ส่องรีแอ็คฝรั่ง เรียนนับเวลาแบบไทย ซับซ้อนแทบคลั่ง ! - โซเชียลชี้คำนี้ คนไทยยัง งง

เมื่อสาวฝรั่งต้องมาเรียนการนับเวลาแบบไทย ความซับซ้อนขั้นเทพ ยากสุดในชีวิต ทำคนไทยขำปนเอ็นดู บอกเลยไม่ใช่แค่ฝรั่งงง คนไทยยังงง หากเจอ "โมงเช้า" ที่แตกต่าง
ภาพจาก TikTok @theogbibi
ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกคุ้นเคยกับการบอกเวลาแบบสากล ซึ่งจะใช้เลข 1-12 ต่อท้ายด้วย a.m. หรือ p.m. ต้องบอกว่าการนับเวลาแบบไทยนั้นมีความซับซ้อนกว่ามาก เพราะมีทั้งการนับเวลาแบบ 24 ชั่วโมง 01.00-24.00 น. แต่ก็ยังมีการบอกเวลาแบบ ทุ่ม โมง ตี ชนิดที่แม้แต่คนไทยบางคนยังสับสน เช่น 3 โมงเช้า คือกี่โมงกันแน่
งานนี้จึงเป็นที่น่าสนใจสุด ๆ ว่าถ้าชาวต่างชาติต้องมาเรียนรู้ระบบการนับเวลาแบบไทย จะอึ้ง มึน งง กันขนาดไหน ซึ่งล่าสุด (3 กันยายน 2568) บนโซเชียลก็มีกระแสพูดถึงคลิปของสาวต่างชาติ ผู้ใช้ TikTok @theogbibi ที่มารีวิวการเรียนนับเวลาแบบไทยให้ดูกัน
ภาพจาก TikTok @theogbibi
แค่เริ่มคลิปมาเจ้าตัวก็โอดครวญออกมารัว ๆ ว่า "มันอะไรวะเนี่ย ฉันโคตรสับสน คือฉันนี่เหงื่อแตกไปหมดแล้ว อร๊ายยย ว็อทเดอะ..."
จากนั้นเธอก็โชว์ภาพนาฬิกาในสมุดโน้ต แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 12 ชั่วโมงแรกของวัน (01.00-12.00 น.) และ 12 ชั่วโมงหลังของวัน (13.00-24.00 น.) พร้อมอธิบายว่า
"เวลาของไทยคือสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเรียนมา เพราะดูสิ โอเค เริ่มที่เลข 1-5 มันคือ ตี 1 - ตี 5 จากนั้นเลข 6-11 ก็จะพูดตัวเลข ต่อด้วย ‘โมงเช้า’ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ใช้ ‘เช้า’ ด้วย ก็คือพูดแค่ ‘โมง’ และเวลา 12.00 น. ก็คือเที่ยง"
ภาพจาก TikTok @theogbibi
แต่ความบันเทิงเริ่มขึ้นอีกครั้งใน 12 ชั่วโมงหลังของวัน ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก ดังนี้
- เลข 1-3 บนนาฬิกา คนไทยเรียก บ่ายโมง บ่ายสอง บ่ายสาม
- เลข 4-6 บนนาฬิกา คนไทยจะพูดตัวเลข ตามด้วย ‘โมงเย็น’ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้พูด ‘เย็น’ แต่พูดแค่ ‘โมง’
"แล้วก็เลข 7-11 นี่แย่ที่สุด เพราะคุณจะพูดเป็น ตัวเลข + ทุ่ม แต่ประเด็นคือไม่ได้พูด 7 ทุ่ม !!" หญิงสาวโอดครวญ พร้อมอธิบายว่า เลข 7-11 บนนาฬิกาจะถูกเรียกเป็น 1 ทุ่ม - 5 ทุ่ม แทน
ส่วนเลข 12 ก็เที่ยงเหมือนเดิม แต่เติมคำว่า ‘คืน’ หรือก็คือ ‘เที่ยงคืน’’
"ฉันยอมแพ้ !!" หญิงสาวสรุปทิ้งท้าย
ภาพจาก TikTok @theogbibi
ขณะที่รีแอ็คชั่นจากคนไทยบอกเลยว่าทั้งขำขันและเอ็นดู โดยหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวฝรั่งรายนี้ บอกว่าคนไทยเข้าใจเธอนะ ขณะที่บางคนยอมรับว่าเพิ่งสังเกตเช่นกันว่าคนไทยนับเวลากันยากขนาดนี้
แต่ก็ยังมีอีกบางส่วนบอกเลยว่าคนต่างชาติอาจจะช็อกกว่าเดิม ถ้ารู้ว่าภาคอื่นมีการบอกเวลาที่ยิบย่อยต่างกันไปอีก ชนิดที่พอเอามาพูดที่ภาคกลางเพื่อนถึงกับงง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรง ‘โมงเช้า’ ที่เวลา 08.00-09.00 น. อาจไม่ใช่ 8 โมงเช้า 9 โมงเช้า แต่เป็น 2 โมง และ 3 โมง