HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวนั่งซ้อนมอไซค์ ถ่ายคลิปบนนถนนไว้ กะเอาไปลงสตอรี่ ก่อนเจอเหตุไม่คาดฝันเต็ม ๆ

            ไวรัลระทึก จากตั้งใจถ่ายสตอรี่ไว้ลงโซเชียล ไม่คิดว่าจะได้เป็นพยาน ซ้อนมอไซค์อยู่ดี ๆ ก็เจอเหตุไม่ทันคาดฝัน ยอดวิวทะลุ 1.4 ล้านครั้ง

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

            วันที่ 2 กันยายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @anna.aa17 เผยเหตุการณ์ขณะที่กำลังถ่ายคลิปบรรยากาศบนท้องถนนตอนกำลังไปทำงาน ตั้งใจว่าจะเอาไปลงสตอรี่ในโซเชียล แต่กลายเป็นได้เจอกับเหตุการณ์ไม่ทันคาดคิด

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

            จากคลิปคนถ่ายนั้นซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อยู่เลนซ้าย ซึ่งถนนบริเวณนั้นก็เป็นเขตชุมชน แต่ละคันจึงไม่ได้ขับด้วยความเร็วมากนัก แต่จู่ ๆ รถตู้ทึบที่อยู่เลนขวากลับเร่งความเร็วแล้วขับออกนอกเลนขวา ก่อนจะไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์เลนซ้ายเต็ม ๆ แบบที่ไม่มีใครคาดคิด จนกลายเป็นภาพชวนระทึก และเป็นหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นฝ่ายผิด

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

           เจ้าของคลิปขึ้นข้อความ ว่าจะถ่ายสตอรี่ ไม่คิดไม่ฝันว่ารถจะชนกัน ว่าจะถ่ายสตอรี่ลง IG ไม่คิดไม่ฝัน ว่าจะเจออุบัติเหตุ18/06/68 เวลา 10.35 น. เส้นเจริญนคร 

           ปรากฏว่า คลิปนี้มียอดเข้าชมกว่า 1.4 ล้านครั้ง โดยชาวเน็ตได้เห็นต่างก็ตกใจกับพฤติกรรมการขับรถของรถตู้ทึบที่จู่ ๆ ก็ขับเร็วและเปลี่ยนเลนจนเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ไม่ควรเกิด บ้างก็คาดว่าอาการนี้น่าจะเล่นมือถือ ขณะที่บางส่วนแซวว่า จากถ่ายสตอรี่ กลายเป็นถ่ายคู่กรณีแทน เป็นต้น

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17

อุบัติเหตุรถชน
ภาพจาก TikTok @anna.aa17


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวนั่งซ้อนมอไซค์ ถ่ายคลิปบนนถนนไว้ กะเอาไปลงสตอรี่ ก่อนเจอเหตุไม่คาดฝันเต็ม ๆ อัปเดตล่าสุด 2 กันยายน 2568 เวลา 11:14:28 1,912 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย