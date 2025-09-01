HILIGHT
จับหนุ่มแสบ หลอกสาวไปเดตโรงแรมหรู สั่งอู้ฟู่มื้อละ 3 แสน ก่อนชิ่งหนีจากโต๊ะสุดเนียน

 
           รวบหนุ่มวัย 23 อ้างเป็นทนาย นัดหญิงไปเดตโรงแรมหรู ก่อนชิ่งหนีจากโต๊ะทิ้งบิลกว่า 3 แสนให้สาวจ่ายแบบสุดช็อก แถมประวัติสุดฉาวเพิ่งพ้นคุก 

ชักดาบคู่เดต

           วันที่ 30 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ The Standard รายงานว่า เกิดเหตุการณ์สุดประหลาด เมื่อเดตในฝันกลับจบแบบงง ๆ เพราะฝ่ายชายที่ผูกสัมพันธ์กันมานับปี นัดไปดินเนอร์กันที่โรงแรมหรู ก่อนจะชักดาบหนีไปดื้อ ๆ ทิ้งไว้ซึ่งเป็นหายนะทั้งจิตใจและกระเป๋าตังค์ของฝ่ายหญิงแบบไม่ทันเตรียมใจ 

           เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อหญิงวัย 31 ปี ตัดสินใจเข้าแจ้งความคู่เดตชายหนุ่ม สกุลเฉิน อายุ 26-27 ปี ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ทั้งคู่รู้จักกันมาทางออนไลน์ และพูดคุยกันมานานกว่า 1 ปี

           เมื่อเร็ว ๆ หญิงสาวนัดหมายกับฝ่ายชายไปทานดินเนอร์กันที่ภัตตาคารอาหารจีนของโรงแรมหรูแห่งหนึ่ง โดยมื้อดังกล่าวมีการสั่งแชมเปญ Krug Clos d'Ambonnay 2002 ขวดละกว่า 70,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 2.8 แสนบาท) มาดื่มร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มื้อนี้มีราคาสูงลิ่ว

           ระหว่างมื้ออาหาร ชายหนุ่มขอตัวไปเข้าห้องน้ำ ก่อนจะหายตัวไปไม่กลับมาอีก ทิ้งไว้แต่บิลค่าอาหารมื้อหรูทั้งหมด 80,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3.3 แสนบาท) ให้ฝ่ายหญิงเป็นคนจ่าย ทำให้เธอตัดสินใจเข้าแจ้งความฝ่ายชายในเวลาต่อมา

           ไม่นานจากนั้น ตำรวจทำการจับกุมตัวชายผู้ต้องสงสัย สกุลหว่อง อายุ 23 ปี พร้อมแจ้งข้อหา ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการหลอกลวง พร้อมยึดเสื้อผ้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยสวมใส่ในคืนเกิดเหตุ

 ชักดาบคู่เดต

           จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ชายรายนี้มีประวัติก่อคดีมาแล้ว เคยคิดคุกตั้งแต่อายุ 19 ปี คดีล่อลวงหญิงผ่านโลกออนไลน์ ก่อนบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอม โดยเขานั้นสร้างตัวตนปลอม สวมรอยเป็นคนรู้จัก หลอกล่อหญิงสาว 2 คนไปยังโรงแรม ก่อนบังคับข่มขู่ให้ยินยอมปฏิบัติตาม เจ้าตัวถูกศาลสั่งจำคุก 2 ปี 9 เดือน และเพิ่งพ้นโทษออกมาประมาณ 1 ปี ก่อนจะมาก่อเหตุดังกล่าว โดยอ้างตัวว่าเป็นทนายความเพื่อนัดดินเนอร์หรู และก่อคดีลักษณะหลอกลวงซ้ำรอยเดิมกับเหยื่อรายใหม่
 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Standard, The Standard, The Standard 

 
