ลุง รปภ. เผยชีวิตมีเงินเกือบ 10 ล้าน อดีตเคยเป็น ผอ. แต่ทำไมแค่ 2 ปี มาเป็นยาม

ชายเปิดชีวิต จากอดีต ผอ. เกษียณแค่ 2 ปี ขอมาเป็น รปภ. แม้เงินน้อยแต่สุขใจ เผยกับดักวัยเกษียณ ที่ควรรู้ไว้ก่อนจะสายเกินแก้
วันที่ 2 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha รายงานเรื่องราวของ นายกัว ชายจีนซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการบริษัทในประเทศจีน หลังจากที่เขาทำงานหนักมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ก็ตั้งตารอที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายหลังเกษียณด้วยเงินเก็บที่มีอยู่ราว 2 ล้านหยวน (ราว 9 ล้านบาท) แถมยังมีเงินบำนาญที่จะได้รับรายเดือน รวมถึงมีบ้านที่แบ่งให้ลูกชายแล้ว แต่ชีวิตหลังเกษียณของเขากลับไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ ใครจะรู้ว่าในเวลาเพียง 2 ปี อดีต ผอ. อย่างเขากลับไปทำอาชีพ รปภ.
ปัญหาที่ไม่คาดคิด แม้มีเงินก็ช่วยไม่ได้
เมื่อเกษียณแล้ว นายกัว พบว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานค่อย ๆ ห่างเหิน เพราะแม้ว่าเขากับเพื่อนร่วมงานจะมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมาโดยตลอด แต่เพราะเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่อายุน้อยกว่า และยังคงยุ่งกับงาน ทำให้ไม่มีโอกาสพบปะกันอย่างที่ผ่านมา
นายกัว ยอมรับว่า "ก่อนที่ผมจะเกษียณ ผมมักยุ่งอยู่กับงานเป็นหลักที่บริษัท เลยแทบไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัว ในวันหยุดก็ยังต้องไปประชุมกับพาร์ตเนอร์ เข้าสังคม ไปเยี่ยมพ่อแม่ ตอนนี้ผมคิดว่าจะได้มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น แต่ปัญหากลับเพิ่มขึ้น"
การที่เขาโฟกัสกับงานมาตลอด ทำให้ไม่สนิทกับลูกชายเท่าที่ควร ตอนนี้ยิ่งลูกชายมีครอบครัวด้วยแล้ว ความสัมพันธ์พ่อลูกจึงยากที่จะพัฒนา ลูกชายไม่ได้สนใจชีวิตเขา ไม่ได้มาขอให้เขาช่วยเลี้ยงหลานด้วยซ้ำ
กับภรรยาก็มีปัญหาเช่นกัน เดิมพวกเขาอาศัยอยู่ในเมือง ต่างคนต่างยุ่งอยู่กับงาน เลยมีการจ้างแม่บ้านมาทำงานบ้าน แต่หลังเกษียณ เขากับภรรยาย้ายไปใช้ชีวิตในชนบท และต้องทำงานบ้านด้วยตัวเอง เพราะหาแม่บ้านไม่ได้ง่ายเหมือนในเมือง ต้องมาแบ่งหน้าที่กันว่าใครทำอาหาร ไปตลาด ทำความสะอาด ทำงานบ้าน
ด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงมีเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มาทะเลาะกันอยู่เสมอ เขายังพบว่าชีวิตหลังเกษียณทั้งน่าเบื่อและปวดหัว เมื่อดูบ้านเพื่อนบ้านที่มีลูกหลานอยู่ด้วยกัน ได้ยินเสียงเด็กทุกวัน เขารู้สึกโดดเดี่ยวและไม่รู้ว่าจะทำอะไรในอีกหลายปีข้างหน้า
นายกัว เผยว่า เขาเริ่มหมดความสนใจในการท่องเที่ยวเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ร่างกายปวดเมื่อย หลังจากเดินทางไม่กี่ทริปก็รู้สึกเหนื่อย การอยู่บ้านกลับรู้สึกสบายกว่า แม้แต่การดูข่าวสารที่เคยชอบ ตอนนี้ก็รู้สึกเบื่อ ชีวิตประจำวันกลายเป็นเพียงการดูหนัง กิน นอน วนเวียนไปเรื่อย ๆ หลายครั้งที่เขารู้สึกเครียดจนหายใจไม่ออกจากการเถียงกับภรรยา
เกษียณมา 2 ปี ทนใชีวิตในบ้านเฉย ๆ ไม่ได้อีกต่อไป
หลังเกษียณมา 2 ปี นายกัวรู้สึกว่าไม่สามารถใช้ชีวิตโดยไร้เป้าหมายแบบนี้ได้อีก เขาจึงตัดสินใจสมัครงานเป็นรปภ. ที่ร้านอาหารใกล้บ้าน แม้จะได้เงินไม่มากนัก แต่กลับมีความสุขมากกว่าการนั่งอยู่บ้านเฉย ๆ
"ผมรู้ว่ามีคนมากมายที่เคยยุ่งเหมือนผม รู้สึกช็อกและปรับตัวได้ยากเมื่อต้องเปลี่ยนจากความเครียดในชีวิตการทำงานมาเป็นชีวิตเกษียณ" นายกัว กล่าว
อาชีพ รปภ. ช่วยให้เขาได้ออกกำลังกายมากขึ้น สุขภาพกายดีขึ้น การไปทำงานยังทำให้ได้เจอและพูดคุยกับผู้คนมากกว่าการอยู่บ้านตลอดเวลา เขาและภรรยาแบ่งงานบ้านกันชัดเจนขึ้น ไม่ผลักภาระให้กันอีก อารมณ์ของเขาดีขึ้นมาก และเขายังพยายามโทร. หาลูกชาย ถามทุกข์สุข และชวนหลานมากินข้าวที่บ้านเมื่อมีโอกาสด้วย
นายกัว ตระหนักว่า เพื่อใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข นอกจากปัญหาเรื่องเงิน คนสูงวัยยังต้องมีแผนชีวิตที่ชัดเจนเพื่อให้แต่ละวันมีความหมาย หลีกเลี่ยงการจมอยู่กับความซ้ำซากจำเจทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สิ่งสำคัญที่สุดที่เขาได้เรียนรู้คือ การปลูกฝังความรักในครอบครัวตั้งแต่เนิ่น ๆ
"ผมรู้ว่าคุณพ่อหลายคนมักอ้างว่ายุ่งจนไม่มีเวลาดูแลลูก โดยคิดว่าเมื่อเกษียณแล้วจะมีเวลาว่างมากขึ้น แต่ความจริงแล้วหากคุณต้องการให้ลูกอยู่เคียงข้างเมื่อแก่ตัว คุณต้องดูแลพวกเขาตั้งแต่เด็ก หากคุณละเลยครอบครัวและให้ความสำคัญกับงานมากกว่า เมื่อแก่ตัวลงคุณจะเสียใจ แม้ผมจะรู้เรื่องนี้ช้าไป แต่ผมคิดว่ายังมีเวลาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ผมต้องการได้อีกหลายปี" นายกัว กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha