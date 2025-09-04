อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ฝากเดือดถึงหมอดู ล. ลั่นกูจะรอดูเลย หลังมีข่าวจ่อเป็นรายต่อไป

อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ฝากถึงหมอดู ล. ที่เป็นข่าว ลั่นกูรอดูแถวหน้าเลย เพราะเคยด่าตนไว้เยอะ ส่อย้อนเข้าตัว มองอาจสะเทือนทั้งวงการ
ภาพจาก TikTok @tuenthum
กลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์ร้อนระอุ เมื่อเพจดัง อิแฉ บวกหมดไม่สนใคร V.4 โพสต์ข้อความทิ้งปริศนาว่า รายต่อไป หนักกว่าหมอบี และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ชื่อย่อ ล. ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่น พากันคาดเดาว่าแท้จริงแล้วคือใครกันแน่
วันที่ 3 กันยายน 2568 อ.เบียร์ คนตื่นธรรม นักสอนธรรมะชื่อดัง ไลฟ์พูดคุยกับคนดู โดยช่วงหนึ่งกล่าวถึงข่าวลือเกี่ยวกับหมอดูชื่อย่อ ล. โดยยอมรับว่าตนเองจะตั้งตารอดูแถวหน้าเลย เพราะถ้าเป็นคนนี้จริง เขาเคยมาด่าตนเองไว้เยอะ ซึ่งเป็นบทเรียนว่า ก่อนจะด่าใคร ต้องทำให้เองให้ดีก่อน ไม่งั้นมันจะย้อนเข้าตัว และมองว่าข่าวนี้จะสร้างแรงสะเทือนไปทั่ววงการหมอดู
อ.เบียร์ กล่าวว่า กูรอดูเลยนะ อีพวกหมอดูที่เคยด่ากูไว้ ทั้งเกลียดชัง อาฆาต ปรามาส ว่าร้ายกูสารพัด กูจะรอดู โดยเฉพาะข่าวที่มีหลุดออกมาว่า ล. ถ้าเป็นคนที่เขาพูดกันจริง ๆ กูก็จะตั้งใจรอดูเลย กูนี่แหละจะนั่งอยู่แถวแรก เพราะด่ากูไว้เยอะ ด่าแบบสาดเสียเทเสีย กูจะนั่งรอดูอยู่แถวหน้าสุด จะจองตั๋วก่อนใคร นั่งกินป๊อปคอร์น นั่งกินหมูทอดแดดเดียวกับน้ำพริก ตบท้ายด้วยผลไม้อบแห้งของกูเอง กูตั้งตารอ
กูไม่ได้แค้นอะไรหรอก แต่กูจะรอดูว่าคนที่ด่ากูไว้นั้นเป็นยังไง เพราะกูเคยบอกไว้ มึงจำได้ไหม กูสอนเสมอว่า เวลาจะด่าใคร ต้องทำตัวเองให้ดีก่อน ถ้าตัวเองไม่ดีก็อย่าไปด่าคนอื่น เพราะมันจะย้อนเข้าตัวเอง ถ้ากล้าด่ากูแบบสาดเสีย ก็แสดงว่ามั่นใจว่าตัวเองดีกว่ากูแล้วจริงไหม ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น เวลามันย้อนกลับ มันจะหนักหนาสาหัสมาก นี่แหละที่เขาเรียกว่า ไม่ใช้โซฟีแบบมีปีก มันเลยไหลย้อนกลับได้
อันนี้กูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง ใช่หรือไม่ใช่ กูก็จะไม่ซ้ำเติมด้วย แต่ก็ขอให้ไม่ใช่นะ เพราะกูก็เห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง กูไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้จนกลายเป็นปัญหา แต่ถ้ามันเป็นจริงตามนั้น ก็ขอให้ระวังไว้ก็แล้วกัน เพราะที่ผ่านมาพวกนั้นปรามาสกู ด่ากู ค่อนแขวะ เหยียดหยามกูสารพัด ไปออกออกรายการหนึ่งก็พูดแขวะถึงกู ทั้งที่จริงกูก็เคยไปมาก่อนหน้า แต่เขาก็ยังพูดจาค่อนแขวะว่า "มันจะตื่นอย่างนั้น ตื่นอย่างนี้" งั้นก็มารอดูกัน ว่าจะตื่นจริงทั้งประเทศหรือเปล่า
กูก็อยากให้คนทั้งประเทศตื่นว่า หมอดูมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่พวกมึงต้องไปดูเลย มันไม่ได้มีคุณค่าต่อชีวิตพวกมึง มีแต่หลอกเอาเงินจากพวกมึงวันต่อวัน ทั้งดูดวง ขายเครื่องราง สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา หลอกไปทำพิธีต่างประเทศ แล้วบอกว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ร่ำรวยขึ้น แต่จริง ๆ พวกมึงโดนหลอกทั้งนั้น
ด่ากูไว้กันไว้ฉ่ำ ก็รอดูแล้วกัน ไอ้พวกทิพย์ ๆ ทั้งหลาย ทั้งพวกสื่อสารวิญญาณ พวกดูดวงพยากรณ์ทั้งหลาย กูจะรอดู เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้จะสะเทือนพวกมึงทุกคน แค่กูคนเดียวก็ทำให้กระเทือนพอแล้ว ถ้าเจอข่าวชั่ว ข่าวเสีย ข่าวคาวเมื่อไหร่ มึงจะยิ่งกระเทือนหนักกว่าเดิม ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องพระ คราวนี้ก็ถึงตาพวกมึง (หมอดู) บ้างนะ