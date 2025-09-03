จอดแวะซื้อแตงโมข้างทาง พออ่านป้ายแล้วถึงกับผงะ ราคาแพงเบอร์นี้เลยเหรอเนี่ย !?

แวะซื้อแตงโมข้างทาง แต่เจอป้ายราคาถึงกับผงะ ก่อนเฉลยที่แท้ไม่ใช่อย่างที่คิด กลายเป็นไวรัลฮาสนั่นโซเชียล
ภาพจาก TikTok @baivoon
วันที่ 3 กันยายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @baivoon โพสต์คลิปขณะนั่งอยู่บนรถ ก่อนจะเห็นรถกระบะขายแตงโมจอดอยู่ข้างทาง และกำลังตัดสินใจว่าจะแวะซื้อดีไหม จนกระทั่งเห็นป้ายท้ายรถก็ถึงกับไปไม่เป็น
จากคลิปมองไกล ๆ จะเห็นแตงโมหลายลูกวางเรียงขายอยู่ที่ท้ายกระบะ เป็นของริมทางสำหรับคนที่อยากได้ผลไม้กลับบ้าน แต่เมื่อซูมไปเป็นป้ายท้ายรถกลับเขียนว่า เริ่ม 4.19 ล้าน เลยทีเดียว
แม้แว่บแรกจะดูตกใจกับราคาสุดแพง แต่ลองมองอีกแป๊บก็ถึงกับอมยิ้ม เพราะป้ายดังกล่าวคนขายน่าจะเอามาจากโฆษณาโครงการบ้าน คงพกติดรถไว้เพื่อบังแดด บังฝน ไม่ใช่ราคาแตงโมแต่อย่างใด
คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลชวนพีคซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 9 แสนครั้ง ทำเอาชาวเน็ตต่างแห่เมนต์กันบันเทิงสุด ๆ เช่น เพิ่งจองไปลูกหนึ่ง รอแบงก์อนุมัติ, นี่แค่เริ่มต้น ถ้าราคาตรงใบมันจะขนาดไหน, แตงโมยังขนาดนี้ ทุเรียนไม่ลูกละ 50 ล้านเลยเหรอ, ราคาบอกฐานะลูกค้า ขอผ่านแล้วกัน
