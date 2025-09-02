HILIGHT
อย. เตือน ยาย้อมผมยี่ห้อดัง ตรวจพบ แบคทีเรีย-ยีสต์-รา เกินมาตรฐาน อาจก่ออันตราย

            อย. เตือนผู้บริโภค ตรวจพบยาย้อมผมยี่ห้อดังปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐานถึง 19 เท่า อาจก่ออันตราย แนะเลือกซื้อจากร้านที่น่าเชื่อถือเท่านั้น


อย. เตือน ยาย้อมผม

            วันที่ 2 กันยายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตือนผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม ไพรทอง ผงเฮนน่าออร์แกนิค ครั้งที่ผลิต Lot No. 2408-05 วันที่ผลิต (MFD.) 08/2024 วันหมดอายุ (EXP.) 08/2027 หลังตรวจพบว่ามีแบคทีเรีย ยีสต์ และรา เกินมาตรฐานกำหนด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค

            อย. เก็บตัวอย่างเครื่องสำอางจากด่านอาหารและยาท่าเรือกรุงเทพ โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ไพรทอง ผงเฮนน่าออร์แกนิค (PRAITHONG ORGANIC HENNA POWDER) ครั้งที่ผลิต Lot No. 2408-05 วันที่ผลิต (MFD.) 08/2024 วันหมดอายุ (EXP.) 08/2027 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เพื่อนำส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อย. เตือน ยาย้อมผม
ภาพจาก อย.

            ผลการตรวจพบว่า มีจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเข้าข่ายเป็นเครื่องสำอางที่มีลักษณะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศผลการตรวจสอบหรือผลวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบ ดังนี้

อย. เตือน ยาย้อมผม
ภาพจาก อย.

            ผลตรวจวิเคราะห์พบว่า เครื่องสำอางดังกล่าวมีเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค โดยตรวจพบจำนวนรวมของแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่เจริญเติบโตโดยใช้อากาศ (Total aerobic plate count) 19,000 โคโลนีต่อกรัม ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ไม่เกิน 1,000 โคโลนีต่อกรัม

อย. เตือน ยาย้อมผม
ภาพจาก อย.

ข้อแนะนำ


          ขอให้เลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ประชาชนควรเลือกซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ฉลากภาษาไทยมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง สำหรับร้านค้าที่ซื้อเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย ควรซื้อจากผู้มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือ และมีหลักฐานการซื้อขายที่ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้ขายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ fda.moph.go.th 

          กรณีที่พบผลิตภัณฑ์ ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line @FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก อย. 


