สาวแวะมาซื้อข้าวเช้า เห็นพ่อค้าตาค้าง รักแรกเมื่อ 16 ปีก่อน คำถามเดียวคุ้มค่า

          สาวแวะมาซื้อข้าวเช้า เห็นพ่อค้าตาค้าง บังเอิญรักแรกเมื่อ 16 ปีก่อน ชะตาลิขิตให้หวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง เจอคำถามเดียวคุ้มค่า เวลาไม่สูญเปล่า 

รักแรก
ภาพจาก Douyin

          วันที่ 1 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวของพรหมลิขิตที่น่าทึ่ง ซึ่งกำลังเป็นกระแสไวรัลบนโซเชียลมีเดียของจีน เมื่อหญิงสาวรายหนึ่งได้แวะไปซื้อข้าวเช้าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิต เมื่อพ่อค้าในร้านบังเอิญเป็นแฟนเก่ารักแรกของเธอเมื่อ 16 ปีก่อน และผลที่ตามมาจากเหตุการณ์โลกกลมครั้งนี้ กลับไม่ได้จบลงแค่ความบังเอิญ 

          เมื่อไม่นานมานี้ หญิงสาวรายหนึ่งในเมืองฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ได้จอดรถซื้อข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกของเธอที่แวะไปลองกินร้านนั้น แต่ปรากฏว่าเมื่อได้เห็นหน้าของพ่อค้า ทำเอาเธอตกตะลึงจนพูดไม่ออก เพราะเธอสามารถจำเขาได้ในทันที ในขณะที่ชายเจ้าของร้านก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกัน ทั้งสองได้แต่ยิ้มอย่างเขินอาย และทำอะไรไม่ถูก 

รักแรก
ภาพจาก Douyin

          ภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดภายในร้านถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมข้อความเผยว่า "หลังจากผ่านไปหลายปี คุณจำฉันได้ในทันที ที่จริงฉันก็จำคุณได้เหมือนกัน เพียงแต่ฉันไม่กล้าที่จะเอ่ยถึงมัน แค่เห็นคุณแล้วฉันก็รู้สึกตกใจ ฉันเคยบอกว่าจะลบคุณออกไป บอกว่าเราจะได้เจอกันอีกถ้าโชคชะตาอนุญาต และวันนี้เราก็ได้เจอกันจริง ๆ ฉันรู้สึกสับสนปนเปไปหมด แต่คุณกลับยิ้มอย่างสดใส ตอนที่คุณจากไป ฉันแอบน้ำตาไหลอยู่ในครัว เราแอดกันใน WeChat แล้ว แต่ฉันไม่รู้จะคุยกับคุณยังไง" 

          รายงานเผยว่า ทั้งสองเป็นรักแรกของกันและกันสมัยเรียนชั้นมัธยมปลาย ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เรียบง่าย ไม่เคยแม้กระทั่งจับมือกัน แต่ต่อมาทั้งสองได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยคนละแห่ง จึงกลายเป็นความสัมพันธ์ทางไกล ทำให้ทั้งสองทะเลาะและเลิกกัน ก่อนจะตัดขาดการติดต่อหายจากกันไป จนผ่านไปนานถึง 16 ปี ทั้งสองกลับบังเอิญมาเจอกันอย่างไม่คาดคิด 

รักแรก
ภาพจาก Douyin

          คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ต่อมา ชายเจ้าของร้านอาหารได้เผยกับสื่อท้องถิ่นว่า หลังจากได้เจอกับแฟนเก่า เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับเธออีกครั้ง และต่างถามกันว่า "ยังโสดอยู่ไหม" เมื่อคำตอบของทั้งคู่ตรงกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลังจากตกลงคบหากันและได้ไปเจอครอบครัวของทั้งสองฝ่าย พวกเขากำลังจะมีข่าวดีสิ้นปีนี้ โดยตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้ว 

รักแรก
ภาพจาก Douyin

          ผู้ใช้โซเชียลต่างประหลาดใจและประทับใจเรื่องราวนี้ พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมาย รวมซึ้งแซวติดตลก 

          "คู่แท้ต่อให้พลัดพรากจากไปนานกี่ปี ชะตาจะนำพาให้กลับมาเจอกันในที่สุด"
          "พรหมลิขิตมีจริง 16 ปีไม่สายที่จะรักกันอีกครั้ง"
          "ไปซื้ออาหารเช้าอยู่ดี ๆ ได้เป็นเจ้าของร้าน" 
          "คู่กันแล้วไม่แคล้วกัน"
          "ไม่ว่าผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร การได้พบกันเป็นเรื่องน่ายินดี ไม่มีอะไรต้องเสียใจในภายหลัง" 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


