นางเอก AV ดาวรุ่งชื่อดัง เข้าวงการ 2 ปี ลาออกเลย เปิดใจเผยเหตุหลังกล้อง เจออะไรมา

ซาซานามิ อายะ นางเอก AV ญี่ปุ่น ดาวรุ่งชื่อดัง เดบิวต์เข้าวงการ 2 ปี ประกาศลาออกกะทันหัน เปิดใจเผยสาเหตุเป็นเพราะอะไร
วันที่ 4 กันยายน 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวของ โอนามิ อายะ (Onami Aya) หรือที่รู้จักในชื่อ ซาซานามิ อายะ (Sazanami Aya) นางเอกสาว AV ดาวรุ่งคนดัง วัย 20 ปี ซึ่งมีทั้งภาพลักษณ์และผลงานโดดเด่นเป็นที่จับตา แถมยังได้รับคำชื่นชมในความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการทำงาน แต่ปรากฏว่าหลังจากเธอเดบิวต์ได้เพียงแค่ 2 ปี เธอกลับตัดสินใจหันหลังให้กับวงการ สร้างความตกใจและเศร้าเสียดายให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตามไม่น้อย
รายงานเผยว่า อายะได้ประกาศลาออกและถอนตัวออกจากงานทั้งหมดอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดการคาดเดามากมายเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลัง โดย อวี้เจียน ฮวน ชุนชิว ผู้เชี่ยวชาญ AV ญี่ปุ่นในไต้หวัน เผยว่า เดิมทีอายะเคยเป็นบรรณาธิการการ์ตูนที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง แม้ว่างานของเธอจะมั่นคง แต่ก็ยังขาดความท้าทายใหม่ ๆ จนกระทั่งโอกาสมาถึงเมื่อมีแมวมองมาพบเธอบนถนน ทำให้เธอตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางสายอาชีพ
ในตอนแรกที่อายะเข้าสู่วงการ AV เธอยอมรับว่ารู้สึกประหม่าและเขินอาย แต่แล้วหลังจากเวลาผ่านไป เธอพบว่าตัวเองจมอยู่กับสิ่งนี้ จนเธอกลายเป็นเหมือน "เครื่องจักรปล่อยผลงาน" ที่ตลาดต้องการตัวมาก ทว่าเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดนั้นกลับซ่อนแรงกดดันและความขัดแย้งมากกว่าที่เห็น
เมื่อไม่นานมานี้ อายะ ได้ตัดสินใจออกมาเล่าเรื่องราวเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของการลาออกจากวงการ โดยเผยว่า หลังจากชื่อเสียงของเธอเริ่มโด่งดังมากขึ้น ตัวตนของเธอก็ยิ่งเป็นที่รับรู้มากขึ้น แม้กระทั่งเพื่อนบ้านในบ้านเกิดก็จำเธอได้ ทำให้เธอเริ่มสงสัยในอนาคตของตัวเอง เธอกังวลว่าหากเธอเลิกเป็นดาราหนังโป๊ เธอจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้หรือไม่
นอกจากนี้เธอยังต้องเผชิญกับคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายบนโลกออนไลน์ ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงรูปร่าง จนทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจ แม้จะพยายามอดทนมานานถึง 2 ปี แต่ในที่สุดเธอก็เริ่มรู้สึกท้อแท้และคิดที่จะเลิกทำอาชีพนี้
อย่างไรก็ดี กระบวนการลาออกของเธอนั้นไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างที่คิด อายะ เผยว่า การตัดสินใจส่วนหนึ่งมาจากอดีตคนรักของเธอในตอนนั้น ทำให้เธอมีการโต้เถียงกับทางค่ายหลายครั้ง เธออ้างว่าเธอได้งานใหม่แล้ว ซึ่งเธอยอมรับว่าไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นไปได้ไหม แต่ในที่สุดทางค่ายก็ยอมปล่อยเธอไป พร้อมทั้งลบผลงานของเธอ แต่ยังไม่สามารถทำได้ทั้งหมดในขณะนี้ เพราะเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
ทั้งนี้ อวี้เจียน ได้เผยถึงเบื้องหลังที่น่าเจ็บปวดว่า โปรดิวเซอร์บางรายอาจจะทำเพียงแค่ลบชื่อของเธอทิ้งไป แต่ยังคงขายผลงานต่อ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเธอ แม้ว่าเธอจะประกาศลาออกแล้วก็ตาม และยากที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริง เนื่องจากบริษัทเดิมของเธอได้ยุติกิจการไปแล้ว และบุคคลที่เกี่ยวข้องก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้อีก
