คนญี่ปุ่นรีวิวเซเว่น อีเลฟเว่นไทย ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งหนึ่งที่บ้านเขาไม่มี มันดูน่าอร่อยมาก

คนญี่ปุ่นรีวิวเซเว่น อีเลฟเว่นไทย ตื่นตาตื่นใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ บ้านเขาไม่มี แต่บ้านเรามี และมันดูน่าอร่อยมาก
แม้เซเว่น อีเลฟเว่น จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก แต่ถึงอย่างไร แต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของร้านที่แตกต่างกัน ไปที่ไหนก็ต้องมีคัลเจอร์ช็อก
วันที่ 1 กันยายน 2568 TikTok @mana_0906_ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น มีการรีวิวเซเว่น อีเลฟเว่น ในไทย ว่า เมื่อเข้าร้านมาก็รู้สึกประหลาดใจทันที โดยเฉพาะตู้สเลอปี้ เพราะญี่ปุ่นไม่มีสิ่งนี้ และมันก็ดูน่าอร่อยมาก
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอื่น ๆ อีก เช่น ข้าวปั้น แหนม เบนเตอร์เวอร์ชั่นไทย (ข้าวกล่องสำเร็จรูป) เครื่องดื่ม เยอะมากจนเลือกไม่ได้
ภาพจาก TikTok @mana_0906_
ภาพจาก TikTok @mana_0906_
ภาพจาก TikTok @mana_0906_
ภาพจาก TikTok @mana_0906_
แม้เซเว่น อีเลฟเว่น จะเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก แต่ถึงอย่างไร แต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ของร้านที่แตกต่างกัน ไปที่ไหนก็ต้องมีคัลเจอร์ช็อก
วันที่ 1 กันยายน 2568 TikTok @mana_0906_ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวญี่ปุ่น มีการรีวิวเซเว่น อีเลฟเว่น ในไทย ว่า เมื่อเข้าร้านมาก็รู้สึกประหลาดใจทันที โดยเฉพาะตู้สเลอปี้ เพราะญี่ปุ่นไม่มีสิ่งนี้ และมันก็ดูน่าอร่อยมาก
ภาพจาก TikTok @mana_0906_
ภาพจาก TikTok @mana_0906_
ภาพจาก TikTok @mana_0906_