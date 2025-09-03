ภรรยาเจองานใกล้บ้าน รายได้ดี แต่สามีไม่ให้ทำ รู้เบื้องหลังสุดทน แต่ยังมั่นใจว่าไปรอด

ภรรยาสุดกลุ้ม เจองานใกล้บ้าน รายได้ดี แต่สามีไม่ให้ทำ แม้รู้เบื้องหลังสุดทน คนเข้าทำงาน 1-2 เดือน ลาออกหมด แต่ยังมั่นใจว่าไปรอด
วันที่ 2 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า หญิงรายหนึ่งในเวียดนามได้ออกมาแชร์เรื่องราวเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้มีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาอยู่ข้างบ้านของเธอ ครอบครัวนี้มีฐานะร่ำรวย บ้านของพวกเขาเป็นวิลล่าหลังใหญ่สีขาว มีกำแพงสูงและประตูเหล็กล็อกไว้ตลอดเวลา ตอนกลางวันแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไร ในขณะที่กลางคืนมีเพียงแสงไฟสีเหลืองส่องสว่างออกมาจากหน้าต่างแค่ไม่กี่บาน คนที่อยู่ในบ้านมีเพียงคนแก่ 2 คน ส่วนลูก ๆ ของพวกเขาอยู่ในเมือง ประมาณ 1-2 เดือนจะกลับมาเยี่ยมพ่อแม่สักครั้ง
บ้านหลังนี้ดูเหมือนเงียบสงบ แต่คนในละแวกบ้านแถวนั้นกลับพากันนินทาเกี่ยวกับเรื่องแม่บ้านของบ้านหลังนี้ โดยทุก ๆ 1-2 เดือน แม่บ้านที่เข้าไปทำงานที่นี่ต่างพากันขอลาออกทุกคน แม้ว่าพวกเขาจะให้เงินเดือนที่สูงถึง 15 ล้านดอง (ราว 18,500 บาท) จึงทำให้เธอเกิดความสงสัย และพยายามออกไปยืนสังเกตบริเวณระเบียงบ้าน
หญิงรายนี้เผยว่า ในเช้าวันแรก ๆ ที่แม่บ้านเข้าไปทำงานที่บ้านหลังนี้ พวกเธอจะยิ้มแย้มแจ่มใส แต่หลังจากผ่านไปไม่กี่วัน ใบหน้าของพวกเธอกลับกลายเป็นซีดเซียว บรรยากาศดูเงียบงันราวกับกลัวอะไรบางอย่าง ครั้งหนึ่งตอนกลางดึกเธอได้ยินเสียงร้องไห้ดัง ก่อนจะมีเสียงผู้ชายตะโกน ตามด้วยเสียงกระเบื้องแตก กระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นประตูบ้านหลังนั้นเปิดออกมาพร้อมด้วยแม่บ้านถือกระเป๋าเสื้อผ้าเดินออกไป
จากนั้นในบ่ายวันหนึ่ง เธอได้ยินเสียงร้องไห้ดังออกมาไม่หยุดจากบ้านข้าง ๆ ด้วยความสงสัยเธอจึงใช้บันไดปีนขึ้นไปมองข้ามกำแพง จนทำให้เห็นหญิงชรารายหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของบ้าน กำลังเอนหลังนอนอาบแดดอยู่บนเก้าอี้ไม้ที่ระเบียง แต่มีชายในบ้านตะโกนใส่เธอ แล้วโยนกาต้มน้ำลงบนระเบียงจนแตกเป็นชิ้น ๆ เธอตกใจมากกับภาพที่เห็น คิดว่าผู้ชายคนนี้โหดร้ายและน่ากลัว
ต่อมาในวันเดียวกันนั้น หลังจากเธอกำลังกลับจากตลาด เธอเห็นเด็กสาวคนหนึ่งเดินออกมาอย่างรีบร้อนพร้อมกับกระเป๋าใส่ของ ใบหน้าซีดเซียว แววตาตื่นตระหนก เธอเข้าไปสอบถามจนได้ทราบว่า เด็กสาวคนนี้มาสมัครเป็นแม่บ้าน โดยลูก ๆ ของพวกเขาเป็นคนเรียกสัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอคอล แต่หลังจากมาทำงานได้เพียงครึ่งวันก็พบว่า เจ้านายที่บ้านหลังนั้นเป็นอัมพาตข้างหนึ่ง พูดไม่ได้ ดูแลตัวเองไม่ได้ และต้องการความช่วยเหลือทุกเรื่อง หากทำไม่ถูกใจก็จะตะโกนและขว้างปาสิ่งของใส่ เด็กสาวทนไม่ไหวจึงลาออกทันที
แม้จะได้รับรู้สถานการณ์ทั้งหมด แต่หญิงรายนี้มั่นใจว่าเธอสามารถรับมือกับบ้านหลังนี้ได้ เนื่องจากเธอเคยมีประสบการณ์ดูแลคนป่วยมาก่อน โดยก่อนหน้านี้ตอนที่พ่อของเธอป่วย เธอก็ดูแลพ่ออยู่ครึ่งปี เธอมีความอดทนและเข้าใจจิตใจของคนป่วยดี อย่างไรก็ตาม สามีของเธอไม่เห็นด้วยและไม่ยอมให้เธอไปทำงานที่บ้านหลังนั้น เธอจึงอยากจะหาวิธีเกลี้ยกล่อมเขา เพราะเธอคิดว่าสามารถทำงานนี้ได้โดยที่จะไม่พบจุดจบเหมือนคนอื่น ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha