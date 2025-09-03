ฮีโร่คนแปลกหน้า สร้างกำแพงมนุษย์ขวางน้ำเชี่ยว ช่วยชีวิตเด็กชายติดซอกหินจนรอด

เรื่องราวประทับใจ ฮีโร่กลุ่มคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน รวมพลังสร้างกำแพงมนุษย์ขวางน้ำเชี่ยว ช่วยชีวิตเด็กชายติดซอกหินจนรอดมาได้
วันที่ 3 กันยายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า มีเหตุการณ์ระทึกที่สร้างความประทับใจ จนได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขว้างบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อกลุ่มพลเมืองดีที่ไม่รู้จักกันหลายคนรวมตัวกันกลายเป็น "ฮีโร่คนแปลกหน้า" ช่วยกันสร้าง "กำแพงมนุษย์" กั้นน้ำเชี่ยว จนสามารถชีวิตเด็กชายที่ติดอยู่ในซอกหินออกมาได้สำเร็จ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา เด็กชายวัย 12 ปีรายหนึ่ง ได้ไปเล่นน้ำที่บริเวณลำธารในพื้นที่ชนบท เขตมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน แต่ออยู่ ๆ กลับเกิดเหตุไม่คาดคิด เขาถูกกระแสน้ำพัดจนไปติดอยู่ตรงซอกระหว่างหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน ซึ่งมีน้ำเชี่ยวไหลผ่านตัว มีเพียงศีรษะของเขาที่โผล่พ้นน้ำ
ในสถานการณ์อันตรายถึงชีวิตนั้น กลุ่มคนและนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลืออย่างไม่ลังเล โดยชายแปลกหน้าหลายคนใช้ร่างกายของพวกเขาสร้างเป็นกำแพงกั้นกระแสน้ำเอาไว้ ขณะเดียวกันชายอีก 2 ราย พยายามใช้เชือกดึงตัวเด็กชายออกมา
อย่างไรก็ดี หินบริเวณดังกล่าวลื่นมาก จึงทำให้การช่วยเหลือเด็กชายเป็นไปอย่างยากลำบาก ยิ่งไปกว่านั้น ฝนก็กำลังจะตก กลุ่มที่เข้าไปช่วยเหลือกังวลว่าระดับน้ำอาจสูงขึ้น จนสถานการณ์แย่ลงถึงขั้นที่เด็กชายอาจจะจมน้ำ
เสี่ยวเฟิง วัย 39 ปี หนึ่งในทีมช่วยเหลือจึงตัดสินใจเข้าปฏิบัติการแข่งกับเวลา ปีนลงมายังก้อนหินตรงจุดที่เด็กชายติดอยู่ หลังจากใช้ความพยายามถึง 3 ครั้ง ในที่สุดเขาก็สามารถดึงตัวเด็กชายขึ้นมาได้สำเร็จ โดยใช้ร่างกายของเขารับแรงกระแทกของน้ำไว้ส่วนหนึ่ง จากนั้นเด็กชายถูกพาขึ้นมาบนฝั่งอย่างปลอดภัย โดยการช่วยเหลือทั้งหมดใช้เวลาไปราว 20 นาที
เสี่ยวเฟิง ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเผยว่า เขากำลังเล่นน้ำที่ลำธารกับลูกสาว ก่อนที่จะเห็นเหตุการณ์จึงรีบเข้าไปช่วย ในตอนนั้นเขาคิดเพียงแค่จะช่วยชีวิตคนเท่านั้น ไม่ได้คิดถึงความปลอดภัยของตัวเอง
ซึ่งลูกสาวของเขาก็ได้ให้กำลังใจระหว่างการช่วยเหลือ และคอยบอกให้เขาระวัง
นอกจากนี้ เสี่ยวเฟิงยังชื่นชมกลุ่มพลเมืองดีที่เป็นคนแปลกหน้าทุกคน แม้จะไม่รู้จักกัน แต่ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีจุดหมายเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เขา แต่ทุกคนคือฮีโร่
ภาพเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ไปบนโลกออนไลน์ และทำให้ผู้คนต่างรู้สึกซาบซึ้งใจ พากันเข้าไปแสดงความยกย่องชื่นชมกันมากมาย
"พวกเขาเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่"
"เด็กชายคนนี้โชคดีมาก เขาจะต้องจดจำไปตลอดว่าครั้งหนึ่งมีคุณลุงฮีโร่หลายคนเคยช่วยชีวิตเขาไว้"
"เป็นภาพที่น่าซาบซึ้งใจมาก คนแปลกหน้ามารวมตัวกันเพื่อการเสียสละอันยิ่งใหญ่ และแสดงพลังแห่งความแข็งแกร่ง"
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post