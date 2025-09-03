บุกจับร้านขายกระท่อม ยาแก้ไอเถื่อน มูลค่าของกลางกว่า 5 ล้าน เห็นภาพแล้วงง มัน 5 ล้านได้ยังไง อาจเป็นเพราะการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เลยแพง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 3 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าตรวจค้นบ้านเช่าไม่มีเลขที่ บริเวณถนนริมคลองสมถวิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายน้ำต้มพืชกระท่อมและยาแก้ไอเถื่อน จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย คือ นายฤทธิเกียรติ วัย 30 ปี สามารถตรวจยึดของกลางได้ดังรายการข้างต้น มูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท
การสืบสวนยังพบว่า ผู้ต้องหามีการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ ทั้งการสร้างแบรนด์ มีป้ายราคาจำหน่าย และใช้ช่องทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ต้องหาถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองมหาสารคาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
โดยกระทำความผิดฐาน จำนวน 2 ข้อหา ดังนี้
1. ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 ที่ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ข้อ 2 ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีท้ายประกันนี้ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย (บัญชีรายการที่ 52 กระท่อม ทั้งต้นและสารสกัด) ระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท
2. ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา 2510 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต ขาย นำสั่งเข้ามาในราชอาญาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง