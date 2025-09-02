สาวนั่งซ้อนมอไซค์ ถ่ายคลิปบนนถนนไว้ กะเอาไปลงสตอรี่ ก่อนเจอเหตุไม่คาดฝันเต็ม ๆ

ไวรัลระทึก จากตั้งใจถ่ายสตอรี่ไว้ลงโซเชียล ไม่คิดว่าจะได้เป็นพยาน ซ้อนมอไซค์อยู่ดี ๆ ก็เจอเหตุไม่ทันคาดฝัน ยอดวิวทะลุ 1.4 ล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok @anna.aa17
วันที่ 2 กันยายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @anna.aa17 เผยเหตุการณ์ขณะที่กำลังถ่ายคลิปบรรยากาศบนท้องถนนตอนกำลังไปทำงาน ตั้งใจว่าจะเอาไปลงสตอรี่ในโซเชียล แต่กลายเป็นได้เจอกับเหตุการณ์ไม่ทันคาดคิด
จากคลิปคนถ่ายนั้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลนซ้าย ซึ่งถนนบริเวณนั้นก็เป็นเขตชุมชน แต่ละคันจึงไม่ได้ขับด้วยความเร็วมากนัก แต่จู่ ๆ รถตู้ทึบที่อยู่เลนขวากลับเร่งความเร็วแล้วขับออกนอกเลนขวา ก่อนจะไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์เลนซ้ายเต็ม ๆ แบบที่ไม่มีใครคาดคิด จนกลายเป็นภาพชวนระทึก และเป็นหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นฝ่ายผิด
เจ้าของคลิปขึ้นข้อความ ว่าจะถ่ายสตอรี่ ไม่คิดไม่ฝันว่ารถจะชนกัน ว่าจะถ่ายสตอรี่ลง IG ไม่คิดไม่ฝัน ว่าจะเจออุบัติเหตุ18/06/68 เวลา 10.35 น. เส้นเจริญนคร
ปรากฏว่า คลิปนี้มียอดเข้าชมกว่า 1.4 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตได้เห็นต่างก็ตกใจกับพฤติกรรมการขับรถของรถตู้ทึบที่จู่ ๆ ก็ขับเร็วและเปลี่ยนเลนจนเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ไม่ควรเกิด บ้างก็คาดว่าอาการนี้น่าจะเล่นมือถือ ขณะที่บางส่วนแซวว่า จากถ่ายสตอรี่ กลายเป็นถ่ายคู่กรณีแทน เป็นต้น
