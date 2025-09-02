สั่งชิโอะปังมากิน กัดไปคำแรกรู้สึกแปลก ๆ พอดูเท่านั้นดราม่า แต่ไม่ใช่เรื่องสิ่งแปลกปลอม

สั่งชิโอะปังมากิน กัดไปคำแรกรู้สึกแปลก ๆ พอดูเท่านั้นแหละ ใช่ชิโอะปังจริง ๆ หรือ และเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเจอสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมในอาหาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pok Pan
หนึ่งในขนมยอดฮิตช่วงหลังมานี้ มีชื่อชิโอะปังติดมาด้วยอย่างแน่นอน โดยเอกลักษณ์ของมันคือ ขนมปังหน้าตาคล้ายครัวซองต์ และมีความเค็มจากเกลือกับความมันผสมอย่างลงตัว และรูปลักษณ์คือ ข้างในมีโพรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pok Pan
วันที่ 2 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Pok Pan มีการเล่าเรื่องการซื้อชิโอะปังเจ้าหนึ่งมา ราคา 70 บาท เปลือกนอกก็ดูดี ตรงปก แต่เมื่อกัดไปครึ่งก้อน กลับพบว่า ข้างในไม่มีโพรง แต่ร้านอื่นมีโพรง กรอบนอก นุ่มใน ดังนั้นร้านที่ตนเพิ่งกินไป ถูกหรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pok Pan
ด้านชาวเน็ต ยืนยันว่า ชิโอะปังของแท้ควรมีโพรง และราคา 70 บาทถือว่าแพงมาก เจ้าอื่นที่ดัง ๆ ยังราคาถูกกว่านี้