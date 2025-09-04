HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นางเอก AV ดาวรุ่งชื่อดัง เข้าวงการ 2 ปี ลาออกเลย เปิดใจเผยเหตุหลังกล้อง เจออะไรมา


          ซาซานามิ อายะ นางเอก AV ญี่ปุ่น ดาวรุ่งชื่อดัง เดบิวต์เข้าวงการ 2 ปี ประกาศลาออกกะทันหัน เปิดใจเผยสาเหตุเป็นเพราะอะไร
ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

          วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ โอนามิ อายะ (Onami Aya) หรือที่รู้จักในชื่อ ซาซานามิ อายะ (Sazanami Aya) นางเอกสาว AV ดาวรุ่งคนดัง วัย 20 ปี ซึ่งมีทั้งภาพลักษณ์และผลงานโดดเด่นเป็นที่จับตา แถมยังได้รับคำชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการทำงาน แต่ปรากฏว่าหลังจากเธอเดบิวต์ได้เพียงแค่ 2 ปี เธอกลับตัดสินใจหันหลังให้กับวงการ สร้างความตกใจและเศร้าเสียดายให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตามไม่น้อย
          
          รายงานเผยว่า อายะได้ประกาศลาออกและถอนตัวออกจากงานทั้งหมดอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดการคาดเดามากมายเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลัง โดย อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน เผยว่า เดิมทีอายะเคยเป็นบรรณาธิการการ์ตูนที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง แม้ว่างานของเธอจะมั่นคง แต่ก็ยังขาดความท้าทายใหม่ ๆ จนกระทั่งโอกาสมาถึงเมื่อมีแมวมองมาพบเธอบนถนน ทำให้เธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางสายอาชีพ 
          
          ในตอนแรกที่อายะเข้าสู่วงการ AV เธอยอมรับว่ารู้สึกประหม่าและเขินอาย แต่แล้วหลังจากเวลาผ่านไป เธอพบว่าตัวเองจมอยู่กับสิ่งนี้ จนเธอกลายเป็นเหมือน "เครื่องจักรปล่อยผลงาน" ที่ตลาดต้องการตัวมาก ทว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดนั้นกลับซ่อนแรงกดดันและความขัดแย้งมากกว่าที่เห็น

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

          เมื่อไม่นานมานี้ อายะ ได้ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกจากวงการ โดยเผยว่า หลังจากชื่อเสียงของเธอเริ่มโด่งดังมากขึ้น ตัวตนของเธอก็ยิ่งเป็นที่รับรู้มากขึ้น แม้กระทั่งเพื่อนบ้านในบ้านเกิดก็จำเธอได้ ทำให้เธอเริ่มสงสัยในอนาคตของตัวเอง เธอกังวลว่าหากเธอเลิกเป็นดาราหนังโป๊ เธอจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้หรือไม่
          
          นอกจากนี้เธอยังต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงรูปร่าง จนทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ แม้จะพยายามอดทนมานานถึง 2 ปี แต่ในที่สุดเธอก็เริ่มรู้สึกท้อแท้และคิดที่จะเลิกทำอาชีพนี้
          
          อย่างไรก็ดี กระบวนการลาออกของเธอนั้นไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างที่คิด อายะ เผยว่า การตัดสินใจส่วนหนึ่งมาจากอดีตคนรักของเธอในตอนนั้น ทำให้เธอมีการโต้เถียงกับทางค่ายหลายครั้ง เธออ้างว่าเธอได้งานใหม่แล้ว ซึ่งเธอยอมรับว่าไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไปได้ไหม แต่ในที่สุดทางค่ายก็ยอมปล่อยเธอไป พร้อมทั้งลบผลงานของเธอ แต่ยังไม่สามารถทำได้ทั้งหมดในขณะนี้ เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
          
          ทั้งนี้ อวี้เจียน ได้เผยถึงเบื้องหลังที่น่าเจ็บปวดว่า โปรดิวเซอร์บางรายอาจจะทำเพียงแค่ลบชื่อของเธอทิ้งไป แต่ยังคงขายผลงานต่อ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเธอ แม้ว่าเธอจะประกาศลาออกแล้วก็ตาม และยากที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริง เนื่องจากบริษัทเดิมของเธอได้ยุติกิจการไปแล้ว และบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีก  

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV
ภาพจาก Instagram 073ay_a

ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นางเอก AV ดาวรุ่งชื่อดัง เข้าวงการ 2 ปี ลาออกเลย เปิดใจเผยเหตุหลังกล้อง เจออะไรมา อัปเดตล่าสุด 4 กันยายน 2568 เวลา 12:08:08 3,685 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 อดีตหลวงพ่ออลงกต วิธีสมัครบัตรแรบบิท ไทย กัมพูชา อรอุ๋ง BNK48 วันพระ 2568 ดูดวง 2568 วิธีลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย วันหยุดเดือนตุลาคม
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 Big Motor Sale 2025 ซงดาอึน วันออกพรรษา บิ๊ก อชิรพล มารี เบรินเนอร์ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ปฏิทิน 2568 บอส อัศม์กรณ์ วันปิยมหาราช
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย