ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง โต้ชาวต่างชาติ ปมถ่ายติดคลิปบนรถไฟ ลั่นมีสิทธิ์ - นี่พื้นที่สาธารณะ

           เฉียง ๆ ยูทูบเบอร์ชื่อดัง เจอดราม่าหลังถ่ายคลิปติดชาวต่างชาติ อีกฝ่ายลั่นไม่ได้ยินยอม เจ้าตัวโต้นี่คือพื้นที่สาธารณะ ทำโซเชียลวิจารณ์สนั่น


ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง

          เป็นอีกหนึ่งยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่หลายคนต่างคุ้นชื่อ สำหรับ เฉียง ๆ จากช่อง ไปอยู่ไหนมา ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 3.75 แสนคนใน YouTube ซึ่งไม่นานมานี้ได้ออกคอนเทนต์ "เอาGUกลับบ้าน" โดยจะชวนเหล่าดารา และอินฟลูฯ ชื่อดังเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกัน

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

          ล่าสุด (31 สิงหาคม 2568) เฉียง ๆ ลงคลิป เอาGUกลับบ้าน EP.04 ในชื่อตอน ออม สุชาร์ นางเอกหน้าเด็ก มาทริปเดียวหน้าแก่เลย ซึ่งเจ้าตัวทำการชวน ออม สุชาร์ ดาราสาวชื่อดังเดินทางขึ้นรถไฟตู้นอนจากกรุงเทพฯ ไปเที่ยว จ.เชียงใหม่ แต่ปรากฏว่าบางช่วงก็ไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่นัก หลังเกิดการโต้เถียงกับผู้โดยสารชาวต่างชาติ ซึ่งอีกฝ่ายนั้นไม่พอใจที่เฉียง ๆ มีการถ่ายคลิปตนและลูกสาวโดยที่ไม่ได้ยินยอม

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

          ด้าน  เฉียง ๆ นำคลิปจังหวะดังกล่าวมาลงช่อง TikTok พร้อมระบุข้อความว่า เรื่องมีอยู่ว่าพา พี่ออม สุชาร์ ไปขึ้นรถไฟชั้น 2 ครั้งแรก เฉียงก็เก็บ Reaction พี่ออมตามปกติ หน้าประตูมันเบียดมาก ๆ เข้าไปไม่ได้ ก็ยืนรอ เราก็กดกล้องทิ้งไว้ เพราะเดี๋ยวโล่งแล้วค่อย 1 2 3 แล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ" 

          จากคลิปเป็นจังหวะที่ เฉียง ๆ และออมเดินขึ้นขบวนรถไฟ แต่ไม่สามารถเข้าไปในตู้ได้ ต้องรอให้คนข้างในเดินออกมาก่อน ระหว่างนั้นก็มีการถ่ายคลิปไปเรื่อย ๆ จนไปติดภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเจ้าตัวทำมือเชิงว่าไม่ให้ถ่ายคลิป ก่อนที่ เฉียง ๆ จะตอบไปเป็นภาษาอังกฤษว่า "ผมไม่ได้ถ่ายพี่ครับ" 

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

          ชาวต่างชาติ ตอบกลับว่า "ห้ามถ่ายลูกสาวผม ผมไม่อนุญาต คุณถ่ายทำไม นี่มันพื้นที่สาธารณะ คุณจะถ่ายคนอื่นไม่ได้ นอกจากผมให้อนุญาต ผมไม่ต้องการให้คุณถ่ายผม" จากนั้น เฉียง จึงได้หันไปตอบกลับทันทีว่า "พื้นที่สาธารณะ ผมก็มีสิทธิ์นะ ผมไม่ได้ถ่ายคุณ" 

          อย่างไรก็ดี หลังจากที่ เฉียง นำจังหวะดังกล่าวมาโพสต์ในช่อง ปรากฏว่าเกิดกระแสวิจารณ์จากชาวเน็ตจำนวนมากถึงยูทูบเบอร์รายนี้ เพราะถึงแม้จะเบลอใบหน้าแล้ว แต่ในคลิปเฉียงก็ปฏิเสธอีกฝ่ายตลอดว่า เขาไม่ได้ถ่ายชาวต่างชาติครอบครัวนี้ แต่สุดท้ายแล้ว ทำไมจึงยังเอามาลงในช่องอยู่ดี เป็นต้น

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

          งานนี้ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์และวิจารณ์กันหลากหลายมุมมอง เช่น

          - แล้วก็กล้าเอาคลิปออกสื่ออีก !!!! 

          - งงตรงบอกไม่ได้ถ่ายคุณ แต่ในคลิปนี่เต็ม ๆ เลยนะ

          - "I didn’t film you"  How the hell are we seeing him then ? (คุณบอกว่า "ผมไม่ได้ถ่ายคุณ" แล้วทำไมเขายังมาโผล่ในคลิปของคุณได้ล่ะ )

          - ถูกของต่างชาติแหละ แล้วทำไมต้องถ่ายติดคนอื่น ยุโรป อาหรับ ไม่ได้เลยนะ

          - เราก็ไม่ชอบเวลาเจอคนถ่ายคลิป แล้วไม่แน่ใจว่าเราติดกล้องเขาไปไหม รู้สึกไม่โอเคมาก แค่ไม่กล้าพูดแบบต่างชาติ

          - พูดขอโทษแล้วลดกล้องลง น่าจะง่ายกว่าการอธิบาย ที่เหมือนการพยายามจะเถียงหรือแก้ตัว

          - พื้นที่สาธารณะ แต่เราก็ต้องเคารพสิทธิ์ผู้อื่นด้วย

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima

ดราม่า ยูทูบเบอร์ดัง
ภาพจาก TikTok @paiyoonaima


