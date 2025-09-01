HILIGHT
ไฟไหม้บ้านไต้หวัน ดับ 5 ศพ สลดแม่กอดเด็ก ๆ แน่น ชี้จุดตายที่ทำให้ไร้ทางหนี

 
          สลด ไฟไหม้บ้าน ปู่-ย่าหนีตาย ก่อนรู้ข่าวร้าย สะใภ้-เด็กเล็ก กอดกันกลม 5 ศพ ถูกเผาทั้งเป็นแบบไร้ทางหนี ชี้จุดตายที่ทำให้หนีไม่ได้ เตือนเลี่ยงการติดตั้ง 
ไฟไหม้บ้าน
ภาพจาก SETN

            วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Sinchew รายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยสูง 3 ชั้น ในเขตจงลี่ เมืองเถาหยวน ของไต้หวัน โดยพบว่าไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วและโหมหนัก มีเพียงปู่กับย่าที่หนีออกมาได้ ขณะที่แม่กับเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ชั้น 3 ของอาคาร กลับตกอยู่ในสภาพไร้ทางหนี สุดท้ายทำให้ทั้ง 5 คน จบชีวิตลงในกองเพลิง 

            ขณะที่หน่วยดับเพลิงเถาหยวนสันนิษฐานเบื้องต้น พบว่าต้นเพลิงเกิดจากพัดลมไฟฟ้าที่อยู่ในห้องบนชั้น 3 ซึ่งน่าจะมีเบาะนุ่มไปกดทับสายไฟจนเกิดไฟลุกไหม้ โดยอาจจะเป็นที่นอน เสื่อรองนอน หรือของใช้อื่น ๆ ในห้องไปทับสายไฟ แต่เนื่องจากจุดเกิดเหตุถูกเผาทำลายจนหมด จึงต้องสืบสวนต่อให้ชัดเจน 

            รายงานเผยว่า เหตุไฟไหม้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ (31 สิงหาคม) เวลาประมาณ 05.30 น. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบมายังจุดเกิดเหตุและฉีดน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อควบคุมไฟ พร้อมค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต โดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารพักอาศัยอายุ 40 ปี ซึ่งมีการปรับปรุงบนชั้น 3 เมื่อ 11 ปีก่อน ด้วยการนำแผ่นไม้และแผ่นเหล็กมากั้นห้อง จึงมีส่วนให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว 
  
            ตามรายงานของ TVBS พบว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ในอาคารนี้ ประกอบด้วย นางหวง วัย 34 ปี สามี ลูกชายอายุ 10 ขวบ ลูกสาวอายุ 9 ขวบ รวมถึงคุณปู่กับคุณย่า โดยสามีของเธอนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่จีนเพราะเรื่องงาน 

            ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน เพื่อนของนางหวงได้นำลูก 2 คน มาฝากไว้ คือเด็กหญิงอายุ 9 ขวบ และเด็กชายอายุ 8 ขวบ ทั้งคู่ค้างคืนที่นี่ ทำให้คืนนั้นนางหวงกับเด็ก 4 คน รวมเป็น 5 คน มานอนรวมกันอยู่ที่ชั้น 3 

            จนเมื่อเกิดไฟไหม้ ปู่กับย่าที่อยู่ชั้น 2 สามารถหนีออกมาได้ทันเวลา แต่ไม่เห็นวี่แววสะใภ้ของหลาน ๆ กระทั่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ในเวลา 06.17 น. ทั้งคู่จึงเพิ่งทราบข่าวร้ายเรื่องการจากไปของสะใภ้และหลานทั้งหมด ทำให้ทั้งคู่ร้องไห้ตาแดง ขณะที่ย่าทรุดลงปล่อยโฮอย่างสุดกลั้น พร้อมตะโกนอย่างใจสลายว่า "ไปหมดแล้ว ไปกันหมดแล้ว" จนเกิดเป็นภาพสะเทือนใจ 
 
ไฟไหม้บ้าน
ภาพจาก FTV News

            รายงานเผยว่า นางหวงเป็นคนแรกที่รู้ว่ามีไฟไหม้ แต่ถูกไฟปิดทางจนหนีลงบันไดไม่ได้ เธอรีบโทร. ไปขอความช่วยเหลือจากพ่อสามี ซึ่งเขาก็อยากนำอุปกรณ์ดับเพลิงขึ้นไปช่วยทันที แต่เพราะไฟลามไปไวมาก และเปลวเพลิงโหมรุนแรงจนเขาไม่มีทางเลือก จำต้องพาภรรยาหนีออกมาก่อน 
 
            จนเมื่อดับไฟสำเร็จ เจ้าหน้าที่ขึ้นมาค้นหาที่ห้องชั้นบนและพบร่างของนางหวง กับเด็กทั้ง 4 คนที่กอดกันแน่น สภาพศพถูกไฟเผาจนไหม้เกรียม 
 
            จากการสอบสวนพบว่าบนห้องชั้น 3 ใช้แผ่นไม้ตีเป็นฝากั้นผนัง เปลวไฟที่รุนแรงปิดกั้นบันได ซึ่งเป็นทางออกเดียว ขณะที่หน้าต่างทั้งด้านหน้าและด้านหลัง มีการติดตั้งกรงเหล็กที่ปิดสนิท ทำให้ทั้งหมดอยู่ในสภาพถูกปิดตาย ไร้ทางหนี นำมาซึ่งเหตุสลดดังกล่าว โดยสำนักงานอัยการเถาหยวน ชี้ว่าจากการชันสูตร พบว่าทั้ง 5 คน เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ และภาวะหายใจล้มเหลว 
 
            ด้าน นายจ้วงจิ่งชวน ผู้อำนวยการกองจัดการอาคารเมืองเถาหยวน แถลงว่า แม้ว่าการติดตั้งกรงเหล็กที่อาคารส่วนตัวสามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้  ทั้งนี้พบว่าการเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากการติดตั้งกรงเหล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารที่พักซึ่งต่ำกว่าชั้น 5 ลงมา เขาจึงเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดกรงเหล็ก หากไม่จำเป็น 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Sinchew

 

ไฟไหม้บ้านไต้หวัน ดับ 5 ศพ สลดแม่กอดเด็ก ๆ แน่น ชี้จุดตายที่ทำให้ไร้ทางหนี อัปเดตล่าสุด 1 กันยายน 2568 เวลา 10:53:02 1,637 อ่าน
