หมอหนุ่มกลายเป็นประเด็นฉาว หลังถูกเปิดคลิปเล่นชู้ในรถหรู โดยสามีชู้มาจับได้เองคาตา ก่อนถูกแฉเดือด ยังแอบแซ่บพยาบาลอีกคน
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า มีเรื่องราวอื้อฉาวของแพทย์หนุ่มรายหนึ่งในมาเลเซีย กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเปิดเผยความสัมพันธ์ของเขาและชู้รักสาวในรถยนต์หรู ซึ่งสามีของสาวคนนี้เป็นคนมาจับได้เองคาหนังคาเขา แถมหลังจากนั้นยังมีการแฉเพิ่มเติมว่า เขายังแอบคบชู้กับพยาบาลอีกคน โดยพากันไปเริงรักในคลินิก
โดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สามีของหญิงรายหนึ่งได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เผยว่า ภรรยาของเขาที่คบหากันมา 10 ปี แอบมีสัมพันธ์ชู้สาวกับแพทย์ที่แต่งงานแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่วิดีโอ 2 คลิปขณะที่จับได้ว่าภรรยาของเขากำลังมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแพทย์หนุ่มรายนี้ ภายในรถยนต์หรู BMW
จากคลิปจะเห็นว่า เธอสวมกระโปรงสั้นนั่งอยู่ที่เบาะข้างคนขับ และดูตื่นตกใจมากเมื่อเห็นหน้าสามีของตัวเอง เธอได้แต่นั่งนิ่งเงียบในท่าทางที่อึดอัด หลังจากถูกจับได้ และไม่ยอมตอบคำถามใด ๆ ที่สามีถาม นอกจากนี้ในคลิปวิดีโอดังกล่าวยังปรากฏภาพของชายหนุ่มในชุดสีเขียว ซึ่งรีบออกไปยืนอยู่ด้านนอกรถภายหลังจากที่สามีของหญิงสาวมาพบเข้า
หลังจากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันขุดคุ้ยประวัติของ "ดร. BMW" รายนี้ จนทราบว่าชื่อนายแพทย์หวัง เป็นกุมารแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และที่น่าตกตะลึงยิ่งไปกว่านั้นคือ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้นอกใจกับหญิงรายนี้แค่เพียงคนเดียว โดยมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่เขาพาพยาบาลสาวรายหนึ่งเข้ามาในคลินิก และมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน อีกทั้งยังมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศพยาบาลหญิงหลายคนในคลินิก
หลังจากมีการเผยตัวตนและข้อมูลส่วนตัวของหมอคนดังกล่าว เขาได้ลบบัญชีบนโซเชียลหายไป กระทั่งในวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา เขาได้เปิดบัญชีใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้งโพสต์ข้อความขอโทษต่อสาธารณะ และภรรยาของเขา พร้อมทั้งขอบคุณภรรยาที่ให้อภัย โดยเขาสัญญาว่าจะกลับมาหาครอบครัว นอกจากนี้เขายังเผยให้เห็นภาพของเขากับภรรยาแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคืนดีกันแล้ว
อย่างไรก็ดี ทางฝ่ายของสามีที่จับได้ว่าภรรยาของเขาแอบคบชู้กับหมอรายนี้ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการหย่าร้าง
