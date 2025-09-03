ประกาศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยทำอึ้ง คนตกใจ ขนาดในโรงเรียนอนุบาลยังไม่มีแบบนี้

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฮ่องกง ติดป้ายประกาศชวนอึ้ง จนกลายเป็นภาพไวรัล คนตกใจขนาดในโรงเรียนอนุบาลยังไม่มีแบบนี้
วันที่ 3 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีภาพป้ายประกาศในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฮ่องกง ได้กลายเป็นไวรัลร้อนบนโลกออนไลน์ เมื่อข้อความในป้ายเขียนคำเตือน "สุดแปลกประหลาด" สร้างความตกใจและจุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว มีผู้พบเห็นว่าที่ห้องสมุดได้มีป้ายคำเตือนทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ระบุว่า "Please DO NOT poop in the trash bin" ซึ่งหมายความว่า "ห้ามถ่ายอุจจาระในถังขยะ"
ภาพจาก Give Me A Sign
ภาพป้ายประกาศดังกล่าวถูกนำไปโพสต์ลงบนกลุ่มชุมชนออนไลน์ Give Me A Sign ก่อนที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือด ชาวเน็ตหลายคนพากันเข้าไปแสดงความตกตะลึง โดยต่างกล่าวว่า "น่าตกใจมาก" เพราะไม่คาดคิดว่าที่มหาวิทยาลัยจะมีผู้ที่พฤติกรรมน่ารังเกียจเช่นนี้
"คนเราจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ยังไง ขนาดวิธีเข้าห้องน้ำยังไม่รู้เลย"
"มันเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยจริง ๆ เหรอเนี่ย ?"
"ที่มหาวิทยาลัยนี้ มีห้องน้ำทุกชั้นของห้องสมุด"
"เห็นแบบนี้แล้วตกใจมาก พูดไม่ออกเลยว่าจะมีใครในมหาวิทยาลัยทำเรื่องแบบนี้"
ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่ง กล่าวเปรียบเทียบว่า "แม้แต่ในโรงเรียนอนุบาล ยังไม่มีป้ายคำเตือนแบบนี้เลย" ในขณะที่อีกรายกล่าวในทำนองเสียดสีว่า "ฉันไม่คิดว่าจะได้เห็นเรื่องแบบนี้ในยุคปัจจุบัน ไม่เคยได้ยินเรื่องการถ่ายอุจจาระลงในถังขยะมานานเป็นร้อยปีแล้ว"
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01