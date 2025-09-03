หนุ่มหนัก 106 กก. ถูกทิ้งเพราะอ้วนเกิน ผ่านไป 3 เดือน กลายเป็นหนุ่มหล่อจนอึ้ง

หนุ่มร่างใหญ่หนัก 106 กิโลกรัม ถูกแฟนทิ้งเพราะอ้วนเกิน ผ่านไป 3 เดือน ลดน้ำหนักได้สุดทึ่ง กลายเป็นหนุ่มหล่อราวคนละคน คนอึ้งจนเป็นไวรัล
ภาพจาก Douyin
ภาวะอ้วน หรือมีน้ำหนักเกิน ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพและรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ยังทำให้ความสัมพันธ์พังทลายได้อีกด้วย เช่นเดียวกับหนุ่มจีนรายนี้ที่ชื่อว่า เสี่ยวโข่ว เขาถูกแฟนสาวทิ้งเพราะ "อ้วนเกินไป" ด้วยความโกรธและเจ็บปวดใจ เขาจึงเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันอย่างสุดกำลัง จนทำให้ภายใน 3 เดือน เขาสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จ และผลที่ได้ทำเอาหลายคนตกตะลึงไปตาม ๆ กัน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เสี่ยวโข่ว อาศัยในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ก่อนหน้านี้เขาอ้วนมากและมีพุงใหญ่ น้ำหนักพุ่งไปถึง 106 กิโลกรัม แต่แฟนสาวของเขาไม่ชอบ สุดท้ายเธอก็ทิ้งเขาไป หลังจากเลิกรากันเขารู้สึกเสียใจมาก ก่อนที่จะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของรูปลักษณ์ภายนอก ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจ "กัดฟันสู้" เข้าสู่เส้นทางการออกกำลังกายอย่างจริงจัง
ภาพจาก Douyin
ภาพจาก Douyin
เสี่ยวโข่ว เผยถึงวิธีลดความอ้วนว่าเขาออกกำลังกายอย่างหนักและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด "ผมออกกำลังกายตอนเช้า 1 ครั้ง ตอนเที่ยง 1 ครั้ง และอีกครั้งในตอนเย็น เรื่องอาหาร ผมให้ความสำคัญกับปริมาณน้ำมันและเกลือที่บริโภคเป็นพิเศษ โดยจะจำกัดให้ได้มากที่สุด ผมพยายามทำอย่างต่อเนื่อง และผมอดทนกับมันมาได้ จากชุดที่เคยใส่รัดรูป วันนี้ต้องคาดเข็มขัดเพื่อไม่ให้มันหลุด"
ภาพจาก Douyin
แม้เส้นทางจะยากลำบาก แต่เสี่ยวโข่วเชื่อว่าการเดินทางนั้นคุ้มค่า "ตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไป ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่เลวร้ายในวันนั้น เพราะมันช่วยทำให้ผมได้พบกับเวอร์ชั่นที่ดีกว่าของตัวเอง"
โดยหลังจากนี้เสี่ยวโข่วตั้งใจจะรักษาวินัย ทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมการกินอาหารต่อไป อีกทั้งเขายังวางแผนที่จะศึกษาเกี่ยวกับฟิตเนสอย่างเป็นระบบ โดยตั้งใจจะนำประสบการณ์ของเขามาปรับใช้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งตั้งใจช่วยเหลือคนอื่น ๆ ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha, Sin Chew