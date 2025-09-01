ชายซื้อของมือสอง สุดว้าวเจอของดี ซื้อโต๊ะมาแค่ 3 พัน ทึ่งราคาจริงเกือบ 3 แสน

ชายซื้อโต๊ะมือสอง ยอมรอเกือบ ชม. จนได้ราคา 3 พัน โซเชียลสุดทึ่งหลังรู้ราคาจริง เกือบ 3 แสน ซูฮกในความตาแหลม เจอสมบัติในร้านขายของมือสอง
ภาพจาก Instagram aaronwconnelly
การช้อปปิ้งในร้านขายของมือสองธรรมดาวันหนึ่ง กลับกลายมาเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของชายอเมริกันรายหนึ่ง หลังจากที่เขาเพิ่งซื้อโต๊ะหินอ่อนตัวหนึ่งมาในราคา 108 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,400 บาท) แต่ใครเลยจะคิดว่าโต๊ะถูก ๆ ตัวนี้จะกลายมาเป็นงานดีไซน์ชิ้นเอก ซึ่งมีมูลค่าที่แท้จริงสูงถึง 7,995 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 258,000 บาท)
ภาพจาก Instagram aaronwconnelly
โดยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ Newsweek รายงานว่า คลิปการช้อปปิ้งของ อารอน คอนเนลลี วัย 38 ปี ดีไซเนอร์และนักสะสมเฟอร์นิเจอร์จากเมืองบรุกลิน นครนิวยอร์ก สหรัฐฯ กลายมาเป็นไวรัลบน TikTok ที่มีคนเข้ามาชมเกือบล้าน นับตั้งแต่เขาถ่ายภาพเหตุการณ์ที่ยกให้เป็น "การค้นพบครั้งสำคัญ" มาอวดให้ชาวเน็ตได้ชมกัน ผ่าน TikTok และอินสตาแกรม
ทุกอย่างเกิดขึ้น เมื่อคอนเนลลีสังเกตุเห็นโต๊ะหินอ่อนตัวนี้ที่ร้านขายของมือสองในละแวกบ้าน มันไม่ได้ติดราคาไว้ และผู้จัดการร้านก็ไม่อยู่แถวนั้น เขาจึงปักหลักรอผู้จัดการอยู่ข้าง ๆ โต๊ะตัวนี้โดยไม่ยอมขยับไปไหน
ภาพจาก Instagram aaronwconnelly
"ตอนแรกที่เห็นโต๊ะนี้ ผมยังคิดกับตัวเองว่า พระเจ้า ผมหวังว่ามันจะเป็นของแท้นะ" คอนเนลลี ให้สัมภาษณ์กับ Newsweek โดยยอมรับว่าตอนดูแวบแรก เขายังไม่อยากเชื่อว่านี่จะเป็นโต๊ะกินข้าว Saarinen ของแท้
"แต่เมื่อผมเข้าไปใกล้ ๆ แล้วรู้ว่าเป็นของแท้ ผมก็คิดต่อเลยว่า ผมจะไม่ขยับไปไหนจนกว่าจะมีคนมาบอกราคาผม" คอนเนลลี กล่าว
เป็นเวลานานถึง 45 นาที กว่าผู้จัดการจะกลับมา คอนเนลลีรู้สึกยินดีอย่างมากเมื่อรู้ว่าโต๊ะตัวนี้ถูกตั้งราคารวมภาษีไว้ที่ 108 ดอลลาร์สหรัฐ
ภาพจาก Instagram aaronwconnelly
เนื่องจากเขาไม่มีรถ สุดท้ายคอนเนลลีก็ต้องจ้างบริษัทขนของ เพื่อนำโต๊ะหินอ่อนตัวนี้กลับบ้าน ซึ่งล่าสุดมันก็ได้ตั้งอยู่ในบ้านของเขาเป็นที่เรียบร้อย
ปรากฏว่าแท้จริงแล้วโต๊ะหินอ่อนมือสองที่คอนเนลลีซื้อกลับมา เป็นโต๊ะกินข้าว Saarinen ที่ Eero Saarinen สถาปนิกชาวฟินแลนด์-อเมริกัน ออกแบบให้แก่บริษัท Knoll ในยุค 50 นับเป็นหนึ่งในผลงานสุดคลาสสิกของการออกแบบสมัยใหม่ โดยสินค้าใหม่มีราคาจำหน่ายอยู่เกือบ 8,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 258,000 บาท) นั่นหมายความว่าคอนเนลลีสามารถซื้อโต๊ะตัวนี้มาได้ในราคาถูกกว่าที่ควรจะเป็นมาก ๆ
ภาพจาก Instagram aaronwconnelly
การค้นพบอันน่าทึ่งของเขากลายมาเป็นไวรัลในไม่ช้า หลายคนรู้สึกตื่นเต้นไปกับเขา โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย เช่น "อิจฉาจัง !", "โต๊ะนั่นเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งมาก", "ฉันอิจฉามากกกก มันเป็นโต๊ะในฝันของฉัน ขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าฉัน ฉันยอมจ่ายเป็นสองเท่าเลย"
คอนเนลลีกล่าวว่านี่คือ "การค้นพบของมือสองที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน" และเผยว่า "ผมชอบปฏิกิริยาที่ได้รับ คลิปกลายเป็นไวรัลมาก ผู้คนที่มาคอมเมนต์ก็ใจดีและให้กำลังใจมาก ชุมชนนักช้อปของมือสองเองก็ให้การสนับสนุนกันมาก และผมรักที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek