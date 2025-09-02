ยุบสภา ? เลขาฯ พท. ชี้ดำเนินการแล้ว - ภูมิธรรม เบรกแรง ลั่นให้เขาจับมือค่อยว่ากัน

ยุบสภาแล้ว ? เลขาฯ พท. แย้มดำเนินการแล้ว - ภูมิธรรม ลั่นไม่ได้เตรียม ให้ ปชน.-ภท. จับมือกันเมื่อไหร่ ค่อยว่ากัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา
ยังต้องจับตาต่อเนื่องในการจับขั้วของพรรคการเมืองไทย หลังมีกระแสข่าว พรรคประชาชน มีมติสนับสนุนให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ซึ่งต่อมา นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ สส.ไอติม โฆษกพรรคประชาชน ได้แถลงหลังประชุมพรรค ยืนยันว่าวันนี้ (2 กันยายน 2568) ยังไม่มีมติโหวตใครเป็นนายกฯ ต้องรอกรรมการบริหารพรรคตัดสินใจขั้นสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ (3 กันยายน)
ล่าสุด (2 กันยายน 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่าพรรคประชาชนมีมติสนับสนุน นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าขอให้รอมติอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาชน ซึ่งเท่าที่ตนเช็กและทราบมา เป็นมติของกรรมการบริหารพรรค แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมติของสมาชิกพรรคทั่วประเทศแล้วหรือยัง
อย่างไรก็ตาม หากพรรคประชาชนมีมติโหวตสนับสนุนนายอนุทิน อย่างเป็นทางการ พรรคก็ดำเนินการตามกระบวนการ เข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเสนอชื่อของ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ส่วนเรื่องการยุบสภา จะเป็นหนึ่งในประเด็นพิจารณาของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้หรือไม่ นายสรวงศ์ ยอมรับว่า กระบวนการได้ดำเนินการไปแล้ว แต่รอดูว่าจะอย่างไรต่อ เพราะสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่คือ พยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ประเทศ แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามย้ำว่า กระบวนการยุบสภาที่เริ่มไปแล้วหมายความว่ารอนำขึ้นทูลเกล้าฯใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ทางนายภูมิธรรมได้วางแผนและดำเนินการอยู่ ตนไม่ทราบว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหน โดยการดำเนินการที่ว่าคือนำขึ้นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ซึ่งเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่การขู่ จริง ๆ เรามองว่าทางออกดีที่สุดของประเทศคือการคืนอำนาจให้ประชาชน แต่รายละเอียดทั้งหมดต้องถามนายภูมิธรรม ตนไม่ทราบจริง ๆ
ส่วนเรื่องได้แจ้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยหรือยังนั้น นายสรวงศ์ ระบุว่า ขั้นตอนทั้งหมดเราคุยกับสมาชิกพรรค ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร เรามีการวางแผนอย่างไรในการทำงาน ทุกสิ่งทุกอย่างหากไปได้ต่อก็ดี
ภูมิธรรม โต้ยังไม่เตรียมยุบสภา ปชน.-ภท. จับมือกันเมื่อไหร่ ค่อยว่ากัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา
อย่างไรก็ตาม ต่อมา นายภูมิธรรม เวชยชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังมีกระแสข่าวว่า ที่ประชุม สส.พรรคประชาชน มีมติสนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกฯ คนที่ 32 โดยระบุว่า ตนเพิ่งรับแจ้งว่า ไม่จริง และไม่มีการนัด ไม่มีการเจอ แล้วจะไปพูดในสิ่งที่เลื่อนลอย
ส่วนจะเหลือเพียงการเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคประชาชนหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่แน่ เมื่อกี้เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยว ยังไม่ได้ตัดสินใจ ส่วนเรื่องที่ นายสรวงศ์ ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องเริ่มกระบวนการยุบสภาแล้วนั้น ก็บอกแล้วว่าเป็นขั้นตอนต่อไป แต่ต้องรอความชัดเจนก่อนว่าอะไรเป็นอะไร
เมื่อถามว่า โดยส่วนตัวเตรียมยุบสภาหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่เตรียม ยังไม่ได้เตรียม ผมบอกว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ให้เขาประกาศจับมือกันเมื่อไหร่ แล้วค่อยมาว่ากัน
ทั้งนี้ เมื่อถามว่าหากพรรคประชาชนประกาศจับมือกับภูมิใจไทยเมื่อไหร่จะยุบสภาเลยใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่ ยังไม่คิดอะไรเลย อย่าเพิ่งไปไกล
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา, สรยุทธ สุทัศนะจินดา, เรื่องเล่าเช้านี้