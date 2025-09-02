HILIGHT
ยุบสภา ? เลขาฯ พท. ชี้ดำเนินการแล้ว - ภูมิธรรม เบรกแรง ลั่นให้เขาจับมือค่อยว่ากัน


          ยุบสภาแล้ว ? เลขาฯ พท. แย้มดำเนินการแล้ว - ภูมิธรรม ลั่นไม่ได้เตรียม ให้ ปชน.-ภท. จับมือกันเมื่อไหร่ ค่อยว่ากัน

สรวงศ์ เทียนทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา 

          ยังต้องจับตาต่อเนื่องในการจับขั้วของพรรคการเมืองไทย หลังมีกระแสข่าว พรรคประชาชน มีมติสนับสนุนให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ซึ่งต่อมา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ สส.ไอติม โฆษกพรรคประชาชน ได้แถลงหลังประชุมพรรค ยืนยันว่าวันนี้ (2 กันยายน 2568) ยังไม่มีมติโหวตใครเป็นนายกฯ ต้องรอกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจขั้นสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ (3 กันยายน)
          
          ล่าสุด (2 กันยายน 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่าพรรคประชาชนมีมติสนับสนุน นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าขอให้รอมติอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาชน ซึ่งเท่าที่ตนเช็กและทราบมา เป็นมติของกรรมการบริหารพรรค แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมติของสมาชิกพรรคทั่วประเทศแล้วหรือยัง  
          
          อย่างไรก็ตาม หากพรรคประชาชนมีมติโหวตสนับสนุนนายอนุทิน อย่างเป็นทางการ พรรคก็ดำเนินการตามกระบวนการ เข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเสนอชื่อของ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
          
          ส่วนเรื่องการยุบสภา จะเป็นหนึ่งในประเด็นพิจารณาของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้หรือไม่ นายสรวงศ์ ยอมรับว่า กระบวนการได้ดำเนินการไปแล้ว แต่รอดูว่าจะอย่างไรต่อ เพราะสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่คือ พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ประเทศ แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 
          
          เมื่อถามย้ำว่า กระบวนการยุบสภาที่เริ่มไปแล้วหมายความว่ารอนำขึ้นทูลเกล้าฯใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ทางนายภูมิธรรมได้วางแผนและดำเนินการอยู่ ตนไม่ทราบว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหน โดยการดำเนินการที่ว่าคือนำขึ้นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่การขู่ จริง ๆ เรามองว่าทางออกดีที่สุดของประเทศคือการคืนอำนาจให้ประชาชน แต่รายละเอียดทั้งหมดต้องถามนายภูมิธรรม ตนไม่ทราบจริง ๆ 
          
          ส่วนเรื่องได้แจ้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือยังนั้น นายสรวงศ์ ระบุว่า ขั้นตอนทั้งหมดเราคุยกับสมาชิกพรรค ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร เรามีการวางแผนอย่างไรในการทำงาน ทุกสิ่งทุกอย่างหากไปได้ต่อก็ดี 


ภูมิธรรม โต้ยังไม่เตรียมยุบสภา ปชน.-ภท. จับมือกันเมื่อไหร่ ค่อยว่ากัน
          
ภูมิธรรม เวชยชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา 

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา 

          อย่างไรก็ตาม ต่อมา นายภูมิธรรม เวชยชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีกระแสข่าวว่า ที่ประชุม สส.พรรคประชาชน มีมติสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกฯ คนที่ 32 โดยระบุว่า ตนเพิ่งรับแจ้งว่า ไม่จริง และไม่มีการนัด ไม่มีการเจอ แล้วจะไปพูดในสิ่งที่เลื่อนลอย
          
          ส่วนจะเหลือเพียงการเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคประชาชนหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่แน่ เมื่อกี้เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยว ยังไม่ได้ตัดสินใจ ส่วนเรื่องที่ นายสรวงศ์ ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องเริ่มกระบวนการยุบสภาแล้วนั้น ก็บอกแล้วว่าเป็นขั้นตอนต่อไป แต่ต้องรอความชัดเจนก่อนว่าอะไรเป็นอะไร
          
          เมื่อถามว่า โดยส่วนตัวเตรียมยุบสภาหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เตรียม ยังไม่ได้เตรียม ผมบอกว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ให้เขาประกาศจับมือกันเมื่อไหร่ แล้วค่อยมาว่ากัน
          
          ทั้งนี้ เมื่อถามว่าหากพรรคประชาชนประกาศจับมือกับภูมิใจไทยเมื่อไหร่จะยุบสภาเลยใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่ ยังไม่คิดอะไรเลย อย่าเพิ่งไปไกล


