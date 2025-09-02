หนุ่ม กรรชัย เปิดชื่อ ผู้หยั่งรู้ สตอรี่คล้าย หมอบี - ผจก. เจน ญาณทิพย์ โฟนอินแจงทันที

หนุ่ม กรรชัย เปิดชื่อผู้หยั่งรู้ สตอรี่คล้ายหมอบี ด้าน ผจก.เจน ญาณทิพย์ รีบโฟนอินชี้แจงปมเงินบุญ-ทองคำ และดราม่าสื่อสารพระนางเรือล่ม
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
จากกรณี พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวดัง ไลฟ์พูดถึงประเด็น ผู้หยั่งรู้ สร้างภาพเป็นผู้วิเศษ อ้างตาทิพย์และสื่อสารกับพญานาค รวมถึงระดมเงินบุญและทองคำจำนวนมาก แต่ไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาหรือการใช้จ่ายได้ชัดเจน อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องบัญชีรับเงินบุญ การครอบครองทรัพย์สินหรู และการผลิตเครื่องรางจำหน่าย โดยตำรวจเริ่มได้รับข้อมูลและอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
วันที่ 2 กันยายน 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 หนุ่ม กรรชัย ผู้ประกาศข่าว ได้รายงานประเด็นนี้ โดยระบุว่า ก่อนจะเปิดชื่อขอไล่เรียงก่อนว่า เรื่องเกิดจากที่ ดร.ตฤณห์ กับ คุณพุทธ โพสต์ประเด็นนี้คล้าย ๆ กัน ก่อนที่ คุณพุทธ จะพูดในไลฟ์ถึงเรื่องผู้วิเศษ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เมื่อถามว่าข้อมูลของคุณพุทธ ตรงกับที่ พี่หนุ่ม ได้รับมาหรือไม่ พี่หนุ่ม ระบุว่า มันมีตรงกันหลายข้อ เช่น คนคนนี้พูดคุยกับผีได้ และเคยไปทักคนว่าถ้าคุณทำแบบนี้บ่อย ๆ เดี๋ยวคุณจะเป็นบ้านะ ประโยคนี้รู้แล้วมั้งเนี่ย
ผมเชื่อว่าหลายคนพอได้ยินประโยคข้างต้นไป ก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าว่าเป็นใคร ผมไม่ได้ไปกล่าวหาคุณนะ คนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ แต่ที่ผมได้ข้อมูลมาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยแล้วกันว่า มันมีคนร้องมาทางผมด้วยเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับ ดร.ตฤณห์ ด้วยเหมือนกัน ก็ต้องให้เครดิตท่านนะ เพราะว่าตนท่านก็หลากหลายเรื่องราวที่ที่ท่านก็เปิดเรื่องนี้ เชื่อว่าทั้งสองท่าน (ดร.ตฤณห์ และ คุณพุทธ) น่าจะหมายถึง คุณเจน ญาณทิพย์
จริงหรือไม่จริง ผมอยากให้คุณเจนออกมาชี้แจงเหมือนกัน เพราะว่าคุณเจนก็มีการนำเอาทองจากทางฝั่งสาธุชนเพื่อที่จะเอาไปสร้างเจดีย์ ก็อยากให้อาจารย์เจน กับทางคุณรุ้งซึ่งเป็นคนสนิทได้มีการชี้แจงว่าข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหน เพราะมันมีหลากหลายเรื่องราวที่ผมก็ได้รับมาเหมือนกันนะคุณพุทธ ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนเดียวถ้าไม่ผิด คุณเจนก็ต้องออกมาชี้แจงแต่ย้ำว่าอันนี้คุณเจนก็ยังไม่ได้ผิด ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจง แกอาจจะเอาทองไปสร้างเจดีย์จริงไปประดับต่าง ๆ นานาจริง ส่วนเรื่องของแบรนด์เนม ผมไม่ไปก้าวล่วง เพราะว่าหลัง ๆ ก็ได้ยินมาว่าแกก็เริ่มมีพวกแบรนด์เนมเข้ามาเหมือนกัน ก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นยังไง
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
รวมไปถึงเรื่องราวของการหมิ่นเบื้องสูง ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจริง ๆ แล้วคุณเจนมีการไปหมิ่นเบื้องสูง ณ ปัจจุบันยังไง แต่ในอดีตถ้าอาจารย์เจนเคยได้ยิน ผมก็คงจะต้องย้อนถามว่า อาจารย์เจนเคยพูดในไลฟ์ว่า มีการสื่อสารนะกับทางฝั่งของตัวพระนางเรือล่มจริงไหม อันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย
ผู้จัดการ เจน ญาณทิพย์ โฟนอินชี้แจงปมร้อน ยันพร้อมออกโหนกระแส
คุณรุ้ง ผู้จัดการ เจน ญาณทิพย์ โทร. มาชี้แจง เรื่องทองที่รับเงินรับบริจาคมา ไม่ได้นำไปสร้างเจดีย์ แต่นำไปใส่ในเจดีย์ แต่ยังไม่ได้ใส่ เพราะว่าเจดีย์รั่ว แล้วก็มีคนมาปล้นที่จะใส่ ก็เรายังไม่ได้ใส่ค่ะ แต่ยังอยู่ครบ สามารถตรวจสอบได้
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เงินบริจาค ปกติจะเข้าบัญชีของตนเองตั้งแต่แรก จะนำไปช่วยวัดทุกเดือน ล่าสุดไปมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ไปทุกสิ้นเดือน จะช่วยวัดทั่วประเทศแม้กระทั่งต่างประเทศ แต่ตนจำชื่อไม่ได้ แต่ไปช่วย 2 วัด สามารถโทร. สอบถามวัดได้เลย เรามีใบอนุโมทนาบุญตรงตามวัตถุประสงค์ โอนเงินเสร็จเจ้าอาวาสก็ออกให้เป็นหลักฐาน
ประเด็นที่คุณเจน กล่าวอ้างถึงพระนางเรือล่มว่าสามารถสื่อสารได้ ล่าสุดเราไปไหว้พระนางเรือล่มที่วัดแห่งหนึ่ง ท่านก็สื่อมาว่าให้แบ่งบุญให้ลูกท่าน ก็แค่นั้นเองค่ะ ก็แบ่งบุญให้ ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่มีข้อสงสัย ยินดีชี้แจงทั้งหมดผ่านในรายการโหนกระแสได้
ด้าน หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ดูจากข้อมูลผมว่าไม่น่าจะหนีจากนี้ น่าจะตรงกันทั้ง 3 คน แต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูอีกทีแล้วกันนะในมุมของคุณพุทธว่าจะว่ายังไงต่อ
ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์