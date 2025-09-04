จับบริษัทประกันเถื่อน ไปขายถึงเต็นท์รถมือสอง สุดท้ายเคลมไม่ได้ ฮุบเบี้ยกว่า 30 ล้าน

เปิดปฏิบัติการปิดสวิทซ์บริษัท ประกันเถื่อน รับเคลมรถมือสอง เสนอขายถึงหน้าเต็นท์ สุดท้ายเคลมไม่ได้ เหยื่อเกือบ 500 ราย ฮุบเบี้ยประกันกว่า 30 ล้าน
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 4 กันยายน 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปอศ. แถลงผลปฏิบัติการ ปิดสวิทซ์บริษัท ประกันเถื่อน รับเคลมรถมือสอง เสนอขายประกันถึงหน้าเต๊นท์ สุดท้ายเคลมไม่ได้ พบเหยื่อเกือบ 500 ราย ฮุบเบี้ยประกันกว่า 30 ล้านบาท
โดยทาง บก.ปอศ. ได้ร่วมกับ คปภ. แถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ในข้อหา ร่วมกันเป็นผู้รับประกันภัยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
สืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤษภาคม 2568 มีผู้เสียหายร้องเรียนมาที่ คปภ. หลังซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถมือสอง ย่านบางแค และนนทบุรี ซึ่งมีการเสนอแพ็กเกจ "ประกันสุขภาพรถยนต์/รับประกันคุณภาพรถยนต์มือสอง" ของบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อรับประกันอะไหล่รถยนต์มือสองของลูกค้า เรียกเก็บค่าเบี้ยประกัน 28,000 บาท
หลังผู้เสียหายบางรายซื้อรถไปไม่นาน ปรากฏว่ารถเกิดอาการผิดปกติ เช่น เครื่องยนต์สะดุด ระบบเกียร์มีปัญหา ระบบหัวฉีดขัดข้อง จึงนำรถไปซ่อมที่อู่ในเครือ แต่บริษัทกลับปฏิเสธความรับผิดชอบ ไม่รับเคลม อ้างว่าราคาสูงเกินมาตรฐาน และอยู่นอกเงื่อนไขการคุ้มครอง กลุ่มผู้เสียหายจึงได้เข้าร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ภาพจาก สวพ.FM91
รวมถึงบริษัทมีการเผยแพร่คลิปโฆษณาผ่านเพจ โดยใช้รถของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีข้อมูลแอบอ้างอีกหลายอย่าง อีกทั้งเมื่อตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนที่น่าเชื่อว่ามาจากการการเรียกเก็บเบี้ยประกันจากผู้เอาประกัน 259 ราย และกลุ่มเต็นท์รถคู่สัญญา จำนวน 52 ราย รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของกรรมการทั้ง 3 รายไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
พนักงานสอบสวน ปอศ. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย และเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 2 จุดในพื้นที่เขตหนองแขม และกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร แจ้งข้อหาความผิดตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหายังคงให้การภาคเสธ ซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวกรรมการบริษัททั้ง 3 ราย นำส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ทางตำรวจสอบสวนกลาง ยังโพสต์แจ้งเตือนเจ้าของรถมือสอง ให้ลองเช็กประกันรถยนต์กันด้วย ว่าใช้บริษัทประกันเถื่อนที่เพิ่งจับมาหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91