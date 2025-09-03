สาวเปิดอดีตเคยจน ต้องกินอาหารฟรีตามปั๊ม สู่วันพลิกชีวิต เก็บเงิน 1.4 ล้าน ได้ใน 3 ปีครึ่ง

สาวเปิดชีวิตเคยยากจน ดิ้นรนหาเงิน ต้องกินอาหารฟรีตามปั๊ม สู่วันนี้มีเงินเก็บกว่า 1.4 ล้าน ภายใน 3 ปีครึ่ง เปิด 3 เคล็ดลับออมเงิน ที่ทำได้
วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เรย์จกา เอลล์ หญิงวัย 32 ปี ที่เกิดมาในครอบครัวยากจน และใช้ชีวิตดิ้นรนอย่างยากลำบากมานานหลายปี เคยอยู่ในสภาพไม่มีห้องเช่าไว้นอน ต้องอาศัยโซฟาบ้านเพื่อน กินตัวอย่างอาหารฟรีตามปั๊ม อาศัยจุดเทียนแทนการเปิดไฟ แต่สุดท้ายด้วยเคล็ดลับ 3 ข้อ ทำให้เธอสามารถพลิกชีวิตของตัวเองได้ใหม่ สามารถเก็บเงินได้ 44,000 ดอลลาร์ (ราว 1.4 ล้านบาท) ในเวลาเพียง 3 ปีครึ่ง
เรย์จกา เกิดในฟลอริดา รัฐจอร์เจีย สหรัฐฯ ในครอบครัวที่ยากจน และตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากยิ่งกว่าเดิมเมื่อต้องใช้ชีวิตตัวคนเดียว พึ่งพาตัวเองตั้งแต่อายุ 18 ปี เป็นเวลานานถึง 6 ปีที่เธอต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดสุดขีด ทั้งขายเฟอร์นิเจอร์ที่มีทั้งหมด ปิดไฟ ใช้แค่แสงเทียนในแต่ละวัน
เธอยอมรับว่า การโตมากับความยากจนทำให้เธอมักจะคิดถึงเรื่องงบประมาณในหัวตลอด ต้องคิดถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีชีวิตรอด โดยในสหรัฐฯ คุณจะได้เงิน 50 ดอลลาร์ (ราว 1,600 บาท) จากการบริจาคเลือด ดังนั้น เธอจึงต้องไปบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้มีเงินค่าอาหารสัก 1 หรือ 2 มื้อ เธอยังเกือบเข้ากองทัพแล้วด้วยซ้ำเพื่อให้มีที่ซุกหัวนอนและได้เงิน
เธอไม่ได้มีบ้านอยู่ตลอดเวลา บางครั้งก็ต้องอาศัยนอนตามโซฟาบ้านเพื่อน หรือแม้กระทั่งนอนในรถของตัวเอง เพราะเธอไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านได้ ครั้งหนึ่งเธอเคยเหลือเงินในบัญชีไม่ถึง 3 บาท และต้องรออีก 1 สัปดาห์กว่าจะได้ค่าจ้าง เธอจึงต้องเอาชีวิตรอดด้วยการกินอาหารฟรีตามปั๊มน้ำมัน
จนเมื่ออายุ 23 ปี เธอเริ่มเช่าห้องในบ้านที่แชร์กับเพื่อน ๆ เมื่อที่ทำงานมีปาร์ตี้พิซซ่า เธอก็มักเก็บของที่เหลือมากิน เพราะไม่มีอาหารที่บ้าน เธอยังมักจะซื้อเสื้อผ้าโดยเก็บป้ายราคาไว้ สวมมันแล้วก็เอาไปคืน เพราะไม่มีเงินซื้อจริง ๆ
"ฉันใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่อายุ 18-30 ปี ทำเรื่องบ้า ๆ มากมายเพื่อให้ได้ของต่าง ๆ มาฟรี และเพื่อเก็บเงิน" เรย์จกา เผย
แต่โชคดีที่ตอนอายุ 26 ปี เธอได้งานเป็นผู้ช่วยนักบำบัด ซึ่งให้ค่าตอบแทนมากขึ้นกว่างานเดิม ก่อนที่เธอจะเจอกับสามีในปี 2562 นับจากนั้นด้วยการสนับสนุนของเขา เรย์จกาจึงสามารถเรียนต่อจนจบปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา
ทั้งนี้ ปัจจุบันคู่รักคู่นี้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ได้ 2 ปีแล้ว และยังมีลูกอายุ 3 ขวบด้วยกัน อีกทั้งสภาพการเงินของทั้งคู่ก็ดีขึ้นมาก โดยปัจจุบันเรย์จกาทำงานเป็นนักสร้างสรรค์คอนเทนต์และนักเขียน สามารถสร้างรายได้เดือนละ 4,000 ดอลลาร์ (ราว 129,000 บาท)
นอกจากนี้ด้วยการลงทุนและธุรกิจเสริม ทำให้เธอกับสามีสามารถออมเงินได้แล้วถึง 45,300 ดอลลาร์ (ราว 1.4 ล้านบาท) ภายในช่วง 3 ปีครึ่งที่ผ่านมา
หญิงสาวยอมรับว่า แม้ปัจจุบันจะมีฐานะและรายได้ที่มั่นคงแล้ว แต่ชีวิตที่ยากลำบากยังคงส่งผลกระทบกับเธอ โดยเธอยังคงรู้สึกผิดเสมอตอนที่ซื้อของต่าง ๆ และกลัวที่จะใช้จ่ายไปกับสิ่งต่าง ๆ เธอไม่เคยใช้เงินไปกับการเสริมความงาม ไม่ว่าจะแต่งหน้า ทำผม ทำเล็บ เพราะแม้มันจะสวยดี แต่เธอก็รู้สึกเหมือนการเสียเงินไปเปล่า ๆ
ทั้งนี้ ในขณะที่การออมเงินมีหลายมิติที่ต้องทำ แต่มีอยู่ 3 สิ่งที่เธอทำเพื่อช่วยจำกัดงบประมาณ และช่วยให้เก็บเงินได้มากขึ้น คือ
1. การติดตามรายได้และรายจ่าย
2. การลงทุนในบัญชีที่ให้ผลตอบแทนสูง
3. การทำงานจากบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ใจกลางเมือง และเลือกย่านที่เงียบสงบกว่า ซึ่งค่าเช่าถูกกว่า
โดยเธอจะทำบัญชีเสมอเมื่อมีรายได้หรือรายจ่ายเกิดขึ้น เธอกับสามีมีรายได้รวมกันประมาณ 7,000-7,500 ดอลลาร์ (ราว 226,000-243,000 บาท) ก็จริง แต่จะใช้วิธีจ่ายบิลต่าง ๆ ที่ค้างอยู่ให้หมดก่อน แบ่งเงินไว้หาความสุขกับการกิน-เที่ยวสัก 400-500 ดอลลาร์ (ราว 12,000-16,000 บาท) จากนั้นส่วนที่เหลือก็จะเก็บออมไว้ทั้งหมด
ทั้งนี้ เธอยอมรับว่า ในอดีตเธอมีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์ (ราว 32,000 บาท) ดังนั้น เธอจึงอยากฝากถึงผู้คนให้ได้รับรู้ว่า การที่คุณเกิดมาในสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนเธอ และต้องดิ้นรนอยู่หลายปีกว่าจะหลุดพ้น เราก็ยังจัดการมันได้เสมอ เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกด้อยกว่าเพียงเพราะลำบากเรื่องเงิน ไม่มีอะไรน่าละอายสักนิด
