เมียฉุน ผัวบ่นเพราะเครื่องซักผ้า แจงยิบทำไมต้องซื้อใหม่ โซเชียลอึ้ง ลั่นแทบจะเปิดร้าน

ผัวบ่นเพราะซื้อเครื่องซักผ้า เมียโกรธลั่น ถ้าบ่นมากก็ซักเอง พร้อมแจงยิบทำไมต้องซื้อใหม่ แต่เจอคนจวกกลับ ระดับนี้แทบจะเปิดร้านซักรีด
ในขณะที่การซักผ้าเป็นงานบ้านที่ต้องทำทุกวัน การซื้อเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้ามาใช้ ก็ดูจะเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายและช่วยผ่อนแรงได้เป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างนั้นภรรยารายหนึ่งก็ได้ออกมาระบายความอัดอั้นใจ หงุดหงิดที่สามีบ่นเรื่องซื้อเครื่องซักผ้า ลั่นถ้ายังจะบ่นก็ให้เขาจัดการเสื้อผ้าตัวเองซะ
แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้ คนทั่วไปก็มักจะเห็นใจคุณแม่บ้าน แต่ในกรณีนี้กลับต่างกันออกไป เมื่อชาวเน็ตได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดจากฝั่งภรรยา งานนี้แทนที่ทัวร์จะลงฝ่ายสามี กลับกลายเป็นฝั่งภรรยาที่ถูกชาวเน็ตถล่มแทน
จากรายงานของเว็บไซต์ CTWANT เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 เผยว่า ความในใจจากภรรยารายนี้ถูกโพสต์ผ่านเพจ 靠北婚姻 เมื่อไม่กี่วันก่อน โดยปรากฏว่าเครื่องซักผ้าที่เธอเพิ่งซื้อนี้ ไม่ใช่เครื่องแรก แต่เป็นเครื่องที่ 5 ขณะที่บ้านของเธอก็มีเครื่องซักผ้าอยู่แล้ว 4 เครื่อง แถมเธอยังซื้อเครื่องอบผ้ามาเพิ่มอีก 1 เครื่อง รวมกับของเดิมก็จะมี 2 เครื่อง ซึ่งเธอยืนยันว่าที่จำเป็นต้องซื้อเพราะของเดิมที่มีอยู่นั้นไม่พอต่อการใช้งาน ยากจะดูแลความสะอาด
จากโพสต์ของเธอระบุว่า "แค่ซื้อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าเพิ่มอีกหนึ่งเครื่อง ก็ไม่ได้ซื้อแบบท็อปสุดหรอก แค่นี้เธอก็ต้องมาบ่น
ที่ซื้อเครื่องซักผ้าเพิ่มก็เพราะเสื้อผ้าต้องแยกซักถึงจะสะอาด เครื่องซักผ้า 4 เครื่องเดิมไม่พอใช้ และยังไม่ค่อยสะอาดอีก
เครื่องหนึ่ง ซักเสื้อผ้าเธอ
เครื่องหนึ่ง ซักเสื้อผ้าเด็ก
เครื่องหนึ่ง ซักผ้าอ้อม
เครื่องหนึ่ง ซักเสื้อผ้าฉัน
เลยต้องซื้อเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เอาไว้ซักชุดชั้นในของฉันโดยเฉพาะ แล้วเครื่องอบผ้าก็มีแค่เครื่องเดียว ไม่พอใช้จริง ๆ เสื้อผ้าเธอสกปรกกว่า ต้องแยกอบกับเสื้อผ้าฉันและเด็ก เลยต้องซื้อเครื่องอบผ้าเพิ่มอีกเครื่อง"
ฝ่ายภรรยายังชี้ว่า บนชั้นดาดฟ้าที่บ้านนั้นสามารถวางเครื่องซักผ้า 5 เครื่อง กับเครื่องอบผ้า 2 เครื่องได้ ไม่มีปัญหาอะไร แถมเธอก็ยังไม่ได้ซื้อรุ่นท็อปที่ราคาเป็นหมื่น แต่ก็ยังถูกสามีบ่น ทำให้เธอไม่พอใจ โดยเธอยังทิ้งท้ายว่า "ถ้ายังจะมาบ่นให้ฉันไม่พอใจอีก งั้นเสื้อผ้าเธอก็จัดการเอาเอง"
อย่างไรก็ตาม เมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้ง ไม่เห็นด้วยกับความคิดของแม่บ้านรายนี้ โดยพากันเข้ามาคอมเมนต์ เช่น
"ซื้อเครื่องซักผ้า 5 เครื่องผิดตรงไหนน่ะเหรอ ? เกินเยียวยาแล้วเธอน่ะ"
"คุณเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่า ! จริง ๆ แค่ 2 เครื่องก็เกินพอแล้ว"
"เยอะพอจะเปิดร้านซักรีด ลองเปิดร้านดูไหมล่ะ ?"
"ที่บ้านมีไฟพอเหรอ ทำไมมีเครื่องซักผ้าเยอะมาก"
"คุณควรคิดที่จะเปิดร้านซักรีดนะ"
"วัสดุสำหรับชุดชั้นในของผู้หญิงบอบบางมาก ยิ่งแบรนด์ดีก็ยิ่งแพง แนะนำให้ซักมือ ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที"
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT