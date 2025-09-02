HILIGHT
อุทาหรณ์กินกุ้งดิบ ปูดิบ อาจส่งผลต่อปอดอย่างไม่คาดคิด จนมีหนองอยู่ข้างใน

          อุทาหรณ์กินกุ้งดิบ ปูดิบ อาจส่งผลต่อปอดอย่างไม่คาดคิดจนกลายเป็นมีหนองอยู่ข้างใน แม้ปัจจุบันคนป่วยจะลดลงมาก แต่ก็ยังพบได้ เหตุเกิดที่เกาหลีใต้

ปอดมีหนอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต

          วันที่ 2 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต มีการเล่าเรื่องภัยของการกินกุ้งดิบ ปูดิบ อาจส่งผลกระทบต่อปอดแบบไม่คาดคิด มีข้อความทั้งหมด ดังนี้

          กินกุ้งดิบ ปูดิบ ก็ต้องระวังปอดจะเป็นแบบนี้

          ของเหลวในช่องเยื่อหุ้มปอด และชิ้นเนื้อที่ถูกตัดออกจากเยื่อหุ้มปอด จากผู้ป่วยผู้ป่วยหญิงชาวเกาหลีอายุ 14 ปี ที่มีอาการปอดอักเสบจากพยาธิใบไม้ปอด (Paragonimus spp.) พยาธินี้ติดต่อจากการรับประทานปูหรือกุ้งน้ำจืดที่ดิบ/สุกไม่ทั่วถึง มักทำให้เกิดอาการปอดอักเสบและน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด แต่การเกิดหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดขนาดใหญ่โดยเฉพาะในเด็กพบได้น้อยมาก 

          เคสผู้ป่วยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร J Med Case Rep โดยคุณหมอ Kyo Jin Jo และคณะ นำเสนอผู้ป่วยหญิงชาวเกาหลีอายุ 14 ปี มีอาการหายใจลำบาก ไอ เสมหะปนเลือดนานหลายเดือน ตรวจพบมีน้ำหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดมากจนทำให้ปอดซ้ายแฟบ 

ปอดมีหนอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Parasite stories เล่าเรื่องปรสิต

          ผลตรวจพบไข่ Paragonimus ในตัวอย่างจากปอด ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล แต่ปอดยังแฟบ จึงต้องผ่าตัดผ่านกล้อง (VATS) เพื่อลอกเยื่อหุ้มปอด 

          หลังการรักษาปอดกลับมาทำงานดีขึ้นโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แม้โรคนี้ลดลงมากในเกาหลีจากการพัฒนาสุขาภิบาล แต่ยังสามารถพบได้ในเด็กและวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการกินปูน้ำจืดดิบ การวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที รวมถึงการผ่าตัดในกรณีรุนแรง มีความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดี


