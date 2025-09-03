HILIGHT
สามีดีใจ ภรรยาลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ไปกินที่ทำงาน พอถึงเวลาเปิดปิ่นโตเท่านั้นแหละ

          สามีดีใจ ภรรยาลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ไปกินที่ทำงาน พอถึงเวลาเปิดปิ่นโตเท่านั้นแหละ รู้เรื่องเลยทีนี้ กลายเป็นไวรัล 4 แสนครั้ง


ทำอาหารให้สามีภาพจาก TikTok @teachervee_review

          วันที่ 3 กันยายน 2568 TikTok @teachervee_review มีการลงคลิปสุดน่ารัก เมื่อภรรยาทำอาหาร ใส่ปินโตมาให้กินถึงโรงเรียน ด้วยความดีใจของสามี ก็พยายามแกะปิ่นโตนี้ ทว่าแกะเท่าไรก็แกะไม่ออก พร้อมแคปชันว่า

          "โอ้ยย เมียลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ ดีใจมากจะได้กิน เเต่เหนื่อยนิดนึง เมียสอนให้รู้จักความพยายาม"


          สุดท้าย ครูวี เจ้าของคลิป ตัดสินใจใช้ค้อนทุบตรงร่องปิ่นโต เพื่อให้มันแยกออกจากกัน กว่าจะหลุดได้ แทบแย่ ส่วนชาวเน็ตก็แซวว่า กลับบ้านไปคงโดนภรรยาดุแน่ว่าทำปิ่นโตพัง อีกคนก็กลัวว่า เสียวตอนเอาค้อนทุบจะเฉาะนิ้วตัวเองมาก

ทำอาหารให้สามี
ภาพจาก TikTok @teachervee_review

ทำอาหารให้สามี
ภาพจาก TikTok @teachervee_review

ทำอาหารให้สามี
ภาพจาก TikTok @teachervee_review

ทำอาหารให้สามี






