HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวกลุ้ม เป็นหนี้แอปฯ ดัง 1.3 แสน เงินเดือน 11,000 จ่ายไม่ไหว แห่ตกใจทำไมยอดอื้อ

 
            สาวเงินเดือน 11,000 หนี้ท่วมในแอปฯ 1.3 แสน เครียดหนัก จ่ายไม่ไหว ขอคำแนะนำออนไลน์จะเอาตัวรอดยังไง คนอึ้งทำไมยอดขนาดนี้
หนี้แอปเงินกู้

            วันที่ 29 สิงหาคม 2568 สมาชิกพันทิปรายหนึ่ง ตั้งกระทู้ระบุว่า เจ้าของเรื่องมีเงินเดือนเพียง 11,000 บาท แต่ต้องรับผิดชอบหนี้สินหลายทาง ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง และค่าใช้จ่ายประจำบ้าน รวมเป็นเงินกว่า 130,000 บาท จนตอนนี้เริ่มชำระหนี้ไม่ไหว และอยากได้ทางออก ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรดี

            กระทู้ดังกล่าว ระบุว่า  สวัสดีค่ะ อยากขอคำแนะนำหน่อยค่ะ เงินเดือน 11,000 บาท ตอนนี้มีหนี้ดังนี้

            - แอปฯ เงินกู้ 10,000 บาท จ่ายเดือนละ 500
            - แอปฯ ผ่อนสินค้า 13,000 บาท เดือนละ 1,084 × 12
            - บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง แอปฯ ช้อปปิง 20,000 บาท เดือนนี้ต้องจ่าย 6,500
            - สินเชื่อเงินสด แอปฯ ช้อปปิง 60,000 บาท เดือนละ 6,000
            - สินเชื่อพิเศษ แอปฯ ช้อปปิง 40,000 บาท เดือนละ 1,879 × 23
            - ค่าใช้จ่ายประจำ : ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเน็ต

            ช่วงแรกยังบริหารจัดการเงินได้อยู่ แต่มีช่วงที่ประสบอุบัติเหตุต้องกดเงินมาใช้จ่าย บวกกับการหมุนเงินดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน อยากปรึกษาว่า ตัวแอปฯ สามารถปรับโครงสร้างหนี้หรือพักชำระได้ไหม เพราะอีก 2 วันจะครบกำหนดชำระแล้ว แต่เงินไม่พอ

            ตำหนิได้ แต่ขออย่าแรงมากนะคะ เครียดสุด ๆ เลยค่ะ หรือมีที่ไหนสามารถรวมหนี้ได้บ้างคะ (ไม่มีสินเชื่อบ้าน ไม่อยากเอาบ้านไปเกี่ยวข้องค่ะ)



            ภายหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไป ก็สร้างความตกใจให้กับหลาย ๆ คน จากยอดหนี้ที่สูงเกินรายได้ไปหลายเท่าเยอะมาก จนเกิดคำถามว่าทำไมแอปฯ จึงปล่อยวงเงินให้สูงขนาดนี้ ไม่สอดคล้องกับรายได้ ทำให้เสี่ยงเกิดหนี้เสียได้ง่ายกว่าสถาบันการเงินไม่น้อย

            ส่วนการแก้หนี้ดังกล่าวนั้น ก็อาจจะต้องรับสภาพ จ่ายเท่าที่จ่ายไหว กันเงินบางส่วนไว้เพื่อใช้ชัวิตประจำวันด้วย อาจจะลองเจรจากับแอปฯ ในการขอปรับโครงสร้างหรือยืดงวด ถ้าไม่ได้คงต้องปล่อยหนี้เสีย แล้วไปแก้หนี้ภายหลัง ที่สำคัญคือต้องหยุดก่อหนี้เพิ่มทุกช่องทาง นอกจากนี้บางส่วนยังแนะนำให้นำว่าถ้ามีของสะสม ก็จำเป็นต้องนำออกไปขาย รวมทั้งอาจจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือทำงานเสริม เป็นต้น
 
หนี้แอปเงินกู้

หนี้แอปเงินกู้

หนี้แอปเงินกู้

หนี้แอปเงินกู้

หนี้แอปเงินกู้

หนี้แอปเงินกู้

หนี้แอปเงินกู้


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวกลุ้ม เป็นหนี้แอปฯ ดัง 1.3 แสน เงินเดือน 11,000 จ่ายไม่ไหว แห่ตกใจทำไมยอดอื้อ อัปเดตล่าสุด 4 กันยายน 2568 เวลา 10:11:02 9,009 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย