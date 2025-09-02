ธนาคารกรุงเทพ แจงปมเงินในบัญชีบางบัญชีหายไป เกิดจากอะไร - ได้เงินคืนตอนไหน

ธนาคารกรุงเทพ แจงปมเงินในบัญชีบางบัญชีหายไป เกิดจากอะไร แล้วจะได้เงินคืนตอนไหน ขออภัยในความไม่สะดวกนี้
จากกรณีที่มีผู้ใช้งานธนาคารกรุงเทพหลายคน เจอปัญหาเงินหายจากบัญชี ทำให้มีข้อกังวลว่า จะสูญเสียทรัพย์สินไปอย่างฟรี ๆ นั้น
ล่าสุด วันที่ 2 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Bangkok Bank ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่า ด้วยช่วงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ระบบเกิดข้อขัดข้อง ส่งผลต่อการเเสดงรายการเคลื่อนไหวและยอดเงินในบัญชีเงินฝากบางบัญชี ธนาคารกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้เวลาไม่เกิน 14.00 น.
ธนาคารกรุงเทพขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้