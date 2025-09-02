HILIGHT
มาแล้ว เจี๊ยบ อมรัตน์ ปาคลิปแก้ผ้ารำแก้บน หลัง อุ๊งอิ๊ง หลุดนายกฯ บนจริง แก้จริง


          เจี๊ยบ อมรัตน์ ปาคลิปแก้ผ้ารำแก้บน หลัง อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร หลุดนายกฯ บนจริง แก้จริง พร้อมเปิดเพลงปอบผีฟ้า 

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

          ลงหลักฐานให้เห็นกันชัด ๆ ว่าพูดจริง ทำจริง สำหรับ นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ซึ่งก่อนหน้านี้เคยโพสต์ข้อความว่า ได้บนไว้ว่าจะแก้ผ้ารำ หาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธาร พ้นจากตำแหน่ง ฐานกระทำผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ซึ่งหลายคนก็จับตาดูว่าจะกล้ารำแก้ผ้าเพื่อแก้บนจริงหรือไม่ 

          ล่าสุด (1 กันยายน 2568) นางอมรัตน์ ได้โพสต์คลิปขณะรำแก้บน โดยมีการนำผ้าขาวมากั้นฉากบังสายตา พร้อมระบุข้อความ "คลิปรำแก้บน โอกาสที่ "แพทองธาร พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี" พร้อมเปิดเพลง ปอบผีฟ้า ประกอบการรำ
          
          โดยก่อนหน้าที่จะลงคลิป นางอมรัตน์ ได้เปิดเผยผ่านสื่อว่าเธอได้แก้บนตามที่พูดไว้แล้ว ส่วนสถานที่ในการแก้บนเป็นที่ศาลเจ้าจีนแห่งหนึ่ง 

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Amarat Chokepamitkul อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล

