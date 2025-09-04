สาวกลุ้ม เป็นหนี้แอปฯ ดัง 1.3 แสน เงินเดือน 11,000 จ่ายไม่ไหว แห่ตกใจทำไมยอดอื้อ

สาวเงินเดือน 11,000 หนี้ท่วมในแอปฯ 1.3 แสน เครียดหนัก จ่ายไม่ไหว ขอคำแนะนำออนไลน์จะเอาตัวรอดยังไง คนอึ้งทำไมยอดขนาดนี้
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 สมาชิกพันทิปรายหนึ่ง ตั้งกระทู้ระบุว่า เจ้าของเรื่องมีเงินเดือนเพียง 11,000 บาท แต่ต้องรับผิดชอบหนี้สินหลายทาง ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง และค่าใช้จ่ายประจำบ้าน รวมเป็นเงินกว่า 130,000 บาท จนตอนนี้เริ่มชำระหนี้ไม่ไหว และอยากได้ทางออก ว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรดี
กระทู้ดังกล่าว ระบุว่า สวัสดีค่ะ อยากขอคำแนะนำหน่อยค่ะ เงินเดือน 11,000 บาท ตอนนี้มีหนี้ดังนี้
- แอปฯ เงินกู้ 10,000 บาท จ่ายเดือนละ 500
- แอปฯ ผ่อนสินค้า 13,000 บาท เดือนละ 1,084 × 12
- บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง แอปฯ ช้อปปิง 20,000 บาท เดือนนี้ต้องจ่าย 6,500
- สินเชื่อเงินสด แอปฯ ช้อปปิง 60,000 บาท เดือนละ 6,000
- สินเชื่อพิเศษ แอปฯ ช้อปปิง 40,000 บาท เดือนละ 1,879 × 23
- ค่าใช้จ่ายประจำ : ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าเน็ต
ช่วงแรกยังบริหารจัดการเงินได้อยู่ แต่มีช่วงที่ประสบอุบัติเหตุต้องกดเงินมาใช้จ่าย บวกกับการหมุนเงินดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน อยากปรึกษาว่า ตัวแอปฯ สามารถปรับโครงสร้างหนี้หรือพักชำระได้ไหม เพราะอีก 2 วันจะครบกำหนดชำระแล้ว แต่เงินไม่พอ
ตำหนิได้ แต่ขออย่าแรงมากนะคะ เครียดสุด ๆ เลยค่ะ หรือมีที่ไหนสามารถรวมหนี้ได้บ้างคะ (ไม่มีสินเชื่อบ้าน ไม่อยากเอาบ้านไปเกี่ยวข้องค่ะ)
ส่วนการแก้หนี้ดังกล่าวนั้น ก็อาจจะต้องรับสภาพ จ่ายเท่าที่จ่ายไหว กันเงินบางส่วนไว้เพื่อใช้ชัวิตประจำวันด้วย อาจจะลองเจรจากับแอปฯ ในการขอปรับโครงสร้างหรือยืดงวด ถ้าไม่ได้คงต้องปล่อยหนี้เสีย แล้วไปแก้หนี้ภายหลัง ที่สำคัญคือต้องหยุดก่อหนี้เพิ่มทุกช่องทาง นอกจากนี้บางส่วนยังแนะนำให้นำว่าถ้ามีของสะสม ก็จำเป็นต้องนำออกไปขาย รวมทั้งอาจจะพิจารณาเปลี่ยนงานที่มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือทำงานเสริม เป็นต้น