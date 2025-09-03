หญิงวัย 60 เจอโครงกระดูกปริศนาอยู่ในบ่อเกรอะหลังบ้าน ร่ำไห้ทันทีรู้ว่าเป็นใคร

หญิงวัย 60 เจอโครงกระดูกปริศนาอยู่ในบ่อเกรอะ เพียงแค่เห็นผ้าก็รู้ว่าโครงกระดูกใคร ขอให้ตำรวจช่วยคลี่คลายปมนี้ด้วย
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
วันที่ 3 กันยายน 2568 ข่าวช่องวัน รายงานว่า นางทวี เป้กระโทก วัย 60 ปี เปิดเผยว่า ที่บ่อเกรอะร้างหลังบ้านตนใน ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา พบโครงกระดูกปริศนาอยู่ข้างใน ติดกับเสื้อผ้า
นางทวี กล่าวทั้งน้ำตาว่า ก่อนหน้านี้ตนกำลังถอนหญ้าอยู่หลังบ้านใกล้ ๆ บ่อเกรอะ จากนั้นก็เห็นดินจะไถลไปอุดบ่อเกรอะ ก็เลยใช้จอบตักดินออกมา จนพบโครงกระดูกดังกล่าว เบื้องต้นตนเชื่อว่า เจ้าของโครงกระดูกนี้ คือ นายเสริม สามีวัย 65 ปี ที่หายตัวออกจากบ้านไป 3 ปี อีกทั้งยังจำเสื้อผ้าที่อยู่ในบ่อเกรอะได้
สำหรับสาเหตุที่สามีไปอยู่ในบ่อเกรอะได้อย่างไร ขอให้ตำรวจช่วยไขปริศนาให้ด้วย
