สามีดีใจ ภรรยาลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ไปกินที่ทำงาน พอถึงเวลาเปิดปิ่นโตเท่านั้นแหละ รู้เรื่องเลยทีนี้ กลายเป็นไวรัล 4 แสนครั้ง
วันที่ 3 กันยายน 2568 TikTok @teachervee_review มีการลงคลิปสุดน่ารัก เมื่อภรรยาทำอาหาร ใส่ปินโตมาให้กินถึงโรงเรียน ด้วยความดีใจของสามี ก็พยายามแกะปิ่นโตนี้ ทว่าแกะเท่าไรก็แกะไม่ออก พร้อมแคปชันว่า
"โอ้ยย เมียลุกขึ้นมาทำกับข้าวให้ ดีใจมากจะได้กิน เเต่เหนื่อยนิดนึง เมียสอนให้รู้จักความพยายาม"
สุดท้าย ครูวี เจ้าของคลิป ตัดสินใจใช้ค้อนทุบตรงร่องปิ่นโต เพื่อให้มันแยกออกจากกัน กว่าจะหลุดได้ แทบแย่ ส่วนชาวเน็ตก็แซวว่า กลับบ้านไปคงโดนภรรยาดุแน่ว่าทำปิ่นโตพัง อีกคนก็กลัวว่า เสียวตอนเอาค้อนทุบจะเฉาะนิ้วตัวเองมาก
ภาพจาก TikTok @teachervee_review
