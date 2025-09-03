พ่อทะเลาะกับลูก หลุดปาก 1 คำ ทำแม่โป๊ะสัมพันธ์ลับ อึ้งลูก 2 คน ไม่มีใครเป็นลูกแท้ ๆ

พ่อรู้ความจริงช็อก หลังทะเลาะลูกชาย หลุดปากด่า "มึงไม่ใช่พ่อกู" ก่อนรู้ว่าลูกชาย 2 คน ไม่ใช่ลูกแท้ ๆ อึ้ง ลูก 2 คน คนละพ่อ ชี้ได้ทรัพย์สินไปจนหมด ยังมารีดเพิ่มจนโป๊ะ !
ภาพจาก Weibo
วันที่ 31 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเรื่องราวสุดช็อกของชายคนหนึ่ง ซึ่งกลายมาเป็นประเด็นร้อนในสังคมจีน เมื่อชายคนหนึ่งเพิ่งรู้ความลับสุดช็อก ว่าลูกที่เกิดมาทั้ง 2 คนไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ระหว่างที่โดนลูกคนโตเข้ามาทำร้าย สิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดทางกาย แต่ยังทำให้จิตใจของเขาแตกสลาย
รายงานเผยว่า เจียงหงเถา อายุ 45 ปี จากมณฑลซานตง ประเทศจีน ได้ยื่นฟ้องอดีตภรรยาเพื่อเรียกร้องให้เธอชดใช้ค่าเล่าเรียนกับค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท (ราว 1.3 ล้านบาท) หลังจากรู้วีรกรรมที่เธอก่อไว้อย่างหน้าไม่อาย
เรื่องมีอยู่ว่า เจียงหงเถา แต่งงานกับภรรยาเมื่อปี 2545 และมีลูกชายคนแรกด้วยกันในปี 2547 ขณะที่ลูกชายคนรองเกิดเมื่อปี 2557 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากภรรยามักจะหายออกจากบ้านไปบ่อยครั้ง ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดรอยร้าว นำมาซึ่งการหย่าร้างในปี 2565 โดยมีการทำข้อตกลงกันว่า ทรัพย์สินทั้งหมดล้วนตกเป็นของภรรยา เหลือเพียงรถยนต์ 1 คัน ที่เป็นของเจียงหงเถา
แต่แล้วในเดือนกันยายน 2567 ขณะที่เจียงหงเถาและภรรยาใหม่กลับมาบ้าน พวกเขาพบว่าอดีตภรรยากับลูกชาย 2 คน ได้บุกเข้ามา เพื่อเรียกร้องเอาทรัพย์สินจากเขา
ระหว่างโต้เถียงกันเรื่องค่าครองชีพ เจียงรุ่นเจ๋อ ซึ่งเป็นลูกคนโต ได้ตรงเข้ามาผลักและบีบคอ เจียงหงเถา พร้อมตวาดใส่ว่า "มึงไม่ใช่พ่อกู" ทำให้ เจียงหงเถา เกิดเอะใจ สงสัยในสิ่งที่ลูกชายหลุดปากพูดออกมา
จากนั้น เจียงหงเถา จึงแอบนำแปรงสีฟันของ เจียงรุ่นเจ๋อ ไปตรวจ DNA ซึ่งเปิดเผยความจริงว่าทั้งคู่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือด ต่อมาเขายังช็อกซ้ำอีกครั้ง เมื่อพบว่าลูกชายคนรองก็ไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ของตัวเองเช่นกัน
แถมตัวตนพ่อแท้ ๆ ของเด็กก็เผยความจริงอันน่าอัปยศ โดยพ่อของลูกคนโต คือเลขานุการหมู่บ้าน ส่วนพ่อของลูกคนรอง เป็นญาติของเจียงหงเถา
"อดีตภรรยาก่อให้เกิดภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อผม" เจียงหงเถา ระบุ
พ่อแม่ของเจียงหงเถา ก็เห็นด้วย โดยชี้ว่า "หลานชายที่เราเลี้ยงดูมากว่า 20 ปี กลับไม่ใช่หลานแท้ ๆ พวกเราเสียใจมาก"
เมื่อเรื่องถึงศาล เจียงหงเถา เรียกร้องเงินจำนวน 100,000 หยวน (ราว 453,000 บาท) เป็นการเยียวยาความเสียหายทางจิตใจ และขอให้อดีตภรรยาจ่ายคืนค่าเลี้ยงดูบุตรกับค่าเล่าเรียนที่เขาเคยจ่ายไป อย่างไรก็ตาม ลูกชายคนโตกลับตอบโต้ เกี่ยวกับความชอบธรรมในการตรวจ DNA ทั้งยังอ้างว่าพ่อถูกภรรยาใหม่ล้างสมอง
ภาพจาก Weibo
ขณะที่อดีตภรรยา ยอมจ่ายเพียงแค่เงินชดเชยความเสียหายทางจิตใจ เป็นจำนวนเงินตามมาตรฐานในชุมชน แต่ปฏิเสธการคืนเงินค่าเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งยังพยายามจะเพิกถอนข้อตกลงหลังการหย่าร้าง
อย่างไรก็ตาม ศาลยืนยันว่าไม่มีลูกชายคนใดที่เป็นลูกแท้ ๆ ของเจียงหงเถา แต่ยังไม่เผยคำตัดสิน
ต่อมา เจียงหงเถา เปิดเผยว่า ภรรยาของญาติเขา ได้ยื่นฟ้องสามีตัวเองกับอดีตภรรยาของเขา ข้อหานอกใจแล้ว หลังปรากฏว่าเด็กชายคนรองที่เกิดมาเป็นลูกของทั้งคู่
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา เจียงรุ่นเจ๋อ ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตเรื่องคดีความ และบทสรุปความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงในครอบครัว โดยชี้ว่าศาลตัดสินให้ เจียงหงเถา เป็นฝ่ายชนะคดี ขณะที่ตนเอง น้องชาย กับแม่ ต่างก็ตัดความสัมพันธ์กับผู้ชายที่ชื่อ เจียงหงเถา กับครอบครัวแล้ว
ทั้งนี้ เขายังส่งความปรารถนาดีต่อคนที่เขาเคยเรียกว่าพ่อ กับภรรยาคนปัจจุบัน และหวังว่าทั้งคู่จะดูแลปู่ย่าเป็นอย่างดี
คดีความที่เกิดขึ้นกลายมาเป็นเรื่องอื้อฉาวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในจีน โดยมีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น เช่น "เจียงหงเถา คือเหยื่อ เขาเลี้ยงเด็ก 2 คนที่ไม่ใช่ลูกตัวเองมาถึง 22 ปี สุดท้ายแล้วหนึ่งในนั้นยังคงต้องการเงินจากเขา"
"ผมสนับสนุนให้เจียงแสวงหาความยุติธรรม คนที่ควรถูกตำหนิมากที่สุดคืออดีตภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์"
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP