HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องรีแอ็คฝรั่ง เรียนนับเวลาแบบไทย ซับซ้อนแทบคลั่ง ! - โซเชียลชี้คำนี้ คนไทยยัง งง

  
            เมื่อสาวฝรั่งต้องมาเรียนการนับเวลาแบบไทย ความซับซ้อนขั้นเทพ ยากสุดในชีวิต ทำคนไทยขำปนเอ็นดู บอกเลยไม่ใช่แค่ฝรั่งงง คนไทยยังงง หากเจอ "โมงเช้า" ที่แตกต่าง 



ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง
ภาพจาก TikTok @theogbibi  

            ในขณะที่ผู้คนทั่วโลกคุ้นเคยกับการบอกเวลาแบบสากล ซึ่งจะใช้เลข 1-12 ต่อท้ายด้วย a.m. หรือ p.m. ต้องบอกว่าการนับเวลาแบบไทยนั้นมีความซับซ้อนกว่ามาก เพราะมีทั้งการนับเวลาแบบ 24 ชั่วโมง 01.00-24.00 น. แต่ก็ยังมีการบอกเวลาแบบ ทุ่ม โมง ตี ชนิดที่แม้แต่คนไทยบางคนยังสับสน เช่น 3 โมงเช้า คือกี่โมงกันแน่ 

            งานนี้จึงเป็นที่น่าสนใจสุด ๆ ว่าถ้าชาวต่างชาติต้องมาเรียนรู้ระบบการนับเวลาแบบไทย จะอึ้ง มึน งง กันขนาดไหน ซึ่งล่าสุด (3 กันยายน 2568) บนโซเชียลก็มีกระแสพูดถึงคลิปของสาวต่างชาติ ผู้ใช้ TikTok @theogbibi ที่มารีวิวการเรียนนับเวลาแบบไทยให้ดูกัน 
 
ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง
ภาพจาก TikTok @theogbibi  

            โดยในคลิปที่เธอโพสต์ไว้เมื่อไม่กี่วันก่อน ระบุแคปชั่นว่า "มาดูฉันเรียนเรื่องระบบการบอกเวลาของไทยเป็นครั้งแรก แล้วก็สติแตกไปเลย"

            แค่เริ่มคลิปมาเจ้าตัวก็โอดครวญออกมารัว ๆ ว่า "มันอะไรวะเนี่ย ฉันโคตรสับสน คือฉันนี่เหงื่อแตกไปหมดแล้ว อร๊ายยย ว็อทเดอะ..."

            จากนั้นเธอก็โชว์ภาพนาฬิกาในสมุดโน้ต แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 12 ชั่วโมงแรกของวัน (01.00-12.00 น.) และ 12 ชั่วโมงหลังของวัน (13.00-24.00 น.) พร้อมอธิบายว่า 

            "เวลาของไทยคือสิ่งที่บ้าคลั่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเรียนมา เพราะดูสิ โอเค เริ่มที่เลข 1-5 มันคือ ตี 1 - ตี 5 จากนั้นเลข 6-11 ก็จะพูดตัวเลข ต่อด้วย ‘โมงเช้า’ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ใช้ ‘เช้า’ ด้วย ก็คือพูดแค่ ‘โมง’ และเวลา 12.00 น. ก็คือเที่ยง"

ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง
ภาพจาก TikTok @theogbibi  

            แต่ความบันเทิงเริ่มขึ้นอีกครั้งใน 12 ชั่วโมงหลังของวัน ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก ดังนี้ 

            - เลข 1-3 บนนาฬิกา คนไทยเรียก บ่ายโมง บ่ายสอง บ่ายสาม

            - เลข 4-6 บนนาฬิกา คนไทยจะพูดตัวเลข ตามด้วย ‘โมงเย็น’ ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้พูด ‘เย็น’ แต่พูดแค่ ‘โมง’

            "แล้วก็เลข 7-11 นี่แย่ที่สุด เพราะคุณจะพูดเป็น ตัวเลข + ทุ่ม แต่ประเด็นคือไม่ได้พูด 7 ทุ่ม !!" หญิงสาวโอดครวญ พร้อมอธิบายว่า เลข 7-11 บนนาฬิกาจะถูกเรียกเป็น 1 ทุ่ม - 5 ทุ่ม แทน 

            ส่วนเลข 12 ก็เที่ยงเหมือนเดิม แต่เติมคำว่า ‘คืน’ หรือก็คือ ‘เที่ยงคืน’’ 

            "ฉันยอมแพ้ !!" หญิงสาวสรุปทิ้งท้าย 

ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง
ภาพจาก TikTok @theogbibi  

            ขณะที่รีแอ็คชั่นจากคนไทยบอกเลยว่าทั้งขำขันและเอ็นดู โดยหลายคนเข้ามาส่งกำลังใจให้สาวฝรั่งรายนี้ บอกว่าคนไทยเข้าใจเธอนะ ขณะที่บางคนยอมรับว่าเพิ่งสังเกตเช่นกันว่าคนไทยนับเวลากันยากขนาดนี้ 

            แต่ก็ยังมีอีกบางส่วนบอกเลยว่าคนต่างชาติอาจจะช็อกกว่าเดิม ถ้ารู้ว่าภาคอื่นมีการบอกเวลาที่ยิบย่อยต่างกันไปอีก ชนิดที่พอเอามาพูดที่ภาคกลางเพื่อนถึงกับงง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรง ‘โมงเช้า’ ที่เวลา 08.00-09.00 น. อาจไม่ใช่ 8 โมงเช้า 9 โมงเช้า แต่เป็น 2 โมง และ 3 โมง 

ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง

ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง

ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง

ยากขั้นเทพ คนไทยจำได้ไง


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องรีแอ็คฝรั่ง เรียนนับเวลาแบบไทย ซับซ้อนแทบคลั่ง ! - โซเชียลชี้คำนี้ คนไทยยัง งง อัปเดตล่าสุด 3 กันยายน 2568 เวลา 17:25:45
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย