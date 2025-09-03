5 ผักยอดนิยม กินเยอะไประวังนิ่วถามหา บางชนิดใกล้ตัวสุด ๆ เช็กวิธีลดความเสี่ยง

หมอเจด เตือน 5 ผัดยอดฮิต หากกินเกินพอดีอาจทำให้เกิดนิ่วในไต เพราะมี ออกซาเลตสูง พร้อมวิธีลดเสี่ยงที่ควรรู้
วันที่ 1 กันยายน 2568 นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา โพสต์ให้ความรู้ด้านสุขภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก หมอเจด เตือนภัยที่แฝงมากับผักบางชนิด หากกินเยอะเดินไปอาจเกิดความเสี่ยงเป็นนิ่วในไตได้เช่นกัน
5 ผักอันตราย กินมากไป เสี่ยงนิ่วถามหา เราคงเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กว่าผักมีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายของเรา แต่รู้หรือไม่ว่าผักบางชนิดมีสาร ออกซาเลต สูงมาก หากกินในปริมาณมากเกินไป ออกซาเลตจะไปรวมตัวกับแคลเซียมในร่างกายจนกลายเป็นก้อนนิ่ว ซึ่งใครที่ไม่เคยเป็นนิ่วก็คงไม่รู้ว่าทรมานขนาดไหน
5 ผักยอดฮิตที่ต้องระวัง มีอะไรบ้าง
1. ผักโขม : ราชาแห่งออกซาเลต มีปริมาณออกซาเลตประมาณ 900–1,000 มก./100 กรัม กินเยอะเกินไป นิ่วถามหาแน่นอน
2. ผักคะน้า : ปริมาณออกซาเลตก็สูงไม่แพ้กัน อยู่ที่ 400–500 มก./100 กรัม เพราะฉะนั้นควรกินแต่พอดี
3. ชะอม : มีออกซาเลตสูง ประมาณ 600–700 มก./100 กรัม ใครที่ชอบกินเยอะ ๆ ระวังนิ่วมาเยือน
4. ผักกระเฉด : ออกซาเลตก็ไม่น้อยหน้า อยู่ที่ 200–300 มก./100 กรัม ต้องระวังไว้บ้าง
5. ผักสะเดา : ปริมาณออกซาเลตสูงไม่น้อย อยู่ที่ประมาณ 800–900 มก./100 กรัม กินพอหอมปากหอมคอดีที่สุด
ทั้งนี้ หากเราบริโภคออกซาเลตมากกว่า 40–50 มิลลิกรัมต่อวัน จะถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตประเภท แคลเซียมออกซาเลต ได้
วิธีลดความเสี่ยงจากออกซาเลต
- ดื่มน้ำเยอะ ๆ : น้ำเปล่าจะช่วยขับออกซาเลตออกจากร่างกาย
- กินผักออกซาเลตสูงแต่พอดี : ไม่มีอะไรที่มากเกินไปแล้วดี ควรสลับกินผักชนิดอื่นบ้าง
- ปรุงผักให้สุก : ไม่ว่าจะต้ม ผัด แกง หรือทอด ช่วยลดออกซาเลตได้บ้าง
- กินอาหารที่มีแคลเซียม : แคลเซียมจะช่วยจับกับออกซาเลต เพื่อลดผลกระทบต่อร่างกาย
- หลีกเลี่ยงการกินผักออกซาเลตสูงคู่กับอาหารที่มีออกซาเลตสูง เช่น ชา กาแฟ และช็อกโกแลต เพราะจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง
สรุปแล้ว ผักเหล่านี้แม้จะมีประโยชน์ แต่หากกินมากเกินไปก็อาจกลายเป็นโทษได้ ดังนั้นควรกินอย่างพอดี และกินให้หลากหลาย เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัย
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก หมอเจด