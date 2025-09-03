ลูกค้าระบาย ร้านมัดแกงมาแน่นถุง ดูเหมือนจะได้เยอะ แต่ชี้บางมุมก็ไม่ดีกับคนซื้อ

ลูกค้าระบายปัญหาซื้อแกงกลับบ้าน บางร้านมัดถุงแน่นจนดูเหมือนได้เยอะ แต่กลับสร้างความยุ่งยากเวลาแกะ ชี้อย่าให้ความไม่สะดวกตกกับผู้บริโภค
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natthee Yossakornjerawat
การซื้ออาหารกลับบ้าน โดยเฉพาะเมนูที่เป็นน้ำ ร้านมักถูกใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดด้วยหนังยางแน่น ๆ ซึ่งหลายคนอาจเจอปัญหาเวลาแกะถุง จนต้องใช้ทางลัดด้วยการตัดถุงตัด แต่บางครั้งก็ไม่สามารถกรรไกรตัดได้ จนอาจกลายเป็นความยุ่งยากของผู้บริโภคแทน
วันที่ 27 สิงหาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Natthee Yossakornjerawat โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพของอาหารที่ร้านใส่มาในถุงพลาสติกใสจนแน่น ก่อนมัดปากถุงด้วยหนังยาง พร้อมระบายปัญหาที่เจอเมื่อร้านมัดถุงมาในปริมาณเยอะเช่นนี้
จากภาพเผยจะเห็นว่าถุงใส่น้ำแกงนั้นถูกใส่มาเต็มจนแทบไม่เหลืออากาศด้านใน ซึ่งแม้ในถุงจะดูได้เยอะจนเกือบล้น แต่ที่จริงปริมาณอาจจะไม่เยอะมากจริง เมื่อเทียบกับขนาดของถุงใส่ถั่วงอกที่อยู่ข้าง ๆ
เจ้าของโพสต์ ระบุว่า เดี๋ยวนี้เจอบ่อยมากเลย โดยเฉพาะแม่ค้าใหม่ ๆ ที่ชอบใส่แกงหรืออาหารที่เป็นน้ำจนปริ่มถุง หลักจิตวิทยามันอาจดูเยอะ ดูคุ้มค่า แต่ในแง่การใช้งานจริงกลับไม่โอเคเลย เพราะแกะหนังยางยาก จะใช้กรรไกรตัดก็ไม่ได้ เพราะพร้อมหกได้ทุกเมื่อ แถมถ้าแกะแล้วถือไม่ดี ก็เลอะเทอะไปหมด ปรับปรุงเถอะนะ อย่าให้ภาระมาตกอยู่ที่ผู้บริโภคเลย
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฎว่า มีผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง ส่วนใหญ่มองว่าในภาพนั้นดูไม่น่าจะแกะหนังยางได้ยากขนาดนั้น หรือถ้าแกะไม่ได้จริง ๆ ก็ยังพอใช้กรรไกรตัดหนังยางออกเพื่อค่อย ๆ แกะเทได้อยู่ดี แต่อีกมุมหนึ่งบางคนก็ยอมรับว่าไม่ชอบร้านที่ให้ถุงมาจนแน่นเช่นนี้ เพราะกลัวว่าแกะแล้วจะเปื้อน รวมทั้งการใส่มาเยอะจนแน่นทำให้มันกลิ้งตกแตกได้ง่าย เป็นต้น
