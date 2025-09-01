HILIGHT
หนุ่มกินอาหารเพื่อสุขภาพ - งดกาแฟ งงค่าน้ำตาลยังพุ่ง หมอซักจนรู้ สั่งหยุดทันที

          คนไข้เบาหวาน หนัก 120 กก. ค่าน้ำตาลสูดปรี๊ดแม้ลดแป้ง - งดกาแฟ หมอซักจนรู้ สั่งงด "อาหารเพื่อสุขภาพ" 1 อย่าง ที่กินทุกวัน เห็นผลดีขึ้นทันตา 

หนุ่มกินอาหารเพื่อสุขภาพ

          ในขณะที่หลาย ๆ คนเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายหรือแม้แต่ตั้งใจลดน้ำหนัก แต่ถึงอย่างนั้น ความเข้าใจแบบผิด ๆ บางอย่างนั้นอาจทำให้อาหารเหล่านั้นส่งผลลบต่อสุขภาพได้เช่นกัน 

          โดยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ดร.หลี่ซือเซียน แพทย์จากแผนกเวชศาสตร์ครอบครัว ในไต้หวัน ได้ออกมาเล่าเคสของผู้ป่วยรายหนึ่ง ซึ่งมีน้ำหนักมากถึง 120 กิโลกรัม และมีค่าน้ำตาลสะสมในเลือดสูงมาก ไม่ได้ลดลงเลยแม้จะมีการปรับอาหารแล้ว แต่หลังจากซักถามอย่างละเอียด จึงพบว่าหนึ่งในสาเหตุเกิดจากอาหารอย่างหนึ่งที่ผู้ป่วยคิดว่าเป็นผัก ซึ่งดีต่อสุขภาพ จึงบริโภคเข้าไปปริมาณมาก และโชคดีที่เมื่อหยุดอาหารดังกล่าว ผลเลือดก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

          สำหรับคนไข้รายนี้ มีค่าน้ำตาลสะสมในเลือดสูงถึง 10.8% ซึ่งจัดว่าเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งเขาก็พยายามปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ ทั้งลดการบริโภคแป้ง และเลิกดื่มกาแฟลาเต้ที่โปรดปราน แต่ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดของเขาก็ยังสูงไม่เปลี่ยน ทำให้หมองุนงง 
  
          กระทั่งเมื่อซักถามอย่างละเอียดระหว่างการตรวจติดตาม ดร.หลี่ซือเซียน จึงพบว่าคนไข้เข้าใจผิด คิดว่าการกินข้าวโพดนั้นดีต่อสุขภาพ จึงกินข้าวโพดมากถึงวันละ 4 ฝัก อย่างไรก็ตาม แม้ข้าวโพดจะมีประโยชน์ แต่ก็มีส่วนประกอบของแป้งสูง การบริโภคมากเกินไปจึงส่งผลเสียแทน

หนุ่มกินอาหารเพื่อสุขภาพ

          หลังปรับอาหารใหม่และให้เลิกกินข้าวโพด พบว่าผลการตรวจเลือดครั้งล่าสุดของคนไข้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยค่าน้ำตาลสะสมในเลือดของเขา ลดลงเหลือ 8.6% ส่วนระดับไตรกลีเซอไรด์ ลดจาก 170 เหลือ 108 

          ดร.หลี่ซือเซียน ชี้ว่า แม้ค่าน้ำตาลสะสมในเลือดของคนไข้จะยังสูง แต่ก็ถือว่าดีขึ้นมากในช่วงเวลาสั้น ๆ หากยังปรับอาหารต่อเนื่อง คาดว่าในอีก 3 เดือนหลังจากนี้ ก็จะยิ่งเห็นผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 

          ทั้งนี้ ดร.หลี่ซือเซียน ย้ำว่า นอกจากการระมัดระวังเรื่องการบริโภคอาหารแปรรูป อาหารที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพหลายอย่าง ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันหากบริโภคมากเกินไป รวมถึงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอย่าง ข้าวขาว มันเทศ เผือก มันฝรั่ง และข้าวโพด แม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ แต่ก็ยังต้องบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อรักษาสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 
  
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

