแกรมถัดไป โพสต์เมื่อ 1 กันยายน 2568 เวลา 09:17:47 7,092 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย