2 สาวสุดซี้ นึกว่าพี่น้อง อึ้งเปิดภาพเทียบอดีต-ปัจจุบัน รับท้องตั้งแต่อายุ 13

แม่ลูกสุดซี้ นึกว่าพี่น้อง รับท้องตั้งแต่ 13 จนตอนนี้เป็นทั้งเพื่อน ทั้งลูกสาว ทำธุรกิจด้วยกัน เผยความรับผิดชอบมาพร้อมหน้าที่แม่ ตอนนี้หวังลูกเจอคนดี ๆ
ภาพจาก TikTok @gigacoro
วันที่ 2 กันยายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานเรื่องราวของคู่แม่ลูกชาวญี่ปุ่น ซึ่งกลายมาเป็นไวรัลชวนฮือฮา หลังปรากฏคลิป TikTok อวดภาพของทั้งคู่พร้อมข้อความ "อายุ 14 กลายมาเป็นแม่ และอีก 20 ปีต่อมา..." ก่อนจะโชว์ภาพของแม่ลูกคนสวยที่มีความใกล้ชิดกันมาก ขณะที่ชาวเน็ตยอมรับว่าแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนแม่ และคนไหนคือลูกสาว
หลังจากคลิปดังกล่าวกลายมาเป็นไวรัลเกือบ 12 ล้านวิว เรื่องราวของทั้งคู่ก็ได้รับการเปิดเผยผ่านสื่อญี่ปุ่น โดย ยูกะ เปิดเผยว่า เธอรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ตอนอายุ 13 ปี เนื่องจากประจำเดือนมาไม่ปกติ เดิมเธอไม่รู้เลยว่าร่างกายมีความผิดปกติจนกระทั่งท้องเริ่มโต จากนั้นจึงทำการตรวจการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีนักในบ้าน ทำให้เธอเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ ไม่คิดที่จะขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือแม้แต่โรงเรียน
คนที่เธอกล้าเล่าความลับนี้ให้ฟังมีแค่เพื่อน ๆ เท่านั้น และเธอก็คิดที่จะปกปิดการตั้งครรภ์ไว้ด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน อย่างไรก็ตาม ไม่มีความลับใดบนโลก เธอยังจำสีหน้าช็อกสุด ๆ ของพ่อแม่ได้ตอนที่พวกเขามองดูท้องของเธอเป็นครั้งแรก และเมื่อได้ยินหมอบอกว่า "สามารถคลอดได้ทุกขณะ" พ่อแม่ของเธอก็ยิ่งตื่นตระหนก แม้ว่าตอนนั้นเธอจะแอบโล่งใจก็ตามที่พ่อแม่รู้แล้ว
ด้วยวัย 14 ปี ยูกะให้กำเนิดลูกสาวด้วยการคลอดธรรมชาติ ทางโรงพยาบาลก็ตื่นเต้นมากกับการทำคลอดแม่อายุน้อยขนาดนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งพวกเขาได้จัดทีมพยาบาล 15 คน มาช่วยในการทำคลอดครั้งนั้น
ยูกะ ยอมรับว่า การต้องเป็นแม่คนตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนับเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ตอนที่เธอได้เป็นแม่คน ความรักและความรับผิดชอบที่มีก็ก้าวข้ามวัยของเธอ แต่ถึงอย่างนั้นการเป็นคุณแม่วัยใสทำให้เธอต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากคนนอก หรือแม้แต่พ่อแม่เธอเองก็ยังวิจารณ์ในบางครั้ง
ภาพจาก TikTok @gigacoro
ภาพจาก Instagram yuka_o999
หลังคลอดลูกสาว ยูกะก็สามารถเรียนจบได้ด้วยความช่วยเหลือจากญาติ กระทั่งได้ใบอนุญาตเป็นช่างเสริมสวยตอนอายุ 17 ปี จากนั้นด้วยวัยเพียง 19 ปี ยูกะนำเงินเก็บที่มีอยู่มาเปิดร้านต่อผม โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งช่วยจ่ายค่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เธอ เธอรู้สึกขอบคุณจากใจต่อคนที่คอยสนับสนุนพวกเธอแม่ลูกมาตลอด จนเธอสามารถทำตามความฝันได้
จนเวลาผ่านไป 20 ปี ความสัมพันธ์ของแม่ลูกก็ยิ่งแข็งแกร่ง พวกเธอเคยเปิดร้านเมดคาเฟ่ด้วยกัน ฝ่าฟันช่วงที่มีโรคระบาดด้วยกัน หลังจากที่คลิปแม่ลูกกลายมาเป็นไวรัลตั้งแต่หลายปีก่อน ปัจจุบันในปี 2568 พวกเธอก็ได้ปล่อยคลิปใหม่ โชว์ภาพของยูกะในวัย 37 ปี กับลูกสาววัย 23 ปี ที่กำลังเต้นด้วยกันอย่างน่ารัก ดูสนิทสนมกันมากราวกับพี่น้อง
มีการเปิดเผยว่า ตอนนี้ลูกสาวของยูกะเลือกที่จะทำงานในธุรกิจของครอบครัว ขณะที่ยูกะคอยทำหน้าที่แม่ ซึ่งเธอมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ลูกสาวยิ้มได้ นอกจากนี้เธอยังคิดมาตลอดว่าลูกสาวคนนี้ไม่ใช่แค่ลูก แต่ยังเป็นทั้งน้อง เพื่อน และพาร์ตเนอร์อันแข็งแกร่งในชีวิต
ยูกะ ยอมรับว่า การได้แบ่งปันเรื่องแฟชั่นและความสวยงามกับลูก คือความสุขที่สุดในชีวิตเธอ และความหวังเดียวที่เธอมีในตอนนี้ก็คือให้ลูกสาวได้เจอกับคู่ชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ภาพจาก Instagram yuka_o999
ภาพจาก Instagram yuka_o999
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT