คุณครูปิ๊งไอเดีย เปลี่ยนเมนูอาหารกลางวันชวนน่าเบื่อ ให้กลายเป็นเมนูยอดฮิตสุดน่ากิน กลายเป็นไวรัล 1.1 ล้านวิว
หากนึกภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนไทย หลายคนคงเจอประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจเท่าไหร่ เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะมีแต่เมนูซ้ำ ๆ ทำให้เด็กนักเรียนหลายคนรู้สึกเบื่อและไม่ค่อยถูกปาก จนเกิดปัญหากินไม่หมด และเหลือทิ้งอยู่ตลอด
วันที่ 2 กันยายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @bee_tamonwan หรือ ครูบี ซึ่งลงคลิปบรรยากาศในวันที่เธอนั้นต้องดูแลอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จึงทดลองทำเมนูใหม่ ๆ ให้เด็กได้ลองชิมดูบ้าง
ภาพจาก TikTok @bee_tamonwan
ภาพจาก TikTok @bee_tamonwan
จากคลิปเป็นภาพคุ้นตาที่เด็ก ๆ ถือถาดหลุมมารับอาหาร แต่เมนูวันนี้มีวัตถุดิบเยอะมาก โดยครูนั้นเริ่มจากใส่วุ้นเส้น หยิบผักต่าง ๆ ก่อนจะหยิบปูอัด ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นแฟนซีรูปตัวการ์ตูน และเนื้อหมู ปิดท้ายด้วยการราดน้ำซุปดำ ออกมาเป็นเมนูชาบูที่ดูน่ากินไม่น้อยทีเดียว
ภาพจาก TikTok @bee_tamonwan
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนอมยิ้มจนมียอดเข้าชมกว่า 1.1 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตโดยเฉพาะหลายคนที่เรียนจบไปนานแล้วต่างเมนต์ว่า ทำไมตอนเรียนไม่ได้กินอะไรแบบนี้ พร้อมชื่นชมคุณครูที่ใส่ใจเลือกของน่ากิน ๆ มาให้นักเรียน เชื่อว่าเด็ก ๆ จะต้องชอบมาก ๆ แน่นอน
ภาพจาก TikTok @bee_tamonwan
