ส่องปฏิทินคนไทยจะได้เลือกตั้งวันไหน หลังจากรัฐบาลยื่นพระราชกฎษฎีกายุบสภา

          ส่องปฏิทินคนไทยจะได้เลือกตั้งวันไหน หลังจากรัฐบาลยื่นพระราชกฎษฎีกายุบสภา ตามกฎหมายต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน


ปฏิทินวันเลือกตั้งใหม่
ภาพจาก PatiPati / Shutterstock.com

          จากกรณีพรรคประชาชน ได้ประกาศสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ส่วนทางรัฐบาลเพื่อไทย ยื่นพระราชกฎษฎีกายุบสภา ขึ้นทูลเกล้าฯ แล้ว

          ล่าสุด วันที่ 3 กันยายน 2568 กระปุกดอทคอมจะเปิดข้อกฎหมายเกี่ยวกับการยุบสภา เราจะได้เลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน คำตอบคือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะต้องประกาศวันเลือกตั้งใหม่ ภายในระยะเวลา 45-60 วัน นับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาบังคับใช้

ปฏิทินวันเลือกตั้งใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า

          ดังนั้น คนไทยจะมีโอกาสได้เลือกตั้งช้าที่สุด คือ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568 หรือถ้านับเป็นช่วงเวลากว้าง ๆ แนวโน้มคนไทยจะได้เลือกตั้งคือช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2568

โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2568 เวลา 10:55:04
