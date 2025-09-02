HILIGHT
สั่งชิโอะปังมากิน กัดไปคำแรกรู้สึกแปลก ๆ พอดูเท่านั้นดราม่า แต่ไม่ใช่เรื่องสิ่งแปลกปลอม

          สั่งชิโอะปังมากิน กัดไปคำแรกรู้สึกแปลก ๆ พอดูเท่านั้นแหละ ใช่ชิโอะปังจริง ๆ หรือ และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเจอสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร



ชิโอะปัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pok Pan

          หนึ่งในขนมยอดฮิตช่วงหลังมานี้ มีชื่อชิโอะปังติดมาด้วยอย่างแน่นอน โดยเอกลักษณ์ของมันคือ ขนมปังหน้าตาคล้ายครัวซองต์ และมีความเค็มจากเกลือกับความมันผสมอย่างลงตัว และรูปลักษณ์คือ ข้างในมีโพรง

ชิโอะปัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pok Pan

          วันที่ 2 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Pok Pan มีการเล่าเรื่องการซื้อชิโอะปังเจ้าหนึ่งมา ราคา 70 บาท เปลือกนอกก็ดูดี ตรงปก แต่เมื่อกัดไปครึ่งก้อน กลับพบว่า ข้างในไม่มีโพรง แต่ร้านอื่นมีโพรง กรอบนอก นุ่มใน ดังนั้นร้านที่ตนเพิ่งกินไป ถูกหรือไม่

ชิโอะปัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pok Pan

          ด้านชาวเน็ต ยืนยันว่า ชิโอะปังของแท้ควรมีโพรง และราคา 70 บาทถือว่าแพงมาก เจ้าอื่นที่ดัง ๆ ยังราคาถูกกว่านี้


