เช็กด่วนก่อนปากไว ด่าคำไหนบ้าง เข้าข่ายดูหมิ่นผู้อื่น ระวังคุก 1 เดือน ปรับ 1 หมื่น

 
          เปิด 10 คำด่าที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เคยมีคนโดนลงโทษมาแล้ว เช็กให้ดีก่อนปากไว ไม่งั้นอาจโดนทั้งคุกทั้งปรับ


พูดไม่คิด มีสิทธิ์คุก

          วันที่ 1 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานกิจการยุติธรรม ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ ปากไว เผลอพูดบางคำที่เป็นการ ดูหมิ่นผู้อื่น ซึ่งอาจตามมาซึ่งการถูกดำเนินคดี จบที่ต้องเข้าคุกหรือเสียค่าปรับอ่วมได้

คำพูดที่เป็นความผิด


อีดอก

           เป็นคำหยาบที่สามัญชนฟังแล้วเข้าใจได้ชัดเจนว่า ผู้ถูกด่าเป็นผู้หญิงไม่ดี (คำพิพากษาศาลฎีกา 2102/2521)

ผู้หญิงต่ำ

           เป็นคำพูดเหยียดหยามว่า เป็นผู้หญิงไม่ดี มีศักดิ์ศรีต่ำกว่าผู้หญิงทั่วไป (คำพิพากษาศาลฎีกา 2256/2537)

อีตอแหล

           เป็นคำดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้ถูกด่าว่า เป็นคนพูดเท็จ (คำพิพากษาศาลฎีกา 8919/2552)

มารศาสนา

           เป็นคำดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทว่า เป็นคนใจบาป หยาบช้า คอยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นทำบุญ และสาธารณชนรังเกียจที่จะคบหาสมาคมด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกา 3226/2525)

 พูดไม่คิด มีสิทธิ์คุก

เฮงซวย

           เป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทว่า เป็นคนเอาแน่นอนไม่ได้ คุณภาพต่ำ ไม่ดี (คำพิพากษาศาลฎีกา 1623/2551)

ไอ้หน้าโง่

           เป็นถ้อยคำแสดงอยู่ในตัวให้เข้าใจได้ชัดเจนถึงการเหยียดหยาม (คำพิพากษาศาลฎีกา 7672/2542)

อีเหี้ย / อีสัตว์ / อีควาย

           เป็นคำหยาบคายและเปรียบเทียบผู้ถูกด่าเป็นสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สี่เท้า (คำพิพากษาศาลฎีกา 5257/2548)

พระหน้าเปรต / พระหน้าผี

           พูดต่อหน้าพระภิกษุที่เป็นบุคคลที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ (คำพิพากษาศาลฎีกา 10/2527)

อีร้อย... (ตามด้วยคำลามก)

           เป็นคำด่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย (คำพิพากษาศาลฎีกา 1442/2495)

ไอ้ระยำ

           เป็นคำดูถูกเหยียดหยามและสบประมาท (คำพิพากษาศาลฎีกา 1631/2538) 

พูดไม่คิด มีสิทธิ์คุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานกิจการยุติธรรม

ความผิดฐาน ดูหมิ่น ยอมความไม่ได้


           - ดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กระทำตามหน้าที่ (ม.136) จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           - ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีหรือพิพากษาคดี (ม.198) จำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           - ดูหมิ่นผู้อื่นต่อหน้า หรือด้วยการโฆษณา (ม.393) จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

           - กระทำการใด ๆ ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามศพ (ม.366/4) จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานกิจการยุติธรรม 


