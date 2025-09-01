สรุปอันดับโลกวอลเลย์บอลหญิงไทย ขยับกี่อันดับ - กำไรกี่คะแนน โปรแกรมถัดไป

สรุปวอลเลย์บอลหญิงไทย ได้กำไรกี่คะแนนหลังจบศึกชิงแชมป์โลก 2025 งานนี้มีแต่ยิ้ม พร้อมเผยทัวร์นาเมนต์ถัดไปที่ลงสนาม
แม้ว่าเส้นทางของสาวไทยในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 จะจบลงไปแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งดี ๆ ที่ตามมาอยู่ นั่นคือ คะแนนสะสมในอันดับโลกที่ได้กำไร ทำให้ไทยมีอันดับโลกดีกว่าก่อนการแข่ง
ภาพจาก volleyballworld
ก่อนหน้านี้ ไทยรั้งอันดับ 21 ของโลก แต่จบทัวร์นาเมนต์นี้ ได้คะแนนเพิ่มมา 11.24 คะแนน ขึ้นมารั้งอันดับ 18
โปรแกรมถัดไปของวอลเลย์บอลหญิงไทย
สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลทัวร์นาเมนต์ถัดไปของไทย คือ ซีเกมส์ 2025 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568