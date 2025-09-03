HILIGHT
คู่รักไม่กลัวยุง จัดรักริมทุ่ง หวิดไปสวรรค์ของแท้ เหตุลืมใส่เบรกมือ ร่วงกันทั้งคนทั้งรถ

           คู่รักเกินห้ามใจ จัดรักร้อนริมทาง หวิดไปสวรรค์ของแท้ เหตุลืมใส่เบรกมือ รถไหลตกข้างทาง ร่วงกันทั้งคนทั้งรถ 
คู่รักมีเซ็กส์ในรถ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

          วันที่ 2 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า คืนรักร้อนของชายหญิงคู่หนึ่งมีอันต้องจบลงด้วยความเฟลขั้นสุด หลังจากที่รถของทั้งคู่ร่วงตกลงไปในท้องทุ่ง ขณะกำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม หวิดไปถึงสวรรค์ของแท้ เหตุเพราะลืมใส่เบรกมือ

          รายงานเผยว่า ไม่นานมานี้คลิปยาว 43 วินาที ของชายหญิงคู่หนึ่งกลายมาเป็นไวรัลฮือฮาบนโซเชียล ชาวเน็ตคาดว่าเหตุน่าจะเกิดขึ้นที่ประเทศจีน โดยในคลิปเผยให้เห็นสภาพบริเวณถนนกลางท้องทุ่ง ในย่านชนบท ช่วงเวลากลางคืน ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีอะไรกันอยู่บนรถที่ใช้สำหรับทำงานไร่ 

          ฝ่ายชายถอดกางเกงและลงมืออย่างแข็งขัน แต่ในขณะที่ทั้งคู่กำลังเข้าด้ายเข้าเข็ม อยู่ ๆ รถของพวกเขาก็ไหลตกลงไปในทุ่งนาที่อยู่ข้าง ๆ เรียกว่าร่วงไปทั้งคนทั้งรถ ทำให้คู่รักหวิดไปสวรรค์ในอีกรูปแบบ แต่เคราะห์ยังดีที่พวกเขาไม่ได้บาดเจ็บหนัก และยังปีนกลับขึ้นมาบนถนนได้ในสภาพทุลักทุเล 

คู่รักมีเซ็กส์ในรถ
ภาพจาก Mirror Media  
          แม้ทั้งคู่จะคิดว่าไม่มีใครรู้เห็นเรื่องลับสุดอายกลางท้องทุ่ง แต่กลายเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดถูกบันทึกภาพได้โดยกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้ ๆ เพียงไม่นานหลังคลิปถูกนำมาเปิดเผย ก็กลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงอย่างมาก 

          โดยมีความเห็นจากชาวเน็ต เช่น "รอบหน้าอย่าทำแบบนี้", "คึกเกินจนตกนา", "ข้างทุ่งนามียุ่งเยอะนะ" และ "จัดกันตรงนั้น โชคดีที่ไม่บาดเจ็บกัน"

คู่รักมีเซ็กส์ในรถ
ภาพจาก Mirror Media  


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 
คู่รักไม่กลัวยุง จัดรักริมทุ่ง หวิดไปสวรรค์ของแท้ เหตุลืมใส่เบรกมือ ร่วงกันทั้งคนทั้งรถ โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2568 เวลา 14:03:48 1,646 อ่าน
Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย